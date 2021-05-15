Боб Марлі. Життя легенди реггі у фото

40 хвилин(и) тому

Минуло 40 років відтоді, як 11 травня 1981 року в Маямі у 36 років помер від ракулегендарний Боб Марлі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Лондоні у 1977 році

Це музикант - один з найвідоміших та найвизнаніших виконавців в історії - з хітами, серед яких No Woman No Cry, One Love та Redemption Song.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виступ у Гаазі, Нідерланди, у 1977 році

Автор фото, Getty Images

Його хіт Buffalo Soldier показав найкращі результати у Британії - досяг четвертого місця у травні 1983 року.

Альбом Exodus 1977 року журнал Time назвав "Альбомом століття".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виступ у США у 1979 році

Боб Марлі народився в 1945 році на Ямайці. Його батько був білим чоловіком середнього класу, а мати - темношкірою.

Його дитинство пройшло у злиднях, і він мало спілкувався зі своїм батьком, морським офіцером, який працював у британському уряді.

Він пішов з дому в 14 років, щоб продовжити музичну кар'єру в Кінгстоні.

У 1972 році Марлі прибув до Британії зі своїм гуртом The Wailers на гастролі з Джонні Нешем у надії розпочати свою міжнародну кар'єру.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, The Wailers у 1973 році в Лондоні

Наступного року The Wailers випустили свій альбом Catch a Fire і дебютували на телебаченні на BBC.

Це дало їм ширшу аудиторію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Разом із Джуді Моват, Рітою Марлі та Марсією Гріффітс з гурту I-Threes у лондонському театрі Rainbow у 1977 році

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У готелі в Лондоні у 1978 році

Після чергового туру в 1975 році запис наживо пісні No Woman No Cry у The London Lyceum вийшов синглом і став першим британським хітом Боба Марлі.

Співак увійшов до музичного мейнстріму, а його ім'я стало загальновідомим.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виступ у Кардіффі у 1976 році

Автор фото, Getty Images

Боб Марлі разом був відомим прихильником растафаріанства.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 1979 році в Hollywood Tower Records, Каліфорнія, США

Співак також захоплювався футболом і любив поганяти м'яча між сеансами у студії або перед виходом на сцену.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, На футбольному полі у Ріо-де-Жанейро у 1980 році

"Я люблю музику більше, ніж люблю футбол", - сказав він в інтерв'ю 1980 року.

"Грати у футбол та співати небезпечно, тому що футбол стає дуже жорстоким. Я співаю про мир, любов та все таке, і щось може статися, знаєш, - казав він. - Якщо чоловік намагається жорстко відібрати м'яча, це дає відчуття війни".

Останній концертний виступ Марлі у Британії відбувся 13 липня 1980 року в Нью Бінглі-Холл, Стаффорд.

Боб Марлі помер наступного року внаслідок акральної лентигінозної меланоми, яку йому діагностували у 1977 році. Його поховали на його рідній Ямайці.

Автор фото, Getty Images

Усі фото є об'єктом авторських прав.