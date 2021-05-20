Новий міністр інфраструктури Кубраков: з доріг Великого будівництва - в уряд

9 хвилин(и) тому

Автор фото, ukravtodor.gov.ua Підпис до фото, Олександр Кубраков - новий міністр інфраструктури

Верховна Рада призначила новим міністром інфраструктури керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова.

За нього проголосували 284 депутати - більшість фракції "Слуга народу" та груп "Довіра" й "Партія За майбутнє".

Донедавна він опікувався дорогами в "Укравтодорі" та разом з Кирилом Тимошенком займався одним з наймасштабніших проєктів команди Зеленського - програмою "Велике будівництво".

Виступаючи перед депутатами Олександр Кубраков запевнив, що у "Великому будівництві" не було політичної складової: "За 2020-2021 роки ми відремонтуємо майже 40% основної мережі доріг держави. Це близько 9 тис. км доріг тільки державного значення".

А відповідальність за "мости, які падають", поклав на попередні уряди.

Водночас Олександр Кубраков не відповів на питання про нібито перерозподіл коштів ковідного фонду на дороги.

Натомість натякнув на те, що запити від опозиційних депутатів до "Укравтодору" "іноді складені в інтересах однієї з компаній". У відповідь депутат Ніна Южаніна назвала це свідченням "відкатів і схем у Кубракова", через що українські компанії змушені звертатися до депутатів.

А Ірина Геращенко заявила, що 70% "Великого будівництва" - "це насправді поточний ремонт".

На посаді міністра Олександ Кубраков пообіцяв будувати аеропорти в регіонах, розвивати ринок внутрішніх авіаперевезень та створити національного авіаперевізника.

Олександр Кубраков змінив в Мінінфраструктури Владислава Криклія, який керував інфраструктурою ще з часів уряду Гончарука 2019 року.

Хто ж такий Кубраков та що відомо про його роботу в "Укравтодорі"?

Радник Попова і Кличка

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Олександр Кубраков працював у маркетингу та був IT-радником Кличка, перш ніж потрапив у команду Зеленського

Олександру Кубракову 38 років, він родом з містечка Першотравенськ на Дніпропетровщині.

Навчався у Київському економічному університеті на маркетолога, стажувався у США в Harvard Kennedy School.

З 2004 року працював у маркетингу, зокрема керував маркетинговими відділами у "Київстарі" та банку "Фінанси та кредит".

У 2011 році став радником керівника Києва часів Януковича Олександра Попова й залишився у КМДА при Віталію Кличку, де до 2015 року був радником з IT.

Пізніше був керівником проєктного офісу в Мін'юсті, потім керував сектором телекомунікацій та IT в експертному центрі "Офіс ефективного регулювання" (BRDO), який тоді очолював майбутній прем'єр Олексій Гончарук.

Згодом, як і його попередник на посаді міністра інфраструктури Криклій, Кубраков став депутатом за списками "Слуги народу" (30-й номер).

У листопаді 2019 року тодішній прем'єр Гончарук призначив Кубракова керівником Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодору") замість поляка Славоміра Новака, якого згодом вже у Польщі звинуватять у хабарництві та відмиванні коштів під час роботи в Україні.

Дороги і "Велике будівництво"

Автор фото, Кібнет Міністрів Підпис до фото, Листопад 2019 року, тодішні прем'єр Олексій Гончарук та міністр інфраструктури Владислав Криклій представляють Олександра Кубракова новим керівником "Укравтодору".

"Суспільство очікує, щоб в Україні були якісні дороги і викорінена корупція. Це першочергове завдання нового керівника відомства. Для цього нам потрібна чесна та професійна людина в керівництві "Укравтодору", - так Гончарук представляв Кубракова під час призначення в "Укравтодор" і давав йому завдання замінити керівників дорожніх служб в регіонах.

Кадри справді змінили.

Водночас, як пише у своєму досьє на Кубракова ресурс "Наші гроші", новий голова "Укравтодору" запровадив "тендерні рекомендації", через які на конкурси щодо будівництва доріг могли потрапляти лише окремі фірми. Сам Олександр Кубраков пояснював це боротьбою з підставними "компаніями-одноденками".

Інші розслідувачі з Bihus.Info звинувачували "Укравтодор" у великих переплатах за асфальтобетон, що начебто приносило зиск підрядникам.

А в інтерв'ю "Ліга.Бізнес" Олександр Кубраков скаржився на те, що у "Всеукраїнській дорожній асоціації", яка об'єднує дорожньо-будівельні компанії, замовляли інформаційну кампанію проти нього.

"Укравтодор" при Кубракові отримав можливість розпоряджатися величезними ресурсами - на ремонт та утримання доріг державного значення у бюджеті 2020 року закладали рекордні десятки мільярдів гривень.

Автор фото, ukravtodor.gov.ua Підпис до фото, Олександр Кубраков - один з головних виконавців "Великого будівництва"

Так Олександр Кубраков став одним з виконавців програми "Велике будівництво" - головного інфраструктурного проєкту команди Володимира Зеленського.

"Моя гіпотеза: якби не "Велике будівництво", наша економіка впала би ще більше і не розпочала б відновлення так швидко", - пояснював Олександр Кубраков в інтерв'ю сайту Mintrans в листопаді 2020 року.

Він додавав, що гарні дороги мають стати "вітриною капіталізму" на Донбасі для непідконтрольних територій: "Щоб люди, які виїжджали з "республік", бачили, що прогрес та свобода - на нашому боці "кордону".

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Олександр Кубраков та керівник проєкту "Великого будівництва" в ОП Кирило Тимошенко

Один з головних об'єктів "Великого будівництва" - міст через Дніпро в Запоріжжі, який, за словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, президенту Зеленському пообіцяли повністю здати до Дня незалежності.

Олександр Кубраков відзначав, що саме з Кирилом Тимошенком, який курує "Велике будівництво", "у нас щоденна комунікація". І саме Кирила Тимошенка називають зараз тією фігурою, яка просувала Олександра Кубракова на міністра.