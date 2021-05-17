Міс Всесвіт 2021. Переможниця з Мексики і найяскравіші моменти шоу

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Андреа Меза - майбутня розробниця програмного забезпечення

У 69-му конкурсі Міс Всесвіт перемогла 26-річна представниця Мексики Андреа Меза.

До п'ятірки найкращих увійшли дівчата з Бразилії, Індії, Домініканської Республіки та Перу.

Корону переможниці передала Міс Всесвіт 2019 року, модель з ПАР Зозібіні Тунці.

Автор фото, Getty Images

Меза стала третьою представницею Мексики, якій вдалося завоювати цей титул.

Раніше мексиканки отримували нагороду в 1991 і 2010 роках.

Дівчина вивчала розробку програмного забезпечення та пишається бути "жінкою, яка отримала фах у сфері, де домінують чоловіки", йдеться в її профайлі на сайті конкурсу.

Меза також є активісткою та зараз працює з Муніципальним інститутом жінок, що борються за припинення ґендерного насильства.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міс Бразилія Хулія Гама під час конкурсу купальників

У своїй фінальній промові, коментуючи те, як змінилися стандарти краси в світі, дівчина заявила, що людство розвинулося як суспільство, але також розвинулися і стереотипи, повідомляє Insider.

"Краса - це не просто те, як ми виглядаємо. Для мене краса - це те, що випромінює наш дух і наші серця. Ніколи не дозволяйте комусь говорити вам, що ви не цінні", - сказала вона.

Ще одну перемогу здобула представниця М'янми Тузар Вінт Лвін - її визнали найкращою у конкурсі національних костюмів.

Автор фото, RODRIGO VARELA GETTY IMAGES Підпис до фото, Тузар Вінт Лвін з М'янми нагадала світу про кризу на батьківщині

Дівчина використала конкурс також, щоб заявити про ситуацію в своїй країні. Вона виступила проти військового перевороту у М'янмі на початку року, внаслідок якого змістили лідерку країни Аун Сан Су Чжі.

Тузар Вінт Лвін продефілювала сценою конкурсу у вбранні регіону Чін, де в останні дні тривали криваві бої між армією та противниками хунти.

У руках вона несла плакат з написом: "Моліться за М'янму".

Єлизавета Ястремська, яка представляє Україну, до топ-21 конкурсанток не пройшла.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Єлизавета Ястремська представляла на конкурсі Україну

Її участь запам'яталася скандалом з конкурсом костюмів. Художниця з Білорусі Єлизавета Червонцева заявила, що використана ідея її роботи. Вона вважає, що її авторські права порушили.

Йдеться про сукню з білого та чорного атласу під назвою "Душа-Витинанка". Задум полягав у тому, щоб втілити в сукні традиційний український паперовий орнамент.

Автор фото, Rodrigo Varela Getty Images Підпис до фото, Єлизавета Ястремська у національному вбранні

Директор конкурсу "Міс Україна Всесвіт" в інтерв'ю виданню "КП" сказала про ці закиди таке: "Ми замовили костюм у дизайнера, заплатили гроші й не несемо відповідальності за кожну вишивку, візерунок".