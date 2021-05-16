Як вакцина від Covid-19 впливає на місячні. Останні дослідження

Ольга Робінсон та Рейчел Шраер

BBC Reality Check

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Як і будь-які лікарські засоби, вакцина проти Covid-19 може мати побічні ефекти. Серед них - головний біль, підвищення температури, біль у місці уколу протягом кількох днів після ін'єкції. Порушення менструального циклу в цьому переліку немає.

Однак жінки в усьому світі почали цікавитись в інтернеті, чи можуть передчасні, рясні чи хворобливі місячні бути однією з реакцій на щеплення.

Медик-антрополог Кейт Кленсі написала у Twitter, що після вакцини Moderna у неї були дуже рясні місячні. Вона отримала у відповідь десятки подібних історій.

Разом з колишньою колежанкою доктором Кетрін Лі вона ініціювала опитування, щоб зрозуміти, наскільки часто це відбувається.

Ми ще не знаємо, чи викликає вакцина подібні розлади - це питання не досліджували. Можливо, жінки після щеплення частіше помічали або приписували собі зміни, особливо після того, як почули про досвід інших.

Але Вікторія Мейл, репродуктивний імунолог з Імперського коледжу Лондона, каже, що деякі жінки після менопаузи та ті, що приймають гормони для зупинки менструального циклу, повідомляли про кровотечі. Тому вона підозрює, що фізична реакція все-таки може бути.

Деякі трансгендерні чоловіки та жінки після менопаузи, у яких зазвичай не буває місячних, розповіли Кленсі й Лі, що після щеплення у них з'явилася кровотеча.

І хоч зв'язок між ними не довели, є логічні причини, чому вакцина може впливати на місячні, але, за словами експертів, про це не варто турбуватися.

Можливий взаємозв'язок

Внутрішня слизова оболонка матки (ендометрій) є частиною імунної системи організму. Насправді клітини вродженого імунітету є майже у кожній частині тіла.

Вони відіграють важливу роль у створенні, підтримці та руйнуванні ендометрію матки, яка товстішає, щоб підготуватися до вагітності, а потім самоочищується у вигляді менструації, якщо яйцеклітина не запліднюється.

Після вакцинації організм отримує безліч хімічних сигналів, що можуть вплинути на імунні клітини.

Доктор Мейл пояснила, що це може призвести до самоочищення матки, кров'яних виділень або порушення менструального циклу.

Без ризику викидня

Це, однак, не означає, що вакцина може призвести до викидня - під час вагітності слизову оболонку матки підтримують інші процеси. Це плацента - тимчасовий орган, що зв'язує плід з організмом матері.

Немає даних, що свідчать про зв'язок між вакциною та втратою вагітності.

На слизову оболонку матки, як і на час овуляції (вихід яйцеклітини з яєчника), може впливати запальний процес - наприклад, висока температура, пояснює доктор Олександра Альверн з Оксфордського університету. Це може призвести до передчасних місячних або до їх затримки

Дані попередніх досліджень також свідчать про те, що у жінок з ознаками запалення були більш хворобливі місячні.

Організм виробляє запальну реакцію на вакцину - так працює імунна система, яка починає виробляти антитіла та інші клітини, що борються з хворобами.

За словами доктора Лі, у деяких пацієнтів після вакцинації спостерігають зниження рівня тромбоцитів (клітин, що беруть участь у згортанні крові), що може вплинути на менструальні виділення і, можливо, посилити їх.

Усі побічні ефекти - тимчасові

Відомо, що вакцини проти грипу та ВПЛ (вірус папіломи людини) можуть тимчасово впливати на менструальний цикл, але не мають довгострокових побічних ефектів.

Однак Мейл та інші вчені, про яких йшлося у цій статті, наголошують на необхідності проведення ретельного вивчення впливу вакцини на менструацію, щоб люди знали, чого очікувати.

"Це питання того, як часто жіноче здоров'я ігнорують", - каже вона.

"Уявіть: ви не знаєте, що підвищення температури може бути побічним ефектом щеплення, - написала на своєму сайті гінеколог Джен Гантер. - Ви б хвилювалися, що з вашим тілом відбувається щось погане. А це лише типова поствакцинальна лихоманка. Те ж саме і з порушеннями менструального циклу".

Для трансгендерних чоловіків та жінок після менопаузи кровотеча може бути ознакою раку, тому людям важливо знати, що це не є побічним ефектом вакцини, вважає доктор Лі.

Дезінформація

Тим часом ідею про те, що вакцини впливають на місячні, підхопили люди, які поширюють дезінформацію в соцмережах.

Антивакцинатори та прихильники теорій змови стверджують, що вакцинація нібито шкідлива або є частиною змови світової еліти про стерилізацію.

В останні тижні в соцмережах значну підтримку отримали хибні заяви про те, що менструальний цикл і навіть вагітність можуть постраждати, якщо просто бути поруч з вакцинованими людьми.

Одне таке відео отримало понад 300 тисяч переглядів. В ньому "холістичний репродуктолог" (холістичну медицину ще називають різновидом нетрадиційної - Ред.) розповідає, що "проблеми з місячними можуть мати навіть ті жінки, що не вакцинувались".

Інші антивакцинатори та холістичні терапевти у своїх дописах, що набирають сотні тисяч переглядів на різних платформах, стверджують, що люди після щеплення можуть "передавати" іншим вірусний білок.

Це фізично неможливо.

Більшість вакцин проти Covid-19 працюють наступним чином: вони дають організму частину генетичного матеріалу (мРНК) з інструкціями з побудови шипоподібного білка, що виглядає так само як у вірусу SARS-CoV-2, що викликає Covid-19.

Коли на поверхні клітин з'являються такі шипоподібні білки, організм розпізнає їх як сторонні та виробляє імунну реакцію - створює антитіла, що протидіють цьому конкретному білку.

Цей білок не реплікується і після створення розпадається та не затримується в організмі.

Генетичний матеріал вірусу поміщений у захисну ліпідну (жирову) оболонку. Його необхідно берегти, бо він дуже тендітний. Ось чому ці вакцини так складно зберігати й транспортувати, тому що генетична інформація розпадається і дуже легко стає некорисною.

Жодна з вакцин не дозволяє вірусу реплікуватися в організмі, не кажучи вже про поширення. Єдине, що реплікується, - це імунні клітини, які виробляють антитіла для боротьби з вірусами.