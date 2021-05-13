Як працює "залізний купол", потужний протиракетний щит Ізраїлю

Хосе Карлос Куето

BBC News Mundo

13 травня 2021, 12:31 GMT Оновлено: 1 година тому

Автор фото, JACK GUEZ / GETTY

Обстріли між військовими силами Ізраїлю та Палестини посилюються і викликають в ООН побоювання "повномасштабної війни".

З понеділка палестинські військові з угруповання ХАМАС випустили по території Ізраїлю понад 1000 ракет, більшість з яких по Тель-Авіву і його околицях. Ізраїльські ж сили завдали летальних авіаударів по сектору Газа, в результаті яких загинули десятки людей.

Але у Ізраїлю є потужний щит, що захищає країну від ракет, які запускають бойовики ХАМАС з сектору Газа - так званий "залізний купол".

Як повідомляє ізраїльська армія, ця протиракетна система перехопила 850 ракет і мін із загальної кількості у 1050, що були запущені.

Переконатися в її ефективності можна переглянувши різні фото та відео, на яких видно, як щит знищує у повітрі одночасно кілька ракет.

Проте, як і будь-яка інша система оборони, "залізний купол" не гарантує 100-відсоткового захисту від ударів, а експерти застерігають, що більш потужні угруповання можуть підірвати його ефективність.

Як працює "залізний купол"

Автор фото, JACK GUEZ / GETTY

"Залізний купол" є складовою комплексної оперативної системи протиповітряної оборони Ізраїлю.

Його завдання - захищати країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

Розробила його компанія Rafael Advanced Defense System LTD - приватна фірма зі зв'язками у Збройних Силах Ізраїлю, що займається проєктуванням систем протиповітряної, морської та сухопутної оборони. Розробка купола також велася коштом США у розмірі 200 млн доларів.

Компанія-розробник запевняє, що це найбільш поширена протиракетна система у світі і її ефективність перевищує 90%.

ЇЇ батареї складаються з ракет-перехоплювачів, радарів та систем управління, які аналізують, куди може влучити ворожий снаряд.

Радіолокаційна технологія розрізняє, які з ракет можуть дістатися житлових районів міста, а які в ціль не влучать.

Після цього система вирішує, які з них потрібно перехопити. Ці перехоплювачі запускаються вгору з мобільних або стаціонарних станцій, і потім розривають ракети у повітрі.

Навіщо його встановили?

Автор фото, MOHAMMED ABED / GETTY

Історія появи "залізного купола" йде корінням до конфлікту, що спалахнув між Ізраїлем та групою ліванських ісламістів Хезболла у 2006 році.

Тоді Хезболла випустила тисячі снарядів, що призвело до загибелі десятків ізраїльтян і завдало країні масштабних збитків.

Та історія зусиль Ізраїлю, спрямованих на розробку протиракетного щита, налічує понад три десятиліття і ґрунтується на військовій співпраці зі США.

У 1986 році Ізраїль підписав контракт зі США на дослідження протиракетних систем в рамках Стратегічної оборонної ініціативи (SDI) адміністрації Рональда Рейгана.

П'ять років по тому лідери Ізраїлю активізували зусилля з розробки цієї системи. Сталося це тоді, коли президент Іраку Саддам Хусейн наказав випустити по Ізраїлю ракети "Скад" під час першої війни у Перській затоці.

Станом на початок 2010 року "залізний купол" успішно пройшов випробування ізраїльської армії. У квітні 2011 року він вперше пройшов бойову перевірку, збивши ракету, що була запущена по місту Беер-Шева на півдні країни.

Недоліки

Автор фото, JACK GUEZ / GETTY

З понеділка у кількох ізраїльських містах, серед яких Тель-Авів, Ашкелон, Модіїн та Беер-Шева, лунають сигнали тривоги про наближення ракет, що були запущені з сектору Газа.

За словами експертів, палестинські бойовики хочуть перевантажити потужну ізраїльську систему оборони.

У коментарі ВВС кореспондентка ізраїльського видання The Jerusalem Post з питань оборони та безпеки Анна Аронгайм каже: "Чути, як поруч падають сотні перехоплювачів і ракет жахливо".

Ракетний вогонь посилився після того, як у вівторок у секторі Газа були зруйновані два житлові будинки. Ізраїль заявив, що цілився у майданчики запуску снарядів, хмарочоси, будинки та будівлі офісів, які використовує ХАМАС. Той у відповідь заявив, що обурений "ворожою атакою на житлові будівлі".

Повідомляють, що у минулому "залізний купол" відбивав близько 85%-90% ракет, що були запущені ХАМАС.

Проте, як свідчать результати дослідження аналітика The Jerusalem Post Йона Джеремі Боба, "залізний купол" здатний впоратися з ударами ХАМАС, але може мати труднощі з більш складними угрупованнями на кшталт Хезболли, які можуть запускати ракети швидше.

Критика

Немає жодних сумнівів у тому, що ця система захищає ізраїльтян від летальних ударів протягом останнього десятиліття, але її не оминула критика щодо її користі у довгостроковій перспективі.

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Деякі фахівці, серед яких політолог ізраїльського Університету Тель-Авіва Йоав Фромер, кажуть, що цей технологічний щит забезпечує механізм короткострокового вирішення глибокого конфлікту.

"Кілька років поспіль ми і досі у пастці того самого циклу нескінченного насильства. За іронією долі і не з нашої власної волі, успіх "залізного купола" зробив свій внесок у помилки зовнішньої політики, які призвели до цієї ескалації насильства", - сказав Фромер ВВС.

"Те, що "залізний купол" успішно подають нам у вигляді "достатнього" захисту, принаймні опосередковано свідчить про те, що влада Ізраїлю не змогла розробити тверду стратегію, спрямовану хоча б на нейтралізацію загрози ХАМАС", - додає експерт.

На думку Фромера, через захист, який надає ця система, на прем'єр-міністра Нетаньяху ніколи не було великого тиску громадськості, яка б вимагала сформувати політику, що усунула б саму загрозу з боку сектора Газа.