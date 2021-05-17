Чому сектор Газа виглядає розмитим на Google Maps

Крістофер Гілз, Джек Гудман

BBC Reality Check

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Google

Сектор Газа, одне з найгустонаселеніших місць у світі, видно на супутникових фотографіях у дуже низькій якості.

На це звернули увагу дослідники, які використовуються відкриті джерела для визначення місць ударів та документування руйнувань.

"Те, що ми не отримуємо супутникових знімків з високою чіткістю з Ізраїлю та Палестинських територій, гальмує нашу роботу", - каже Самір, один із таких дослідників.

Дійсно, більша частина Ізраїлю та палестинських територій виглядає на Google Earth нерозбірливо, хоча якісніші знімки можна отримати в супутникових компаній.

На вулицях Гази на знімках Google Earth майже неможливо розгледіти автомобілі.

Для порівняння, на супутникових фото Пхеньяна, столиці однієї з найзакритіших країн світу, чітко видно не лише машини, але й фігури людей.

Автор фото, Google Підпис до фото, Знімки Google Earth: ліворуч - сектор Газа, праворуч - Пхеньян

Чим важливі супутникові фото?

Ці знімки - життєво важливе джерело інформації про близькосхідний конфлікт. Вони допомагають дослідниками визначати точки, з яких завдаються ракетні удари, а також вражені цілі.

Проте на Google Earth, найпопулярнішій платформі супутникових знімків, зображення Гази розмиті.

"Найсвіжіше фото Гази на Google Earth відноситься до 2016 року і виглядає жахливо. Я довільно вибрав один із сільських районів Сирії та виявив понад 20 його більш пізніх знімків високої роздільної здатності", - написав у твіттері Арік Толер, журналіст, який працює на групу Bellingcat.

Google заявляє, що його політика передбачає регулярне оновлення даних про густонаселені місця, але з Газою цього не відбувається.

Чи можна отримати якісні знімки?

До середини минулого року уряд США обмежував якість фотографій Ізраїлю та палестинських територій, які надаються американськими супутниковими компаніями для комерційного використання.

Це робилося відповідно до законодавчого акту, відомого як поправка Кіла-Бінгамана, ухваленим у 1997 році в інтересах безпеки Ізраїлю.

Роздільна здатність зображення не повинна була перевищувати двох метрів на піксель, що робило об'єкти розміром з автомобіль ледь видимими.

Штучне розмивання зображень окремих місць, наприклад, військових баз - звичайна практика, але поправка Кіла-Бінгамана - єдиний випадок, коли це зачепило цілу країну.

У документі згадувався лише Ізраїль, але фактично обмеження застосовувалося й щодо палестинських територій.

На владу США чинився дедалі більший тиск із вимогою скасування поправки.

У липні 2020 року так і сталося, і тепер американські компанії можуть продавати знімки зі значною вищою роздільною здатністю (40 сантиметрів на піксель, що дозволяє відрізнити фігури людей).

"Ми керувалися інтересами науки, - каже Майкл Фредлі, археолог з Оксфордського університету і один із вчених, які відстоювали скасування поправки. - Для нашого проєкту потрібна вичерпна база даних".

То чому знімки Гази лишаються розмитими?

BBC звернулася до компаній Google та Apple (вона також надає користувачам супутникові фото Землі).

Apple заявила, що працює над тим, аби покращити якість зображень і довести їх до показника 40 см на піксель.

У Google відповіли, що отримують знімки від багатьох провайдерів і розглядають можливість оновлення карт разом із тим, як вже якісніші зображення стануть доступними.

В компанії додали, що робити це найближчим часом не планують.

"Враховуючи важливість подій, що відбувається, я не бачу причини, чому якість знімків регіону в комерційному доступі має й надалі штучно занижатися", - написав у твіттері Нік Вотерс з Bellingcat.

Хто робить знімки?

Картографічні платформи, такі як Google Earth та Apple Maps, користуються даними компаній, які володіють комерційними супутниками.

Найбільші з них, Maxar і Planet Labs, зараз роблять якісні знімки Ізраїлю та Гази загальнодоступними.

Автор фото, Google and Maxar Підпис до фото, Знімки Google Earth: ліворуч - знімок будівлі "Ханаді" в секторі Газа (2016), праворуч - знімок Maxar її уламків (2021)

"Завдяки останнім змінам у законодавстві США фото Ізраїлю та Гази надаються в роздільній здатності 0,4 метра (40 см)", - йдеться в заяві Maxar.

У Planet Labs кажуть, що продають знімки в роздільній здатності 50 см на піксель.

Проте дослідники, що працюють з відкритими джерелами, користуються в основному безкоштовними програмним забезпеченням і не завжди мають доступ до платних фото.

Що можна побачити на якісних фото?

Організація Human Rights Watch у 2017 році співпрацювала з Planet Labs, щоб задокументувати руйнування військовими М'янми селищ народності рохінджа.

Порівнявши знімки з роздільною здатністю 40 см, зроблені до та після рейдів, правозахисники змогли оцінити збитки, завдані більш як 200 поселенням.

Дані підтверджували скарги біженців рохінджа на умисне знищення армією їхніх домівок.

Фотографії з супутників також виявилися незамінними для відстеження ситуації в китайській провінції Сіньцзян і дозволили встановити місцеперебування, розмір та конкретні особливості створених там "центрів перевиховання" для уйгурів.