Газові котли та бензинові авто невдовзі можуть заборонити. Коли і чому

Метт Макграт

Кореспондент з питань довкілля

37 хвилин(и) тому

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Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявляє, що з 2025 року слід заборонити продавати нові бойлери на викопному паливі, якщо світ хоче досягти нульових викидів вуглецю до середини цього століття.

Це один із 400 кроків на шляху до нуля, запропонованих агентством у спеціальному звіті.

Продаж нових бензинових та дизельних автомобілів у всьому світі мають припинити до 2035 року.

МАЕ заявляє, що віднині немає місця для нових розвідок чи поставок вугілля, нафти чи газу.

Звіт привітали як важливий внесок на шляху до Конференції ООН з питань зміни клімату (COP26) у Глазго, де країни-учасниці спробують узгодити заходи, необхідні для реалізації Паризької кліматичної угоди на практиці.

У цьому контексті розв'язання проблеми того, як світ виробляє та споживає енергію, є найважливішим.

За даними МЕА, енергетичний сектор є джерелом близько 75% викидів парникових газів, які спричиняють підвищення глобальних температур.

Щоб захистити світ, кажуть учені, до кінця цього століття глобальне потепління має бути обмежене 1,5 °С.

Щоб утриматися близько до цієї позначки, викиди парникових газів треба зменшити вдвічі до 2030 року, а до 2050-го досягти нуля.

Нове дослідження МЕА дає, на думку його авторів, реалістичну дорожню карту для досягнення цієї мети, водночас створюючи мільйони робочих місць та стимулюючи економічне зростання.

Автор фото, VCG Підпис до фото, Кількість зарядних станцій для електромобілів у всьому світі протягом наступного десятиліття має збільшитися до близько 40 мільйонів

Звіт передбачає, що до 2050 року глобальна економіка збільшиться удвічі, кількість людей зросте на 2 млрд, але попит на енергію зменшиться на 8%.

Автори заявляють, що їхній план досягає цього без вуглецевих компенсацій та мало залежить від технологій видалення вуглецю з повітря.

Що найважливіше - у ньому не передбачені нові поставки вугілля, нафти чи газу.

Основні кроки до нульових викидів у 2050 році

Використання викопного палива різко знижується, і нові родовища нафти та природного газу не розробляються, окрім тих, які вже затверджені для розробки. Не потрібні нові вугільні шахти та розширення шахт.

Викиди від виробництва електроенергії падають до нульових значень у розвинутих економіках до 2035 року та у всьому світі до 2040 року. Такій трансформації сприяють відновлювальні джерела - з 29% у 2020 році до майже 90% у 2050 році.

Кількість громадських пунктів зарядки для електромобілів зростає з приблизно одного мільйона сьогодні до 40 мільйонів до 2030 року, що вимагає щорічних інвестицій у розмірі 90 мільярдів доларів до кінця десятиліття.

До 2035 року майже всі автомобілі, що продаються у всьому світі, є електричними, а до 2050 року майже всі продані вантажівки мають бути з водневими паливними елементи або електричними.

Дохід на душу населення від нафти та газу в країнах, які покладаються на виробництво викопного палива, падає приблизно на 75% - з 1800 до 450 доларів до 2030-х років.

Однак шлях МЕА до нульових викидів вимагатиме великих інвестицій та міжнародного співробітництва у безпрецедентному масштабі.

Це також матиме прямий вплив на споживачів у всьому світі.

Опалення будинків газом або нафтою наразі є основним джерелом викидів вуглецю в багатьох країнах, на що припадає близько 20% СО2 в США та Британії.

Шлях МЕА до нуля передбачає, що вже за чотири роки не мають продаватися нові котли на викопному паливі, за винятком випадків, коли вони сумісні з воднем.

Це не буде легким кроком для будівельного сектору.

"Це буде дуже важко, оскільки це означає значний поворот у поведінці споживачів", - каже Марія Пастухова, представниця аналітичного центру E3G.

"Будівельний сектор, мабуть, один із найскладніших, оскільки, крім акценту, який МЕА робить на ефективних будівлях, вся стара наявна інфраструктура має бути модернізована. І це становить особливий виклик для урядів", - додає вона.

МЕА зазначає, що поряд із екологізацією енергетичної системи її потрібно буде розширити, щоб забезпечити електроенергією 785 мільйонів людей у ​​світі, які наразі не мають до неї доступу.

Автор фото, Jonas Gratzer Підпис до фото, Сектор сонячної енергетики необхідно буде значно розширити

Щоб вирішити цю проблему, світові доведеться вчетверо збільшити виробництво вітрової та сонячної енергії у порівнянні з 2020 роком.

Для розуміння - це означає будівництво масивної сонячної електростанції щодня протягом наступних дев'яти років.

Також у звіті зазначають, що до 2035 року необхідно припинити продаж нових автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами. До 2040 року вся світова електроенергія не повинна мати викидів.

Хоча масштаби змін є безпрецедентними, МЕА вважає, що таким чином можна створити близько 14 мільйонів робочих місць до 2030 року, тоді як інвестиції у виробництво енергії злетять до $5 трлн, що сприятиме глобальному ВВП.

"Масштаби та швидкість зусиль, яких вимагає ця критична та грізна мета - наш найкращий шанс впоратися зі змінами клімату та обмежити глобальне потепління до 1,5 °С - мабуть, найбільший виклик, з яким людство коли-небудь стикалося", - каже виконавчий директор МЕА Фатих Біроль.

"Шлях МЕА до цього світлого майбутнього прогнозує історичний сплеск інвестицій у чисту енергію, що створює мільйони нових робочих місць та піднімає глобальне економічне зростання. Спрямування світу на цей шлях вимагає потужних та надійних політичних дії урядів, підкріплених набагато тіснішим міжнародним співробітництвом".

Одне з питань, яке викликало занепокоєння серед екологів, полягає у тому, що у звіті йдеться про недоведені технології, такі як уловлювання, використання та зберігання вуглецю (CCUS).

Є також занепокоєння щодо біоенергетики, яка передбачає використання дерев, сільськогосподарських культур та рослин для отримання рідкого палива або для виробництва електроенергії.

Шлях МЕА до чистого нуля передбачає значне збільшення - приблизно на 60% - цього джерела енергії, при цьому, за оцінками, енергетичні культури та лісові насадження займуть на 25% більше землі, ніж сьогодні використовується для виробництва біоенергії.

Автор фото, NurPhoto Підпис до фото, Пальмова олія була основним джерелом біоенергії, що використовується для виробництва дизельного палива

"Спалювання лісів для отримання енергії - останнє у параді помилкових кліматичних рішень", - каже Ханна Моват з Ферн, брюссельської громадської організації Fern, що проводить кампанію з захисту лісів та людей.

"На жаль, МЕА купилася на нього і пропонує абсолютно нереальні рівні біоенергетики, які зашкодять лісам у всьому світі та погіршать кліматичні зміни. Замість того, щоб спалювати дерева для отримання енергії, нам слід зосередитися на скороченні використання викопного палива, максимізації енергоефективності та відновлюваних джерелах енергії, таких як сонячні, вітрові, геотермальні та теплові помпи".