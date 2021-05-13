Корвети, ракети і "Байрактари": який флот будує Україна

Павло Аксьонов, Святослав Хоменко

ВВС

38 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Флагман українського флоту фрегат "Гетьман Сагайдачний" в одеському порту

Україна представила план розвитку військово-морського флоту до 2025 року. Командування ВМС розуміє, що побудувати власний, який був би здатний протистояти російському Чорноморському флоту, навряд чи вийде.

Українські військові в результаті вирішили підготувати "асиметричну" відповідь та розмістити крилаті ракети на березі і ракетні катери та корвети на воді. Як це буде працювати?

Цього тижня командувач військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа представив на форумі "Україна 30. Безпека країни" концепцію розвитку військового-морського флоту.

ВМС збираються модернізувати вже до 2025 року. Міністр оборони країни Андрій Таран сказав, що Україна зможе "значно" відновити ВМС протягом двох-трьох років за рахунок "реалізації вже закладених проєктів".

Цей план, як пояснив BBC News керівник "Українського мілітарного центру" Тарас Чмут, багато в чому схожий на Cтратегію розвитку військово-морських сил України до 2035 року, опублікованій на початку 2019 року, хоча і має деякі відмінності.

Стратегія-2035 охоплювала більший період часу, ніж той план, положення якого виклав Неїжпапа.

Автор фото, Форум "Україна 30" Підпис до фото, Контрадмірал, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа

Українське керівництво представило свої плани на тлі загострення ситуації на сході країни. Наприкінці квітня Росія оголосила, що закриває три райони Чорного моря біля берегів Криму для судноплавства до кінця жовтня.

Раніше в квітні росіяни стягнули в Чорне море багато десантних суден з трьох російських флотів - Північного, Балтійського і Каспійської флотилій. Вони брали участь у масштабних навчаннях у Південному військовому окрузі РФ (куди, як вважає Росія, входить і анексований півострів Крим), під час яких відпрацьовували висадку великого морського і повітряного десантів.

Ситуація викликала занепокоєння з боку країн Заходу - зокрема, припинити нарощувати сили на кордоні Росі. закликали США, Євросоюз і НАТО.

Після закінчення навчань, за повідомленнями різних джерел, Росія залишила біля кордонів з Україною в різних районах кілька десятків тисяч військових. Повідомлень в пресі про повернення десантних кораблів до місць постійної дислокації теж не було.

Автор фото, УКРАЇНСЬКИЙ МІЛІТАРНИЙ ПОРТАЛ Підпис до фото, Катери класу "Айленд" були передані американцями Україні в 2018 році

Україна продовжує вважати Крим своїм регіоном, окупованим Росією в 2014 році. Відповідно Київ визначає свої прибережні води, відраховуючи їх від кримського узбережжя. Це заперечує Росія.

За словами командувача ВМС ЗСУ, перед українським флотом зараз стоїть завдання - відновити в середньостроковій перспективі діяльність у ближній морській зоні, тобто на відстані 200 морських миль (360 кілометрів) від берега. Україна збирається домогтися безперервної присутності на морі, "щоб забезпечити національні інтереси", сказав він.

ВВС розповідає, як виглядає план, за допомогою якого Україна збирається домогтися реалізації своїх національних інтересів.

Асиметрична відповідь Росії

За словами Неїжпапи, українські військові розуміють, що домогтися паритету в озброєннях з Росією їм не вдасться, і тому будувати ВМС необхідно за асиметричним принципом. Україна не буде намагатися створити флот, рівний за кількістю вимпелів російському, а постарається підібрати менш дорогі засоби, здатні нейтралізувати загрозу з боку Чорноморського флоту РФ.

Командувач ВМС Неїжпапа вважає, що морський театр бойових дій не буде основним в разі початку війни: "Якщо керівництвом Росії буде прийнято таке рішення, то, звичайно, вона [агресія] почнеться з повітряної операції, наземної. Висадка морського десанту буде вже підтримуючим заходом вторгнення".

Тому він розраховує, що запроваджені асиметричні заходи будуть цілком ефективними: оборона України з моря буде спиратися на берегові ракетні комплекси, невеликі кораблі і катери на морі, а також на допомогу з боку військово-повітряних сил.

Кораблі

Зараз корабельний склад ВМС України складається фактично з одного фрегата "Гетьман Сагайдачний", тральщика "Генічеськ" і десантного корабля "Юрій Олефіренко".

Крім них в його складі наявні малі ракетні та артилерійські кораблі, по суті - катери.

Автор фото, ТЕЛЕРАДІОСТУДІЯ "БРИЗ" МО УКРАЇНИ Підпис до фото, МБАКи - малі броньовані артилерійські катери

У плавскладі українських ВМС також є сім катерів проєкту 58150 "Гюрза", два з яких були захоплені російськими моряками під час інциденту в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Тоді кораблі російського флоту і берегової охорони РФ затримали українські кораблі, які намагалися пройти з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку. Згодом їх повернули.

США передали Україні два патрульні катери берегової охорони класу "Айленд", а пізніше в 2021 році планується передати ще три.

Зараз Україна збирається нарощувати корабельний склад свого флоту, розвиваючи його за трьома напрямками.

По-перше, це кораблі, які контрадмірал назвав "ударними" - ракетні катери і корвети. Їх Україна отримає за рахунок закупівлі за кордоном і власного будівництва.

Іншим напрямком будуть тральщики, причому не тільки кораблі, але й роботизовані комплекси.

Третій напрям розвитку корабельного угруповання - патрульні кораблі "для захисту національних інтересів в мирний час".

Як розповів ВВС Тарас Чмут, головною відмінністю нового плану від раніше затвердженої стратегії-2035 є корвети. Їхня поява, за його словами, в стратегії була передбачена тільки на третьому, завершальному етапі, тоді як зараз їх планують отримати на флоті вже до 2025 року.

Стратегія-2035 передбачала три етапи будівництва ВМС - до 2025 року, 2030-го і 2035-го.

Завдання першого етапу - досягти гарантованого захисту національних інтересів в межах 12-мильної прибережної зони; на другому етапі зона відповідальності пошириться до 200-мильної виняткової економічної зони; третій етап передбачає дії флоту за межами Чорного моря.

"Вартість одного корвета - це, умовно кажучи, вартість двох-трьох ракетних катерів. Кількість протикорабельних ракет, які несе корвет і ракетний катер, однакова - зазвичай це вісім. Так, у корвета є низка своїх переваг, але у корвета є і низка своїх недоліків. І ключовий недолік для нас - це його вартість та те, що він буде пріоритетною метою для Росії. Водночас ракетних катерів було б більше, і щоб їх знищити, потрібно було б більше напружуватися", - пояснює Чмут.

У грудні 2020 року Україна уклала угоду про купівлю в Туреччині чотирьох корветів класу "Ада", причому частина робіт буде виконана на українському заводі "Океан" у Миколаєві.

Сухопутний "Нептун"

Основним чинником стримування на морі, згідно з новим планом, має стати ракетна зброя, яка вже зараз буде надходити до ВМС, сказав контрадмірал.

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, "Нептун" зараз є лише у вигляді тестового зразка

Йдеться про наземні ракетні комплекси "Нептун", озброєні протикорабельною крилатою ракетою РК-360МЦ дальністю понад 250 кілометрів. Її розробили на основі радянської ракети Х-35, проте українські конструктори значно збільшили дальність її дії та поліпшили систему наведення.

Зараз до ВМС вже передали навчальний зразок ракетного комплексу, а в 2021 році у війська повинен надійти перший дивізіон "Нептунів".

"Надалі, до 2025 року, ми плануємо мати три таких дивізіони, які будуть здатні знищити надводні цілі як в Азовській, так і в Чорноморській операційній зоні", - сказав командувач ВМС.

Як вважає Тарас Чмут, мінімальна кількість дивізіонів, необхідних ВМС ЗСУ, - два на Чорному морі й один на Азовському.

"У перспективі це може бути п'ять дивізіонів - два на Азовському, три на Чорному з перекриттям усіх берегових потреб. Але тут питання до ціни і до спроможності самого комплексу, бо те, що він літає і влучає, не означає, що російські кораблі не мають протиповітряних систем, протиракетних систем, призначених для перехоплення складніших цілей ", - сказав експерт.

"Байрактари" над морем

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Український "Байрактар"

Як заявив Олексій Неїжпапа, "морська авіація повинна отримати спроможність вивчення надводної обстановки та використання моря в тому числі спільно з кораблями Військово-морських сил". Іншими словами, головним завданням морської авіації стане "патрулювання".

Зараз морська авіація складається з декількох транспортних і патрульних літаків, а також вертольотів ще радянського виробництва, проте в майбутньому вона отримає транспортні Ан-178, а також певну кількість безпілотників.

Серед безпілотних систем - турецький ударний і розвідувальний безпілотник Bayraktar TB2, який здобув популярність після операцій в Сирії, Лівії та, особливо, - після війни в Нагірному Карабаху в 2020 році.

"Звичайно, ВМС, як і інші види та роди Збройних сил і взагалі весь цивілізований світ, переходять на безпілотні технології. Це крок уперед. І цього року у складі ВМС ми будемо мати перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar, який буде застосовуватися як в Чорному, так і в Азовському морях в інтересах як надводних сил, так і морської піхоти", - сказав командувач ВМС. Крім того, Україна має намір закуповувати протимінні безпілотні системи.

Коли Олексій Неїжпапа розповідав про це, за його спиною на екрані демонструвався слайд презентації, на якому були показані дрони Bayraktar, підводні протимінні системи, безпілотний катер, а також невеликий дистанційно керований надводний апарат.

Бази та контроль

За словами контрадмірала, Міністерство оборони отримало ділянки землі для будівництва нових військово-морських баз на Азовському і Чорному морях. Йдеться про дві бази поблизу Очакова і в Бердянську. Очаківська база буде основною для ВМС. Зараз головний пункт базування військово-морських сил України - Одеса.

Нарешті, ще один важливий пункт плану, про який розповів контрадмірал, контроль над ситуацією на морі: "Щоб застосовувати ті сили і засоби, які я зараз перерахував, нам потрібно мати ситуаційну обізнаність на морі, ми повинні знати, де перебуває противник у будь-який час доби".

За його словами, Україна збирається об'єднати всі засоби контролю, які вона має, в декількох державних відомствах.

"В Україні є багато інститутів, які мають свої системи виявлення надводних цілей. Це і Міністерство інфраструктури, і Держприкордонслужба [...] Кабінетом міністрів прийнято рішення щодо затвердження концепції програми єдиної державної системи висвітлення надводної та підводної обстановки. На даний час ця програма проходить зовнішнє узгодження (іншими) міністерствами, я прогнозую протягом наступних двох місяців ухвалення цієї програми", - сказав він.