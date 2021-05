Якими є "приховані звички" геніїв на думку професора, який викладає "курс геніальності"

38 хвилин(и) тому

Райт нещодавно опублікував книгу The Hidden Habits of Genius: Beyond Talent, IQ, and Grit—Unlocking the Secrets of Greatness ("Приховані звички генія: за межами таланту, IQ і стійкості. Розкриття секретів величі"), в якій він детально описує 14 спільних рис або звичок геніїв.