Додаток, що дозволить вам контролювати життя інших за гроші

Вілл Смейл

Бізнес-кореспондент, BBC News

1 година тому

Автор фото, Brandon Wong Підпис до фото, Брендон Вонг дозволяє своїм підписникам у додатку NewNew голосувати за аспекти свого повсякденного життя

Як би ви ставилися до можливості платити за контроль багатьох аспектів життя іншої людини? Новий додаток пропонує вам зробити саме це.

Коли письменник Брендон Вонг нещодавно не міг вирішити, що замовити на вечерю, він попросив своїх підписників у додатку NewNew зробити вибір за нього.

Ті, хто схотів допомогти 24-річному автору вирішити вечірню дилему, заплатили 5 доларів за голосування в опитуванні, і більшість дійшла висновку, що він має обрати корейські страви - тож саме це він і зробив.

"Я не міг визначитися між китайською чи корейською кухнею, тому це було дуже корисно", - каже пан Вонг, який живе в Едмонтоні, Канада.

"Я також використовував опитування NewNew, щоб вирішити, як одягтися в якийсь день, і багато інших особистих речей, - розповідає він. - Я приєднався ще в березні і публікую опитування три-чотири рази на тиждень. Зараз я зібрав понад 1700 голосів".

NewNew - творіння підприємиці з Лос-Анджелеса Кортні Сміт.

Додаток, який наразі доступний у "бета-версії", описують як "людський фондовий ринок, де ви купуєте акції в житті реальних людей, щоб контролювати їхні рішення та спостерігати за результатами".

Автор фото, NewNew Підпис до фото, NewNew створила Кортні Сміт, яка розробляла цю ідею протягом останніх двох років

Для багатьох з нас це звучить трохи зловісно, ​​але насправді все набагато менш тривожно. Додаток спрямований на так званих "творців" - письменників, художників, музикантів, модельєрів, блогерів тощо.

Його мета - сприяти тіснішому зв'язку з шанувальниками та підписниками, ніж у інших соцмережах, і, що важливо - монетизувати цей зв'язок.

Коли творець створює акаунт NewNew та залучає підписників, йому або їй пропонують попросити їх проголосувати за певні аспекти своєї роботи і особистого життя.

Пан Вонг, який пише фантастику на вебсайті та в додатку Wattpad, також за допомогою голосування у NewNew вирішив, у якому жанрі писати наступний твір, а також імена персонажів та події сюжету.

Щоразу, коли відбувається голосування, творець отримує гроші - за мінусом комісії NewNew, суму якої ресурс не розголошує.

Творець ставить питання та пропонує обрати одну з двох відповідей. Його підписники мають право голосувати за плату, і можуть робити це необмежену кількість разів. Вони не отримують своїх грошей назад, незалежно від результату голосування.

На додачу до голосування, підписники можуть також заплатити додатково - від 20 доларів США - за те, щоб попросити творця NewNew зробити щось за їхнім вибором, наприклад, назвати персонажа в книзі їхнім іменем. Творець має право відхилити такі "заявки", і якщо він це робить, то підписник не втрачає гроші.

Автор фото, NewNew Підпис до фото, Свої питання творці ставлять у відеокліпах

Але чи матиме NewNew, який запустили лише два місяці тому, і де наразі менше 100 творців, масову привабливість? Експерт із соціальних мереж Метт Наварра каже, що не впевнений у цьому.

"NewNew - це ніби TikTok зустрівся із реаліті-хітом Big Brother і у них народилася дитина, і обидва вони були феноменально популярними", - говорить він.

"Однак він виглядає трохи хитромудрим, і мені цікаво, чи довго триватиме його цінність як новинки. Однак якщо вибір того, що одягне незнайомець, захоплює покоління Z - то, може, щось із цього і вийде", - додає експерт.

Співзасновниця та виконавча директорка, канадійка пані Сміт має великі плани для NewNew та заручилась підтримкою кількох "важковаговиків". Серед інвесторів - Пітер Тіл, мільярдер-співзасновник PayPal, і перша стороння людина, яка вклала гроші у Facebook.

Серед інших, хто має частку в бізнесі - провідний американський інвестиційний фонд у галузі технологій Andreessen Horowitz та голлівудський актор Вілл Сміт (не має родинних зв'язків із Кортні Сміт).

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Технічну підтримку також надав Snapchat.

"NewNew забезпечує обопільну вигоду, - каже пані Сміт. - П'ять доларів - це невелика сума, щоб розважитися і отримати винагороду".

"Для багатьох людей буде дійсно круто знати про те, що завдяки їхньому голосу хтось з їхніх улюблених художників намалював твір у синій та рожевій гамі. А для творця це будує спільноту людей, яким дуже важливо, що він робить, і які стануть його євангелістами", - додає вона.

"Тож коли ви будете готові продати цю книгу чи твір мистецтва, вони будуть допомагати вам просувати її, оскільки технічно вони певним чином допомогли їх зробити", - вважає авторка додатку.

Хоча багато людей можуть сумніватися у тому, наскільки "вигідно" підписникам голосувати за аспекти повсякденного життя творця, пані Сміт додає, що це ще більше зміцнює зв'язок між двома сторонами.

"Чим буденнішим є питання, тим більше вас цікавить людина. Ви можете себе з нею співвіднести", - вважає вона.

Пані Сміт працює над NewNew останні два роки. Ідея виникла на основі попереднього створеного нею додатка під назвою Surprize. У ньому людей просили проголосувати за те, які призи роздадуть учасникам гри.

До того, як стати підприємицею, вона понад 10 років працювала з канадським репером Дрейком, спочатку його помічницею, а потім членом його команди. Вони були друзями, росли в Торонто, і пані Сміт каже, що Дрейк стежить за розвитком NewNew.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До створення свого бізнесу Кортні Сміт працювала в команді канадського репера

Бізнес-психолог Стюарт Дафф, партнер британської фірми Pearn Kandola, каже, що NewNew видається захопливим. Але він додає, що в рідкісних випадках такі зв'язки можуть стати нездоровими.

"Можливо, з часом творець може зайти надто далеко, щоб залучити голоси своїх послідовників, і це може потенційно завершитися самоушкодженням чи принизливим сценарієм", - говорить він.

Представниця NewNew заявляє, що компанія "залишає за собою право повністю усунути та заборонити будь-яку особу та її контент, якщо вони порушуватимуть правила".

Вона додає, що безпека користувачів платформи є головним пріоритетом компанії, і вони перевіряють увесь контент, розміщений на ній.

Автор фото, André Patrick Підпис до фото, Андре Патрік підписаний на кількох людей на NewNew і каже, що таким чином почувається ближчим до них

34-річний Андре Патрік із Торонто - один з користувачів NewNew. Він каже, що спочатку приєднався до платформи, щоб спілкуватися з відеострімером, який йому сподобався.

"NewNew - це крутий новий спосіб почуватися ближче до людини, і він демонструє іншу сторону людей, яку ви не завжди бачите", - говорить він.

Тож чи може NewNew стати наступним вибухом у соцмережах? Чи тисячі, а то й мільйони з нас почнуть голосувати за те, чим вечерятиме наш улюблений письменник чи музикант?

Це вирішувати вам.