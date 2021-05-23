На порозі дорослого життя. Потужні фотопортрети
Натхненна власними спогадами про дорослішання, Керолін Мендельсон провела шість років, фотографуючи 90 британських дівчат різного походження, які стоять на порозі юності.
"Я пам'ятаю, як у віці від 10-12 років раптом відчула себе дуже некомфортно у своєму тілі, стала самосвідомою і страшенно переживала про світ і майбутнє.
Хоча батьки часто називають цей вік "незручним", я вважаю, що це важливий і красивий час, тому я вирішила ще раз відвідати його зі своєю камерою і зробити цих дівчат головними героїнями.
Я хотіла показати їх такими, якими вони є, і одночасно дати зміцнити їхню самооцінку", - каже авторка фото.
Фотографуючи кожну дівчину, пані Мендельсон розпитувала про їхні амбіції, антипатії та сподівання на майбутнє.
Незабаром вона зрозуміла, що їхні відповіді дають знімкам ширший контекст і віддзеркалюють світ навколо них.
"Спочатку багато дівчат говорили про свій страх і хвилювання щодо війни, безпритульності та самосприйняття.
З плином років вони заговорили про страх за планету та через кліматичні зміни.
Остання дівчина, яку я сфотографувала, розповіла про свій страх перед коронавірусом приблизно за сім тижнів до першого карантину.
Я навчилася ніколи не недооцінювати думки дітей цього віку та глибину їхніх почуттів", - каже авторка.
Пропонуємо підбірку портретів пані Мендельсон, а також відповіді дівчат.
Гевенс, 10 років
"Я люблю бути авантюрною, креативною та малювати.
Я ненавиджу, коли мною командують.
Я б дуже хотіла бути лікаркою і хотіла би, щоб ніхто у світі не помер".
Рубі, 11 років
"Я сподіваюся, що в майбутньому суспільство буде більш відкрито ставитися до образу тіла, тому що всі різні, і я справді сподіваюся, що люди можуть краще це приймати.
Не всі схожі на те, що ти бачиш у журналах; кожен по-своєму ідеальний і унікальний.
Моє прагнення - бути більш впевненою в собі, коли я стану старшою, і допомагати іншим людям бути більш упевненими в собі.
Моя мрія, мабуть, мати гідну роботу і двох померанських шпиців".
Бекка, 11 років
"Коли я виросту, я хочу бути водійкою перегонових автомобілів, вченою і співачкою.
Також я хочу мати роботу, де я могла б доглядати та виховувати великих котів, таких як леви та тигри.
Моя мрія - ходити, як моя сестра, щоб я могла бігати з нею та йти туди, куди вона може піти.
Моє бажання - ходити".
Айша, 11 років
"Мої амбіції - подорожувати по всьому світу та зустрічати купу нових людей з різних країн та культур.
Я мрію, щоб ніхто не залишився без житла і мав особливе місце, куди можна піти".
Еліс, 11 років
"Коли я виросту, я хочу бути авторкою та створити бізнес, щоб допомагати дітям, які живуть у прийомних сім'ях або перебувають під опікою, або тим, хто має інвалідність.
У мене краніосиностоз; коли я була немовлям, кістки в моїй голові вже зрослися.
Коли мені було шість місяців, мені довелося зробити операцію, потім ще одну, коли мені був рік.
Моє бажання - відвідати тропічний ліс. Я уявляю, що це буде у тропіках, і мені б сподобався цей запах".
Лотті, 11 років
"Я хотіла би бути директоркою зоопарку або ветеринаркою, або письменницею, коли підросту.
Я сподіваюся, що ми припинимо руйнувати світ.
Ми мусимо припинити вирубувати дерева, щоб робити будинки та грітися.
Я боюся, що рівень моря підіймається, а також переживаю через коронавірус".
Емі, 10 років
"Я сподіваюся, що у майбутньому усі люди матимуть дах над головою, сім'ю чи людей, з якими вони можуть бути поруч, відчувати, що їх люблять і про них піклуються.
Я хочу бути завжди щасливою та коханою і мати справді гарне життя, коли виросту.
Я найстарша з моїх друзів, але я одна з найменших.
Однак насправді це не так важливо.
Те, що ти маленький, не означає, що ти не можеш робити великі справи".
Марія, 10 років
"Моя мрія - стати хорошою вчителькою, щоб я могла допомогти дітям подолати труднощі та стати визначними людьми, як лікарі та прем'єр-міністри".
Бетсі, 11 років
"Я люблю проводити час з родиною, бо вони справді веселі.
Моя порада дівчатам мого віку, які навчаються в середній школі, - бути собою і не дозволяти іншим людям керувати вашим життям, бо це може зробити ваше життя нещасним.
Захищайте себе і захищайте людей, яких ображають інші".
Стефані, 11 років
"Я люблю танцювати і люблю акторську майстерність, тому що ти можеш висловити свої почуття.
Я не боюся сказати те, що маю сказати, я не сором'язлива людина.
Я мрію мати великий будинок, люблячу сім'ю та безліч домашніх тварин - переважно собак.
Я хотіла би, щоб у світі не було зла, і всі ми були добрими з іншими, і кожен мав свій голос у світі, і ніхто не був би пригнічений".