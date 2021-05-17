Хто такі ізраїльські араби

Анастасія Успенська

BBC

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Загострення почалося, як це часто вже було, з заворушень в Єрусалимі, але потім події почали розвиватися за незвичним сценарієм

Вже тиждень світ спостерігає за різким загостренням палестинсько-ізраїльського конфлікту. Загинули десятки людей. Близькосхідне протистояння триває кілька десятиліть, але цього разу є одна принципова відмінність - погроми всередині ізраїльських територій, які влаштовують ізраїльські араби.

На відміну від палестинців, що живуть на палестинських територіях, у більшості ізраїльських арабів є громадянство Ізраїлю.

Це пов'язано з тим, що після створення держави Ізраїль в 1948 році вони вирішили залишитися жити в межах нової країни.

Наприклад, близько 750 тисяч арабів тоді не захотіли залишитися або ж їх виселили через низку причин. Їх називають палестинськими біженцями.

Ізраїльські араби можуть розраховувати на рівний з єврейським населенням соціальний захист і доступ до охорони здоров'я. Вони мають право голосу з перших виборів, проведених в 1949 році, і активно користуються цим правом. У парламенті їхні інтереси представляє блок арабських партій.

За останніми даними, зараз чисельність ізраїльських арабів - близько 1,9 млн осіб (загалом населення Ізраїлю - 9 млн). 9% від цієї кількості становлять араби-католики, інші сповідують іслам.

За словами представників Центрального статистичного бюро Ізраїлю, під час перепису араби-мусульмани вказували, що вважають себе палестинцями, які володіють паспортом держави Ізраїль.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ізраїльські араби мають право голосу на виборах і представників у Кнесеті

Вони не служать в Армії оборони Ізраїлю (за винятком друзів - це окрема арабомовна етнічна група), і їхні симпатії в близькосхідному конфлікті завжди на боці палестинців, хоча багато хто з них критикує політику ХАМАС.

Серед смертників, які влаштовували теракти в центральних районах країни, ізраїльських арабів були одиниці. Переважно це були палестинці, які проникали на територію Ізраїлю через блокпости.

Зараз вперше з 1966 року ізраїльський уряд ухвалив рішення про застосування щодо арабської громади надзвичайних заходів безпеки.

Що відбувається?

З 10 травня, тобто на четвертий день загострення, стали надходити повідомлення про підпали і напади на перехожих в єврейських районах у центрі Ізраїлю. Найгірша ситуація склалася в Лоді - найближчому місті до міжнародного аеропорту "Бен-Гуріон".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вулиці Лода після погромів

У новинах звідти повідомляють про численні випадки нападів на перехожих з боку арабів, озброєних ножами. Однією з потерпілих стала молода жінка на 39-му тижні вагітності. Поранених відвозять до лікарень не тільки швидкі, але й добровольці, що їздять вулицями на власних автомобілях.

З двох лікарень в центрі Ізраїлю з початку тижня надходили повідомлення про спроби груп молодих арабів увірватися в приймальні. З настанням темряви деякі групи громлять магазини, б'ють вікна житлових будинків і трощать АЗС. Напередодні в Лоді запровадили режим надзвичайного стану.

Також у багатьох містах проходять мирні демонстрації ізраїльських арабів.

"Ми вийшли висловити свою незгоду. Ми не хочемо насильства і зіткнень з поліцією, але ми не можемо мовчати, коли людей виселяють з їхніх будинків, коли вірянина не пускають в його святиню на молитву", - говорить Надін Бадвайа з Рамли.

Йдеться про рішення Верховного суду Ізраїлю виселити кілька арабських сімей з будинків в Східному Єрусалимі і про подальші зіткнення палестинців з ізраїльською поліцією у мечеті "Аль-Акса" на Храмовій горі.

"Попри наполегливі спроби держави [Ізраїль] розділити нас, ми солідарні з нашими братами. Ця битва - одна на всіх. Ми - єдиний народ, держава вважає нас ворогами. Це видно на прикладі того, як вони реагують на арабські демонстрації", - каже Раван Башарат, учасник акції в Яффо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Житловий будинок в місті Петах-Тіква повністю зруйнували ракети ХАМАС

12 травня в деяких районах Ізраїлю єврейське населення почало у відповідь громити арабські крамниці.

У місті Бат-Ям, що на кордоні з Тель-Авівом, натовп жорстоко побив таксиста-араба, він у важкому стані. У схожій ситуації в Хайфі таксист пішов на таран натовпу, що намагався оточити його автомобіль.

"Мене не хвилює, вирує у вас кров чи ні. Вирує, й що далі? Це не має значення. Ви не можете брати закон у свої руки, - відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на епізод з побиттям араба в Бат-Ямі. - Ви не можете лінчувати громадян арабської національності, також як і вони не можуть робити це з євреями. Так не буде".

Реакції арабських лідерів в Ізраїлі поки що немає.

Труднощі арабської інтеграції

Єврейське і арабське населення Ізраїлю майже не перетинаються.

Будь-яка приїжджа людина, яка навіть погано знає географію Ізраїлю, легко зможе відрізнити арабський населений пункт - місто, село або просто район - від єврейського. Крім складу населення вони відрізняються характером забудови, інфраструктури і навіть звичайними вивісками.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Арабська мешканка міста Лод у центральному Ізраїлі

На потреби арабського сектора з бюджету країни щорічно витрачають мільярди, але інтеграції це особливо не сприяє. Ізраїльські ліві кажуть, що лише виділяти гроші не достатньо, потрібні спеціальні програми з інтеграції, яких немає.

Праві відповідають, що відокремленість - усвідомлений вибір громади, яка має податкові пільги і вважає кращою власну систему освіти.

Самі ізраїльські араби, особливо їхні лідери, заявляють, що не мають наміру служити "ізраїльській окупації".

"Права ізраїльських арабів випливають з їхнього громадянства і проживання на землі предків, і вони жодним чином не залежать від служби в армії, будь-якої цивільної служби або іншої діяльності, що відповідає інтересам окупації", - таке формулювання ще у 2006 році записали в документі "Арабське бачення майбутнього" лідери Верховної спостережної комісії арабського сектора, і відтоді воно міститься в її статуті.

Спроби ізраїльської влади залучити арабську молодь до служби в армії або до альтернативної служби розцінили як намір спотворити національну самосвідомість арабів і отримати ще більше важелів для їх дискримінації. Уряд Ізраїлю не повертається до цього питання вже майже 20 років.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спільні медичні бригади арабських та єврейських лікарів стали символом єдності перед викликом пандемії

Єдина сфера, в якій араби та євреї активно перетинаються, - охорона здоров'я.

За останніми даними, 20% лікарів, 25% медсестер та медбратів і 50% фармацевтів в країні - ізраїльські араби.

У цьому сенсі пандемія коронавірусу стала рідкісним приводом для зближення. Арабські і єврейські медики створювали спільні бригади з метою підкреслити, що цей важкий період - не час для ворожнечі.

В Ізраїлі минулий рік навіть називають роком "коронного перемир'я".

Громадянська війна?

Зміни в ізраїльських містах почалися кілька років тому. Рієлтори в центрі країни говорять, що як мінімум за чотири останні роки попит на ринку орендованого житла серед арабських клієнтів виріс в рази. Залишаючись відданим релігійним традиціям, нове покоління арабської молоді демонструє запит на інші умови побуту і життя в цілому.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Молоді ізраїльські араби дедалі частіше переїжджають зі своїх селищ до міст, але продовжують підтримувати палестинців.

"Я живу в квартирі з кондиціонером і приїжджаю на роботу на машині. Мені подобається можливість замовити додому їжу телефоном і піти в нічний клуб, якщо захочеться. До пандемії я зупинявся в готелі на Мертвому морі, міг собі дозволити", - каже 22-річний Хазем Байдені.

У 2019 він приїхав в Тель-Авів з села Абу-Гош біля Єрусалима, очолює роботу відділу хімчистки у великій пральні. Удома він працював водієм мінірефрижератора і отримував 30% від тієї зарплати, яку отримує зараз.

"Дослідження показують великий прогрес в соціальному і економічному аспектах життя арабської громади. Вони стали менш консервативними, дедалі більша кількість з них здобуває освіту, і в цілому їх рівень життя помітно виріс", - коментує Меїр Елран з Інституту досліджень національної безпеки.

Але експерти побоюються, що події останніх днів поховають ці боязкі натяки на інтеграцію.

"Якщо раніше ізраїльських арабів з палестинцями об'єднувала в основному кланова і громадська приналежність, то зараз вона поступається місцем націоналістичним настроям. Це вже не просто співпереживання одноплемінникам, а активна боротьба проти держави, громадянами якої вони є", - вважає Давід Коен, експерт Єрусалимського інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Один з провідних фахівців з ісламу і арабського світу, професор Рафі Ісраель з Єврейського університету в 2016 році припустив, що настане день, коли ізраїльські араби почнуть розвалювати країну зсередини за боснійським сценарієм. Під час конфлікту 1992-95 років між боснійськими мусульманами та хорватами-католиками, що проживали в Боснії і Герцеговині, сусіди і вчорашні друзі жорстоко вбивали один одного на етнічному та релігійному ґрунті.

Тоді слова професора Ісраеля викликали обурення серед лівих політиків і тих ізраїльтян, хто поділяє думку про те, що араби в Ізраїлі піддаються дискримінації.

Але зараз його цитують знову. Особливо після інциденту, коли погромники-араби в одному з міст зірвали ізраїльський прапор і почепили на його місце палестинський.