Євробачення-2021: хто і як готуються до шоу в умовах карантину

Стів Голден

Музичний кореспондент Newsbeat у Роттердамі

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Various Підпис до фото, Співаки, що представляють Чехію, Ірландію, Британію, Болгарію та Норвегію

"Це - спільна місія розважити 200 мільйонів людей, які сидять і дивляться вдома".

Для норвезького співака TIX пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі цього року надзвичайно символічний, враховуючи те, що переживає світ.

"Я думаю, що ми всі відчуваємо відповідальність перед усіма глядачами", - говорить він.

Це відчуття знайоме багатьом з 39 виконавців, що змагаються на найпопулярнішій музичній події у світі, яка знову відбудеться цьогоріч - після скасованого торік через пандемію конкурсу.

Багато з виконавців майже два роки готувалися до виступу на Євробаченні.

Автор фото, NPO/NOS/AVROTROS NATHAN REINDS Підпис до фото, Роттердамська Ahoy Arena. Тут сидітимуть делегації країн

Євробачення 2021 - це одна з найбільших подій, що відбуваються наживо в умовах пандемії, Її найбільший виклик: як збалансувати безпеку людей та їхнє бажання розважитися.

На початку цього року повномасштабне шоу виключили, але знову скасовувати конкурс повністю ніхто не збирався, заявив Мартін Остердал, виконавчий керівник Євробачення.

"Це частина повернення до звичного життя. Ми завжди говорили: що б не трапилося з пандемією, ми проведемо пісенний конкурс", - сказав він.

Зелене світло, яке дали Євробаченню, означало другий шанс для багатьох торішніх конкурсантів. З 39 країн, які беруть участь, 26 знову обрали тих самих виконавців, що й 2020 року.

Автор фото, Go_A Підпис до фото, Україну на Євробаченні представлятиме гурт Go-A

Це стосується й України.

Гурт Go-A, який представлятиме країну цьогоріч, мав брати участь у конкурсі минулого року з піснею "Соловей".

Цього року для свого виступу на Євробаченні вони обрали композицію "Шум", фінальну версію якої представили 9 березня. Попередня була довшою, ніж необхідно для формату цього пісенного конкурсу.

Повертається до участі у цьогорічному конкурсі й представник Британії.

"Щойно його скасували, я захотів зробити це знову", - говорить Джеймс Ньюман Радіо 1 Newsbeat.

"Минулого року мені це так подобалося, і моєю кінцевою метою завжди було вийти на сцену перед усіма цими людьми", - каже співак.

Усім довелося писати нову пісню, і Джеймс каже, що його трек Embers є метафорою конкурсу.

"Іскри не згасають, і люди знову збираються разом", - каже він.

Автор фото, Andres Pulling Підпис до фото, 18-річна Стефанія, яка змагається за Грецію, - наймолодша конкурсантка

Більшість конкурсантів проводять репетиції в Роттердамі вже понад тиждень і дотримуються суворих правил, щоб уникнути спалаху коронавірусу.

Країни перебувають у так званих "бульбашках делегацій", і їм не дозволено спілкуватися між собою.

"Я і моя команда щодня тестуємо одне одного", - говорить представниця Греції Стефанія, яка мешкає у Нідерландах.

"Ми дійсно обережні. Кожен тримає дистанцію і поважає вибір інших. Я нікого не обіймаю", - додає дівчина.

Те саме стосується Василя, що представляє Північну Македонію, який увесь час тримається трохи далі від людей.

"Мені потрібно вийти на ту сцену", - каже співак.

На роттердамській Ahoy Arena, де відбувається шоу, встановлений суворий контроль, і всі мають проходити тестування кожні 48 годин.

Ці протоколи безпеки запровадили, коли члени польської та ісландської делегацій (які зупинилися в одному готелі) пішли на самоізоляцію після позитивного результату тесту на Covid-19.

Згодом решті їхніх команд також довелося піти на карантин, поки вони чекають результатів своїх ПЛР.

Як запобіжний захід, мальтійська та румунська делегації, - які мешкають у тому ж готелі, - пропустили урочисту церемонію відкриття конкурсу.

Автор фото, EBU Підпис до фото, Ісландію на Євробаченні представляє гурт Gagnamagnið

Перш ніж з'явилися новини про позитивний результат тесту, представник Ісландії Даді Фрейр розповів нам про своє повернення на конкурс зі своїм супергуртом Gagnamagnið.

Їхня пісня під назвою 10 Years є даниною поваги дружині Даді, і хоча вона не надто відрізняється від його торішньої роботи Think About Things, його унікальний стиль та підхід принесли йому тисячі шанувальників.

"Наш підхід до Євробачення - чим більше, ти краще", - говорить Даді, який сподівається потрапити у гранд-фінал конкурсу 22 травня.

"Ми намагаємось вкласти в наш виступ все, що є класичним "Євробаченням". Усі вогні, усі кольори, усю піротехніку ... і весь стиль", - каже він.

Підпис до фото, Чехію на пісенному конкурсі представляє колишній сноубордист

Після негативного результату тесту на ковід представник Чехії Бенні Крісто кричить: "Зробімо це!"

Він приїхав на змагання зі своєю делегацією на автобусі з Праги, який "навіть не зупинявся на заправних станціях", щоб вони могли повністю убезпечитися.

Також перед поїздкою він два тижні просидів на карантині. "Просто бути тут - це вже благословення", - каже він нам.

Журналісти теж повинні дотримуватися суворих обмежень - носити маски та переконатися, щоб під час усіх інтерв'ю зберігалася соціальна дистанція.

Зазвичай Євробачення вирує мініконцертами, вечірками та заходами, але цього разу артисти проводять більшу частину часу у своїх готельних номерах.

Саме тут співачка Destiny, яка представляє Мальту з піснею Je Me Casse, тренує свій потужний вокал.

Підпис до фото, Destiny виграла Дитяче Євробачення у 2015 році й хоче бути першою людиною, яка зробила дубль, також вигравши головний конкурс

"Я дійсно питала свого викладача з вокалу, чи не дратую людей у готелі, бо я знову і знову роблю голосові вправи. Але нам потрібно це робити", - каже вона.

За її словами, організатори Євробачення "чітко дали зрозуміти, що ми повинні дотримуватися правил", і всі делегації мають використовувати заздалегідь підготовлені автобуси, щоб їздити з готелю до арени.

Автор фото, Gabriele Giussani Підпис до фото, Італійський рок-гурт Måneskin, здається, привіз на Євробачення усю піротехніку, що була в Італії

Коронавірус на кожного виконавця вплинув по-різному, але очевидно, що Євробачення стане важливим моментом для індустрії "живих" шоу.

Представник Німеччини Єндрік був театральним актором, який залишився взагалі без роботи, а інші - як-то італійський рок-гурт Måneskin - не виступали наживо вже понад рік.

Уряд Нідерландів дозволив на кожному з пів фіналів та великому фіналі максимум 3500 глядачів.

"Ми вперше маємо можливість зіграти на такій великій події. Ми хочемо якомога швидше повернутися до публіки", - говорить солістка гурту Вікторія Де Анджеліс.

Автор фото, Jess Gleeson Підпис до фото, Австралію представляє співачка Монтень

У рамках спеціальних антиковідних заходів кожна країна зафільмувала своє шоу, щоб мати можливість використати відеозапис у надзвичайних ситуаціях.

Цим правом скористається Австралія, оскільки через обмеження на подорожі співачка Монтень не може дістатися до Роттердама.

Спочатку її обрали у 2020 році, і тепер вже вдруге вона не зможе фізично бути присутньою на сцені Євробачення.

"Зараз я це прийняла. Це не ідеально для змагання, але я пишаюся піснею, і люди побачать її виконання, просто по-іншому", - каже Монтень.

Автор фото, Joel Saget Підпис до фото, Послухайте пісню Барбари Праві з заплющеними очима - і ви зможете уявити, ніби п'єте каву на паризькій вуличці

"Через ковід важко бути музиканткою", - говорить представниця Франції Барбара Праві.

"У нас немає виступів, і важко розмістити вашу пісню в мережі, коли так багато інших виконавців роблять те саме. Для мене участь у Євробаченні - величезний шанс", - каже вона.

Навколо її пісні - Voila - багато галасу, адже вона є однією з фаворитів.

Автор фото, EBU / Thomas Hanses Підпис до фото, Представниця Латвії Саманта Тіна не тільки написала та продюсувала свою пісню, але й режисувала музичний кліп

Інші роками чекали свого шансу на Євробаченні, зокрема представниця Латвії Саманта Тіна - вона брала участь у своєму національному відборі п'ять разів.

Нарешті, з шостої спроби вона виграла, проте конкурс скасували.

"Якщо я не можу змінити ситуацію, я можу навчитися змінювати своє ставлення до цієї ситуації. На мене лягає величезна відповідальність", - каже вона, повернувшись у 2021 році з новою піснею.

Уку Сувісте з Естонії також подає пісні на свій національний відбір з 2005 року, а азербайджанська співачка Ефенді подавала заявки шість разів.

"Якщо ви продовжуєте стукати у двері, з часом вони відкриються", - говорить Ефенді.

Автор фото, EBU / Andres Putting Підпис до фото, Азербайджан представляє співачка Ефенді

Для деяких із тих, хто цього року повертався на конкурс, складно було запропонувати нову пісню, яка була б кращою за попередню.

Представницю Болгарії Вікторію минулого року вважали фавориткою з піснею Tears Getting Sober, але цьогоріч усі свої нові композиції їй видавалися якимись не такими.

Врешті-решт вона повернулася до демозапису 2019 року, який вона перетворила на трек про своє дитинство та любов до тата.

Вікторія, яка є інтроверткою, зізнається, що насолоджувалася першими місяцями локдауну, перш ніж зрозуміла, як сильно їй бракує людей.

"Я хочу вийти. Я хочу бути щасливою і хочу бути вільною", - каже вона.

Автор фото, EBU / Thomas Hanses Підпис до фото, Вікторія представляє на Євробаченні Болгарію

Коли ірландка Леслі Рой дізналася, що її знову обрали на цьогорічний конкурс, вона також відчула, що занадто прагне створити ідеальну пісню для Євробачення.

"Я призупинила написання і подумала, що це має прийти природно, а не під примусом", - каже співачка.

І цей момент настав - так виникла її пісня Maps.

Автор фото, EBU / Thomas Hanses Підпис до фото, Репетиція британського виконавця

На арені Євробачення британець Джеймс Ньюман готується до своєї першої репетиції - і першого виходу на сцену Євробачення.

У нього є три прогони своєї пісні для тренування вокалу, хореографії та звикання до постановки.

Після виступів він відпочиває в коридорі: "Коли я стояв там, на сцені стало темно, і я подумав: "Боже мій, це насправді відбувається", - каже співак.

"Давайте великий фінал!"