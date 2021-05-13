Що таке ковідний сертифікат і коли українців знову пустять до ЄС

Діана Куришко

BBC News Україна

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, ЄС обіцяє незабаром відкрити кордони. Але не всім

Українці невдовзі знову зможуть подорожувати до ЄС із закордонним біометричним паспортом, як це було раніше, і з новим документом - ковідним сертифікатом.

ЄС поступово відкриває кордони, а у міністерстві цифрової політики та МОЗ обіцяють зробити нові документи для таких подорожей - ковідні сертифікати.

Що це за документ, як він працюватиме і де його можна буде взяти, розбиралась ВВС News Україна.

Проєкт сертифікатів згодом поширюватиметься на весь ЄС. Хоча деякі туристичні країни союзу, серед яких Хорватія, Кіпр, Греція, Болгарія планують чи вже відкрились для українців до офіційного початку дії ковідних сертифікатів.

Але для перетину кордону все одно потрібно мати або негативний ПЛР тест чи довідку про щеплення, або і ті, і інше.

Ковідний сертифікат - що це?

"Це цифровий документ, який буде підтверджувати статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від ковіду. Мова йде не лише про вакцинацію", - таке роз'яснення терміну "ковідний сертифікат" у коментарі ВВС News Україна дав Олексій Вискуб.

Він курує проєкт ковідних сертифікатів у Мінцифри та є першим заступником міністра цифрової трансформації.

Автор фото, фото Мінцифри Підпис до фото, Олексій Вискуб: ковідні сертифікати стануть відображенням медичних записів

За його словами, цей документ стане відображенням медичних записів про людину - чи отримала вона щеплення від коронавірусу, чи перехворіла нещодавно на COVID-19, чи пройшла ПЛР тестування.

Планується, що документи перевірятимуть разом з паспортами під час перетину кордону.

Автор фото, unian Підпис до фото, Ковідні сертифікати мають перевіряти на кордонах

Де отримати ковідний сертифікат?

Ковідний сертифікат планують зробити як електронним, так і паперовим.

Паперову версію згодом можна буде отримати у сімейного лікаря. Також в уряді планують налагодити видачу таких сертифікатів у Центрах надання адміністративних послуг.

"Документ підвантажиться у додатку "Дія". Це фактично буде ще один цифровий документ, якими вже і так користуються українці", - каже пан Вискуб.

На 180 і на 3 дні

Як розповідає чиновник, планують зробити дві версії ковідного сертифіката: внутрішній - для користування всередині країни, і зовнішній - для виїзду за кордон.

У зовнішній хочуть вносити такі дані: прізвище та ім'я англійською мовою, дату народження, інформацію про дату щеплення, тип вакцини, перша чи друга доза.

Крім того, ковідні сертифікати будуть мати різні терміни дії, а це буде залежати від типу документу.

Наприклад, сертифікат про вакцинацію, за попередньою інформацією, діятиме 180 днів.

Разом з ним будуть короткострокові документи - про негативний ПЛР-тест, який буде діяти 72 години. Також 180 днів діятиме сертифікат для людей, які перехворіли на ковід, розповідає пан Вискуб.

Поки що немає жодної конкретики про внутрішній ковідний сертифікат. Уряд ще має ухвалити рішення про те, коли і за яких обставин його будуть використовувати.

Можливо, для відвідування таких масових заходів, як концерти.

Внутрішній і зовнішній сертифікати міститимуть QR-коди з усією інформацією.

Автор фото, unian Підпис до фото, Невже відпустки будь-куди незабаром знову стануть можливими?

Звідки візьмуть дані?

В Україні є електронна система охорони здоров'я, де є реєстр пацієнтів. Коли людина отримала щеплення, чи перехворіла на ковід, у цій системі має з'явитися про це запис. З цієї бази даних будуть брати інформацію для "Дії", каже пан Вискуб.

Але саме з медичними даними в Україні часом виникають проблеми. Наприклад, ще не всіх вакцинованих українців зареєстрували. За інформацією Мінцифри, кількість зареєстрованих складає 90%. У деяких кабінетах щеплення взагалі немає комп'ютерів.

Автор фото, unian Підпис до фото, В Україні першу дозу щеплення від Covid-19 отримали лише 2% населення

Коли з'являться ковідні сертифікати?

Очікується, що сертифікати вакцинації з'являться в Україні з 1 липня 2021 року. Проте це лише плани й ситуація досить складна.

Річ у тім, що від ЄС поки що немає кінцевого переліку вимог до таких сертифікатів. Він має з'явитися за кілька тижнів.

Лише після отримання чіткого переліку вимог може стартувати запровадження сертифікатів, які будуть визнавати в ЄС.

Зараз в Україні формують нормативно-правову базу, а також розробляють способи, як підтверджувати дійсність таких сертифікатів, розповідає заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

Чиновник каже, що Київ консультується з Єврокомісією і синхронізує технічні питання.

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Вакцини під питанням?

Ще одним невирішеним питанням залишаються вакцини, а саме - чи визнають у ЄС всі вакцини, якими щеплюють українців.

Євросоюз хоче дозволити в'їзд за умови, якщо туристи отримають усі рекомендовані дози вакцини не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому у ковідному сертифікаті мають бути вакцини, які схвалені у ЄС.

Оксфордська вакцина AstraZeneca у ЄС дозволена, а вакцини, якими щеплюють українців, і які виробляють за ліцензією AstraZeneca в Індії та у Південній Кореї, - ні. Хоча вони всі схвалені ВООЗ.

Також у ЄС і у ВООЗ ще тільки вивчають китайську вакцину CoronaVac, якою щепили тисячі українців.

Поки що єдина вакцина, з якою зараз українці можуть гарантовано розраховувати на ковідний сертифікат - це Pfizer-BioNTech.

У МОЗ запевняють, що з вакцинами все гаразд і українці отримають ковідні сертифікати аналогічні європейським.

Але це рішення за ЄС.

Ще однією проблемою є повільні темпи щеплення в Україні. За три місяці лише 2% українців (880 тисяч) отримали першу дозу вакцини від Сovid-19.