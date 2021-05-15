Британська поліція шукає тіло школярки, зниклої 1968 року. Вона могла бути жертвою відомого серійного вбивці

9 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Фреда Веста визнали винним у 13 вбивствах, але, можливо, на його рахунку - ще близько двадцяти

Поліція англійського міста Глостер відновила пошуки тіла школярки Мері Балстом. Її вважають зниклою безвісти з січня 1968 року, але з часом з'являється все більше припущень про те, що вона стала жертвою серійного вбивці, що жив у Глостері. Це один з найжорстокіших злочинців у Британії ХХ століття.

Життя, повне насильства

Все життя англійця Фреда Веста - це опис сцен насильства і вбивств.

Він народився у 1941 році в селі неподалік від Бірмінгема у бідній родині сільськогосподарських робітників. Вест стверджував (його брати пізніше це спростовували), що у 12 років його намагалася зґвалтувати власна мати, а батько відкрито заохочував інцест, кажучи підлітку: "Роби, що хочеш, тільки не попадайся".

У 15 років він кинув школу, в 17 впав з мотоцикла і отримав важку травму голови. Після цього у нього почалися напади неконтрольованої люті. У 18 років він отримав травму голови і добу був без свідомості.

У 1965-му, коли йому було 24 роки, він ненавмисно збив у Глазго на своєму фургоні підлітка, той загинув. Суд виправдав Веста, але через погрози друзів та родичів загиблого переїхав з Шотландії до Глостера на сході Англії.

Його перша дружина Кетрін Костелло займалася проституцією, а Вест її заохочував. У 1967 році він почав симпатизувати її подрузі Енн Макфолл. Усе закінчилося тим, що Костелло кинула Веста, залишивши йому їхню дитину - дочку Хезер Енн.

А Макфолл, що була на восьмому місяці вагітності, зникла безвісти. Її рештки зі слідами насильства поліція знайшла лише у 1994 році. Пізніше Веста підозрювали в її вбивстві, але він не зізнався.

У 1968 році, коли Весту було 27 років, він познайомився з 15-річною Розмарі Леттс, котра втекла від батьків. Вони почали зустрічатися. Коли їй виповнилося 16, вони одружилися. З другої половини 1968 року до літа 1969-го Вест сидів у в'язниці за пограбування, 1970 року у подружжя народилася перша дочка.

Родина оселилася у Глостері, в будинку номер 25 на Кромвель-стріт. У 1970-ті та 1980-ті вони вдвох скоїли щонайменше 13 зґвалтувань та вбивств. Жертвами ставали переважно неповнолітні дівчатка.

Підпис до фото, Влада Глостера була так шокована тим, що сталося у будинку, що просто знесла його і зробили на його місці прохід на сусідню вулицю

У 1972 році Фред та Розмарі Вест понад добу ґвалтували 15-річну дівчинку, яку найняли дивитися за своїми дітьми. Дівчинка змогла втекти та звернулася до поліції, але потім відмовилася від звинувачень у зґвалтуванні. Вестів тоді звинуватили лише у непристойній поведінці та оштрафували на 50 фунтів.

Однією з жертв була Хезер Енн, донька Веста від його першої дружини (всього у подружжя було семеро дітей). У дитинстві Вести ґвалтували її. У 1987 році, коли дівчині було 20 років, Фред та Роуз вбили її та закопали тіло у дворі власного будинку.

У 1992 році Вест на очах у своєї дружини ґвалтував ще одну свою доньку, якій тоді було 13 років. Дівчинка розповіла про це своїм друзям, один з друзів передав зміст розмови своїй матері, та заявила в поліцію.

Розслідування тривало весь 1993 рік і було дуже важким. Свідки відмовлялися від показів, залякані діти мовчали. Нарешті, один з них проговорився: батьки часто казали їм, якщо будете погано поводитись, усіх закопаємо у дворі, як їхню сестру Хезер Енн. Поліція знайшла її тіло.

Суд довів причетність Фреда Веста до 13 випадків зґвалтувань і вбивств, Розмарі Вест зізналася у десяти епізодах насильства та співучасті у вбивствах. Фреду дали десять довічних термінів, Розмарі - один довічний без права на помилування.

У 1995 році Фред Вест наклав на себе руки у тюремній камері, Розмарі Вест продовжує відбувати свій термін. Влада Глостера вирішила знести будинок 25 на Кромвель-стріт, де і відбулася більшість злочинів. Зараз на його місці пішохідний прохід на сусідню вулицю.

Дівчинка, яка підробляла офіціанткою

6 січня 1968 року 15-річна мешканка Глостера Мері Балстом вийшла з дому і поїхала на зустріч зі своїм бойфрендом.

Востаннє її бачили на автобусній зупинці поруч з будинком. В її руках була гра "Монополія", яку хлопчик залишив у неї напередодні, і дівчинка збиралася її повернути. Більше її ніхто не бачив. Хоча формально пошуки тривали всі ці 53 роки.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Поліція не може знайти тіло Мері Балстом з 1968 року. Зараз у слідства з'явився ще один шанс

У травні 2021 року на телеканалі ITV вийшов документальний фільм про те, що Фред Вест причетний не до тринадцяти, а до більшої кількості вбивств - до тридцяти. У цьому фільмі Стівен Вест, один з дітей подружжя, розповів: Мері Балстом була однією з жертв його батька.

За його словами, тіло дівчинки треба шукати у кав'ярні, яка зараз має назву "Чиста тарілка", а в 1960-і звалася The Pop-In (що можна перекласти як "забігайлівка"). Мері Балстом підробляла там офіціанткою кілька останніх місяців свого життя.

Ця кав'ярня зовсім поруч з Кромвель-стріт, і Фред Вест не просто був її постійним відвідувачем, а у дні, коли дівчинка зникла, допомагав заливати там нову бетонну підлогу.

Поліція підійшла до цієї інформації максимально серйозно. Вхід до кав'ярні закрили білим наметом, всередині ведуться пошукові роботи. Вони можуть тривати кілька тижнів.

Підпис до фото, Поліція зачинила вхід до кав'ярні, роботи з пошуку решток триватимуть кілька тижнів

Колишній робітник на електростанції, а нині 72-річний пенсіонер Тім Мерретт був тим бойфрендом, до якого дівчинка їхала того січневого дня. 6 січня 1968 року він понад годину чекав її на своїй автобусній зупинці, але ніхто так і не приїхав.

Мерретт розповів, що вже після зникнення Мері Балстом він багато разів приходив до The Pop-In - сподіваючись, що його дівчина повернулася. Можливо, він бачив там і Веста, але тоді Мерретт не знав, як він виглядає.

Коли стало відомо про злочини Веста, Тім Мерретт відразу вирішив, що це він убив Мері Балстом.

Мерретт каже, він не певен на 100%, що тіло дівчини закопане у кав'ярні або поруч з нею, але просить поліцію не припиняти пошуки.

Помічник керівника поліції графства Глостершир Крейг Голден заявив, що місце можливого злочину ретельно вивчать, а інформацію, яку отримала поліція, він назвав потенційно дуже важливою.

Адвокат Лео Готлі, який захищав у 1990-і Фреда Веста, сказав: вкрай малоймовірно, що тіло дівчинки поховане у приміщенні кав'ярні. Стівена Веста, що першим заявив про це, адвокат назвав фантазером.

Втім, додав Готлі, Фред Вест за життя так і не зізнався у вбивстві Мері Балстом, але особисто він, його захисник, на 95% переконаний, що Балстом стала жертвою саме цієї людини.