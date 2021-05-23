На порозі дорослого життя. Потужні фотопортрети

2 хвилин(и) тому

Автор фото, Carolyn Mendelsohn / courtesy Impressions Gallery

Натхненна власними спогадами про дорослішання, Керолін Мендельсон провела шість років, фотографуючи 90 британських дівчат різного походження, які стоять на порозі юності.

"Я пам'ятаю, як у віці від 10-12 років раптом відчула себе дуже некомфортно у своєму тілі, стала самосвідомою і страшенно переживала про світ і майбутнє.

Хоча батьки часто називають цей вік "незручним", я вважаю, що це важливий і красивий час, тому я вирішила ще раз відвідати його зі своєю камерою і зробити цих дівчат головними героїнями.

Я хотіла показати їх такими, якими вони є, і одночасно дати зміцнити їхню самооцінку", - каже авторка фото.

Фотографуючи кожну дівчину, пані Мендельсон розпитувала про їхні амбіції, антипатії та сподівання на майбутнє.

Незабаром вона зрозуміла, що їхні відповіді дають знімкам ширший контекст і віддзеркалюють світ навколо них.

"Спочатку багато дівчат говорили про свій страх і хвилювання щодо війни, безпритульності та самосприйняття.

З плином років вони заговорили про страх за планету та через кліматичні зміни.

Остання дівчина, яку я сфотографувала, розповіла про свій страх перед коронавірусом приблизно за сім тижнів до першого карантину.

Я навчилася ніколи не недооцінювати думки дітей цього віку та глибину їхніх почуттів", - каже авторка.

Пропонуємо підбірку портретів пані Мендельсон, а також відповіді дівчат.

Автор фото, Carolyn Mendelsohn / courtesy Impressions Gallery Підпис до фото, Гевенс

Гевенс, 10 років

"Я люблю бути авантюрною, креативною та малювати.

Я ненавиджу, коли мною командують.

Я б дуже хотіла бути лікаркою і хотіла би, щоб ніхто у світі не помер".

Автор фото, Carolyn Mendelsohn / courtesy Impressions Gallery Підпис до фото, Рубі

Рубі, 11 років

"Я сподіваюся, що в майбутньому суспільство буде більш відкрито ставитися до образу тіла, тому що всі різні, і я справді сподіваюся, що люди можуть краще це приймати.

Не всі схожі на те, що ти бачиш у журналах; кожен по-своєму ідеальний і унікальний.

Моє прагнення - бути більш впевненою в собі, коли я стану старшою, і допомагати іншим людям бути більш упевненими в собі.

Моя мрія, мабуть, мати гідну роботу і двох померанських шпиців".

Автор фото, Carolyn Mendelsohn / courtesy Impressions Gallery Підпис до фото, Бекка

Бекка, 11 років

"Коли я виросту, я хочу бути водійкою перегонових автомобілів, вченою і співачкою.

Також я хочу мати роботу, де я могла б доглядати та виховувати великих котів, таких як леви та тигри.

Моя мрія - ходити, як моя сестра, щоб я могла бігати з нею та йти туди, куди вона може піти.

Моє бажання - ходити".

Автор фото, Carolyn Mendelsohn / courtesy Impressions Gallery Підпис до фото, Айша

Айша, 11 років

"Мої амбіції - подорожувати по всьому світу та зустрічати купу нових людей з різних країн та культур.

Я мрію, щоб ніхто не залишився без житла і мав особливе місце, куди можна піти".

Автор фото, Carolyn Mendelsohn / courtesy Impressions Gallery Підпис до фото, Еліс

Еліс, 11 років

"Коли я виросту, я хочу бути авторкою та створити бізнес, щоб допомагати дітям, які живуть у прийомних сім'ях або перебувають під опікою, або тим, хто має інвалідність.

У мене краніосиностоз; коли я була немовлям, кістки в моїй голові вже зрослися.

Коли мені було шість місяців, мені довелося зробити операцію, потім ще одну, коли мені був рік.

Моє бажання - відвідати тропічний ліс. Я уявляю, що це буде у тропіках, і мені б сподобався цей запах".

Автор фото, Carolyn Mendelsohn / courtesy Impressions Gallery Підпис до фото, Лотті

Лотті, 11 років

"Я хотіла би бути директоркою зоопарку або ветеринаркою, або письменницею, коли підросту.

Я сподіваюся, що ми припинимо руйнувати світ.

Ми мусимо припинити вирубувати дерева, щоб робити будинки та грітися.

Я боюся, що рівень моря підіймається, а також переживаю через коронавірус".

Автор фото, Carolyn Mendelsohn / courtesy Impressions Gallery Підпис до фото, Емі

Емі, 10 років

"Я сподіваюся, що у майбутньому усі люди матимуть дах над головою, сім'ю чи людей, з якими вони можуть бути поруч, відчувати, що їх люблять і про них піклуються.

Я хочу бути завжди щасливою та коханою і мати справді гарне життя, коли виросту.

Я найстарша з моїх друзів, але я одна з найменших.

Однак насправді це не так важливо.

Те, що ти маленький, не означає, що ти не можеш робити великі справи".

Автор фото, Carolyn Mendelsohn / courtesy Impressions Gallery Підпис до фото, Марія

Марія, 10 років

"Моя мрія - стати хорошою вчителькою, щоб я могла допомогти дітям подолати труднощі та стати визначними людьми, як лікарі та прем'єр-міністри".

Автор фото, Carolyn Mendelsohn / courtesy Impressions Gallery Підпис до фото, Бетсі

Бетсі, 11 років

"Я люблю проводити час з родиною, бо вони справді веселі.

Моя порада дівчатам мого віку, які навчаються в середній школі, - бути собою і не дозволяти іншим людям керувати вашим життям, бо це може зробити ваше життя нещасним.

Захищайте себе і захищайте людей, яких ображають інші".

Автор фото, Carolyn Mendelsohn / courtesy Impressions Gallery Підпис до фото, Стефані

Стефані, 11 років

"Я люблю танцювати і люблю акторську майстерність, тому що ти можеш висловити свої почуття.

Я не боюся сказати те, що маю сказати, я не сором'язлива людина.

Я мрію мати великий будинок, люблячу сім'ю та безліч домашніх тварин - переважно собак.

Я хотіла би, щоб у світі не було зла, і всі ми були добрими з іншими, і кожен мав свій голос у світі, і ніхто не був би пригнічений".