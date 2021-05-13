Як працює "залізний купол", потужний протиракетний щит Ізраїлю
- Хосе Карлос Куето
- BBC News Mundo
Обстріли між військовими силами Ізраїлю та Палестини посилюються і викликають в ООН побоювання "повномасштабної війни".
З понеділка палестинські військові з угруповання ХАМАС випустили по території Ізраїлю понад 1000 ракет, більшість з яких по Тель-Авіву і його околицях. Ізраїльські ж сили завдали летальних авіаударів по сектору Газа, в результаті яких загинули десятки людей.
Але у Ізраїлю є потужний щит, що захищає країну від ракет, які запускають бойовики ХАМАС з сектору Газа - так званий "залізний купол".
Як повідомляє ізраїльська армія, ця протиракетна система перехопила 850 ракет і мін із загальної кількості у 1050, що були запущені.
Переконатися в її ефективності можна переглянувши різні фото та відео, на яких видно, як щит знищує у повітрі одночасно кілька ракет.
Проте, як і будь-яка інша система оборони, "залізний купол" не гарантує 100-відсоткового захисту від ударів, а експерти застерігають, що більш потужні угруповання можуть підірвати його ефективність.
Як працює "залізний купол"
"Залізний купол" є складовою комплексної оперативної системи протиповітряної оборони Ізраїлю.
Його завдання - захищати країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.
Розробила його компанія Rafael Advanced Defense System LTD - приватна фірма зі зв'язками у Збройних Силах Ізраїлю, що займається проєктуванням систем протиповітряної, морської та сухопутної оборони. Розробка купола також велася коштом США у розмірі 200 млн доларів.
Компанія-розробник запевняє, що це найбільш поширена протиракетна система у світі і її ефективність перевищує 90%.
ЇЇ батареї складаються з ракет-перехоплювачів, радарів та систем управління, які аналізують, куди може влучити ворожий снаряд.
Радіолокаційна технологія розрізняє, які з ракет можуть дістатися житлових районів міста, а які в ціль не влучать.
Після цього система вирішує, які з них потрібно перехопити. Ці перехоплювачі запускаються вгору з мобільних або стаціонарних станцій, і потім розривають ракети у повітрі.
Навіщо його встановили?
Історія появи "залізного купола" йде корінням до конфлікту, що спалахнув між Ізраїлем та групою ліванських ісламістів Хезболла у 2006 році.
Тоді Хезболла випустила тисячі снарядів, що призвело до загибелі десятків ізраїльтян і завдало країні масштабних збитків.
Та історія зусиль Ізраїлю, спрямованих на розробку протиракетного щита, налічує понад три десятиліття і ґрунтується на військовій співпраці зі США.
У 1986 році Ізраїль підписав контракт зі США на дослідження протиракетних систем в рамках Стратегічної оборонної ініціативи (SDI) адміністрації Рональда Рейгана.
П'ять років по тому лідери Ізраїлю активізували зусилля з розробки цієї системи. Сталося це тоді, коли президент Іраку Саддам Хусейн наказав випустити по Ізраїлю ракети "Скад" під час першої війни у Перській затоці.
Станом на початок 2010 року "залізний купол" успішно пройшов випробування ізраїльської армії. У квітні 2011 року він вперше пройшов бойову перевірку, збивши ракету, що була запущена по місту Беер-Шева на півдні країни.
Недоліки
З понеділка у кількох ізраїльських містах, серед яких Тель-Авів, Ашкелон, Модіїн та Беер-Шева, лунають сигнали тривоги про наближення ракет, що були запущені з сектору Газа.
За словами експертів, палестинські бойовики хочуть перевантажити потужну ізраїльську систему оборони.
У коментарі ВВС кореспондентка ізраїльського видання The Jerusalem Post з питань оборони та безпеки Анна Аронгайм каже: "Чути, як поруч падають сотні перехоплювачів і ракет жахливо".
Ракетний вогонь посилився після того, як у вівторок у секторі Газа були зруйновані два житлові будинки. Ізраїль заявив, що цілився у майданчики запуску снарядів, хмарочоси, будинки та будівлі офісів, які використовує ХАМАС. Той у відповідь заявив, що обурений "ворожою атакою на житлові будівлі".
Повідомляють, що у минулому "залізний купол" відбивав близько 85%-90% ракет, що були запущені ХАМАС.
Проте, як свідчать результати дослідження аналітика The Jerusalem Post Йона Джеремі Боба, "залізний купол" здатний впоратися з ударами ХАМАС, але може мати труднощі з більш складними угрупованнями на кшталт Хезболли, які можуть запускати ракети швидше.
Критика
Немає жодних сумнівів у тому, що ця система захищає ізраїльтян від летальних ударів протягом останнього десятиліття, але її не оминула критика щодо її користі у довгостроковій перспективі.
Деякі фахівці, серед яких політолог ізраїльського Університету Тель-Авіва Йоав Фромер, кажуть, що цей технологічний щит забезпечує механізм короткострокового вирішення глибокого конфлікту.
"Кілька років поспіль ми і досі у пастці того самого циклу нескінченного насильства. За іронією долі і не з нашої власної волі, успіх "залізного купола" зробив свій внесок у помилки зовнішньої політики, які призвели до цієї ескалації насильства", - сказав Фромер ВВС.
"Те, що "залізний купол" успішно подають нам у вигляді "достатнього" захисту, принаймні опосередковано свідчить про те, що влада Ізраїлю не змогла розробити тверду стратегію, спрямовану хоча б на нейтралізацію загрози ХАМАС", - додає експерт.
На думку Фромера, через захист, який надає ця система, на прем'єр-міністра Нетаньяху ніколи не було великого тиску громадськості, яка б вимагала сформувати політику, що усунула б саму загрозу з боку сектора Газа.