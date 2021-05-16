Джефф Безос і таємничий світ супер'яхт

Макс Маца

BBC News, Вашингтон

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Яхта "А", одна з розкішних кают якої оздоблена шкірою ската

Новина про те, що Джефф Безос придбав "супер'яхту", сколихнула інтерес до таємничого світу надбагатих шанувальників високого статусу та розкоші. Експерти кажуть, що індустрія супер'яхт процвітає - і зовсім не постраждала під час глобальної коронакризи.

Джефф Безос, засновник Amazon і найбагатша людина у світі, з 2017 року збільшив свої статки приблизно вдвічі, не в останню чергу завдяки сплеску онлайн-торгівлі на тлі пандемії.

І Безос - не один такий. Прибутки багатьох супербагатіїв за останні роки зросли.

І весь цей час корабельна індустрія продовжувала випускати мегаяхти, які, як кажуть експерти, постійно збільшуються у розмірах. На думку фахівців і брокерів, у 2020 році продали більше яхт, ніж будь-коли, а 2021-й приніс нові торговельні рекорди.

Що відомо про яхту Безоса?

Судно довжиною 127 метрів будує голландська компанія Oceanco. Про це повідомляє нова біографія Безоса, опублікована Bloomberg News.

Вартість яхти оцінюють у 500 мільйонів доларів, що - крапля в морі для найбагатшої людини у світі, чиї статки зросли на 13 мільярдів доларів за один день у 2020 році. Його власний капітал оцінюють у майже 200 мільярдів доларів.

Окремо Безос планує придбати моторизовану "допоміжну яхту". Три вітрильні щогли на палубі основної яхти не дозволяють обладнати там вертолітний майданчик. А подруга Безоса, телеведуча Лорен Санчес - сертифікований пілот гелікоптера.

За словами експертів, мала яхта також матиме "повний фарш" - автомобілі, розкішні швидкісні катери і навіть, можливо, підводний човен.

За даними Bloomberg, секретний проєкт, відомий як Y721, мають завершити наступного місяця. Найімовірніше, Безос замовив яхту кілька років тому, оскільки на будівництво таких суден може знадобитись близько п'яти років.

Oceanco поки що не коментує проєкт. Їхня попередня робота - 106-метрова Black Pearl, друге за величиною вітрильне судно у світі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Яхта "А", одна з розкішних кают якої оздоблена шкірою ската

Що таке супер'яхта?

Офіційного визначення "супер'яхти" (на відміну від звичайної) немає, але цей термін зазвичай описує судна довжиною понад 22 метри.

Дехто проти такого визначення, наполягаючи, що термін "супер'яхта" застосовують до суден понад 61 метри. Деякі брокери навіть вживають термін "гігаяхта" для позначення суден довжиною понад 91 метри.

"Це все маркетингові штуки", - каже Білл Спрінгер, який пише про яхтову індустрію для журналу Forbes.

Судно Безоса, довжиною понад 120 метрів, майже таке ж, як піраміда Хеопса (якщо розмістити його вертикально), і трохи менше ніж половина Ейфелевої вежі.

Щороку в світі виготовляють лише кілька гігантських супер'яхт. Такі проєкти часто виконують в режимі підвищеної секретності, а виробники підписують угоди про нерозголошення.

Тому навряд чи ми коли-небудь дізнаємося, чи запозичив Безос декор яхти російського олігарха і товариша-яхтсмена Андрія Мельниченка, одна з розкішних кают якої оздоблена шкірою ската.

Чи купуть яхти?

Останні 20 років яхтова індустрія стрімко розвивається.

За даними Національної асоціації суднобудівників США, у 2020 році продажі суден досягли свого 13-річного максимуму, що свідчить про те, що чимало людей вирішили перечекати пандемію на воді.

"Ринок кипить, - каже Сем Такер з аналітичної компанії VesselsValue. - Була рекордна кількість угод, і ця тенденція досі зберігається".

За його словами, ринок вживаних яхт також переживає "нечуване зростання".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Яхта "A" на Темзі в Лондоні, 2017 рік

Такер каже, що зараз на плаву 9 357 яхт довжиною понад 19 метрів.

Близько 85% з них - моторизовані, а 15% - вітрильні яхти, подібні до тієї, що замовив Безос.

Після того, як минулого року в США запровадили локдаун, продажі впали на кілька тижнів, але потім різко зросли.

А в червні "здавалося, хтось клацнув вимикачем", і замовлення просто посипалися, розповідає Боб Денісон, яхтовий брокер з Флориди.

"Раніше нічого подібного не було, - каже він. - Попит у два-три рази більший, ніж я коли-небудь бачив".

У 2020 році компанія Денісона продала 1 008 суден, що на 35% більше, ніж попереднього року. Він очікує, що в 2021 році продажі зростуть ще на 30%.

Близько 65 з проданих ним у 2020 році суден - супер'яхти. Від початку року вони продали близько 40 таких суден, тобто з січня його компанія продавала близько 2,2 супер'яхти на тиждень.

Попит повністю перевищив пропозицію, каже його колега Бен Фарнборо, додаючи, що зараз стає все важче знайти старі судна для продажу.

Фарнборо сподівається, що ослаблення карантину дозволить подорожувати до Європи, де вони зможуть знайти більше старих яхт, щоб перепродати їх у США.

Автор фото, Nick Verola Підпис до фото, Підводні човни компанії Triton розміром приблизно з садовий сарай

Хто купує супер'яхти?

Судна часто купують корпорації, а потім здають їх в оренду власникам компаній, тому складно сказати напевно, які яхти кому належать.

У відомих суднобудівних портах люди намагаються визначити бортові номери приватних літаків, щоб зрозуміти, хто з мільярдерів приїхав відвідати майбутню іграшку.

Конфіденційність - одна з головних умов володіння яхтою, каже Такер, називаючи цей бізнес "непрозорою індустрією". Кажуть, що яхти є у Марка Цукерберга і Білла Гейтса.

"Це закриті приватні активи, і одна з причин їх купівлі - конфіденційність", - каже Такер. Конфіденційність також передбачає заходи безпеки, що важливо для найбагатших людей у світі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Безос на борту власного космічного корабля, 2017 рік

Але, попри моду виставляти своє життя на показ, надбагаті люди можуть захотіти зберегти свої іграшки в секреті.

Після того, як голлівудський мільярдер Девід Геффен написав у мережі про те, що він "карантинить" на своїй яхті у тропічному раю і сподівається, що всі інші також "у безпеці", його швидко затролили мешканці суші.

"Це тільки мені здалося, що Девід Геффен щойно показав усім нам середній палець?" - написав один користувач Instagram у відповідь на таке нескромне вихваляння Геффена.

Чому вони такі дорогі?

Яхти пропонують "справжню ексклюзивність", каже Спрінгер, який порівнює їх з володінням приватним островом або будівництвом власного міста з нуля.

"Ще у добу Відродження багаті люди витрачали теперішніми грошима мільйони доларів на будівництво соборів", - каже він.

"Вони запрошували найкращих майстрів, і це були найбільш дивовижні проєкти свого часу. З супер'яхтами - така ж історія".

Сучасні судна стають більш комфортними та швартуються за межами "класичних гламурних портів" на кшталт Монако, каже Спрінгер. Власники обирають більш екзотичні та віддалені місця, такі як Антарктида і Папуа-Нова Гвінея, оскільки вважають, що супер'яхта - це більше, ніж просто символ статусу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Яхти порівнюють з соборами, яку багато століть тому побудували багаті європейці.

Найкращі супер'яхти виготовляють за індивідуальним замовленням, з особливою увагою до кожної деталі, щоб задовольнити смаки найбагатших людей у світі.

За оцінками Фарнборо, до будівництва такого великого судна, як яхта Безоса, залучили близько 400 робітників і дизайнерів. А для її обслуговування, ймовірно, знадобиться екіпаж з близько 60 людей.

Щороку її власник витрачатиму на обслуговування приблизно 10% від вартості, каже Такер з VesselsValue.

За його оцінками, високі ціни на нафту та можливість подальших локдаунів можуть призвести до того, що найближчого року на ринку з'явиться більше старих яхт.

Що ще коштує стільки ж, як супер'яхта?

У 2013 році Безос купив газету Washington Post лише за 250 мільйонів доларів - це приблизно половина вартості його нової супер'яхти.

Мінімальна ціна картини Жана-Мішеля Баскії, яку наразі виставили на аукціоні в Нью-Йорку, - 145 мільйонів доларів. Ще є картина Клода Моне вартістю 350 мільйонів доларів.

За 200-250 тисяч доларів компанія Virgin Galactic продає квитки на туристичні польоти в космос.

Але якщо ви Джефф Безос, вам не потрібно бронювати квиток. Безосу належить космічне підприємство Blue Origin, тому він може полетіти на власному транспорті.