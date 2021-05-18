Якими є "приховані звички" геніїв на думку професора, який викладає "курс геніальності"

Ана Паіс (@_anapais)

BBC News Mundo

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ілон Маск, Вірджинія Вулф, Леді Гага та Альберт Ейнштейн - приклади геніїв минулого та сьогодення, на думку професора Крейга Райта

У Людвіга ван Бетховена були проблеми з додаванням чисел, і він так й не навчився ані множити, ані ділити. Пабло Пікассо не знав алфавіту, Волт Дісней засинав у класі, а Вірджинії Вулф навіть не дозволяли ходити в школу, хоча її братів та сестер відправили на навчання до Кембриджу. Чарльз Дарвін настільки погано вчився в школі, що його батько одного разу навіть сказав, що він буде соромом для родини, а Альберт Ейнштейн був четвертим за успішністю з фізики... з п'яти учнів на своєму курсі.

Кожен з них не був успішним за академічними стандартами своєї епохи, але всі вони увійшли в історію завдяки своїм геніальним досягненням в мистецтві або науці.

Навіть багато хто з геніїв нашого часу - такі як Білл Гейтс, Боб Ділан або Опра Вінфрі - кинули навчання і все ж таки досягли успіху і визнання в своїх областях.

"IQ і академічні оцінки переоцінені", - каже американський науковець Крейг Райт BBC Mundo.

У Єльському університеті цей професор викладає історію та теорію музики, а також вже понад два десятиріччя - "курс геніальності", де пропонує студентам проаналізувати біографії найвидатніших людей історії та сучасності.

Райт нещодавно опублікував книгу The Hidden Habits of Genius: Beyond Talent, IQ, and Grit—Unlocking the Secrets of Greatness ("Приховані звички генія: за межами таланту, IQ і стійкості. Розкриття секретів величі"), в якій він детально описує 14 спільних рис або звичок геніїв.

Виявляється, в цей список не включені інші характеристики, зазвичай пов'язані з винятковими досягненнями людства, наприклад, наявність величезного таланту.

Визначення генія варіюється в залежності від того, "кого ви питаєте і коли", визнає Райт.

Але якщо ви запитаєте його сьогодні, науковець скаже вам, що "геній - це людина з надзвичайними розумовими здібностями, чиї оригінальні твори або концепції якимось значним чином змінюють суспільство на краще або гірше у всіх культурах та з часом".

Автор фото, Gentileza Craig Wright Підпис до фото, Професор Крейг Райт понад 20 років досліджує геніальність та роль геніїв в історії людства

Він навіть розробив "формулу генія": G = SxNxD.

Це означає, що геніальність (G) дорівнює тому, наскільки значним (S) є вплив людини або ж зміни, нею спровоковані, помножені на кількість (N) людей, які зазнали впливу цієї людини, і на тривалість впливу у часі (D).

Іншими словами, для Крейга Райта найбільші генії - це ті, хто має найбільший вплив на найбільшу кількість людей і протягом довгого часу.

За ті роки, що він викладав так званий "курс геніальності" в Єльському університеті, професор Райт бачив, як студенти здіймали брови, коли чули від нього, що попспівачка Леді Гага є сучасним прикладом генія або, навпаки, спортсмен з найбільшою кількістю золотих олімпійських медалей в історії - Майкл Фелпс - генієм не є.

Він також був свідком того, як переважна більшість його учнів підіймали руки, коли на першому занятті він питав їх, чи хотіли б вони стати геніями, а потім, наприкінці курсу, лише деякі з них виявляли таке бажання.

Про це та багато іншого ми поговоримо з Райтом в цьому інтерв'ю.

Словник Королівської академії Іспанії визначає слово "геній" як "надзвичайну розумову здатність створювати або винаходити нові та чудові речі". Що ви про це думаєте?

Я думаю, що це обмежене визначення. Це те, що я б назвав "потенційний геній", тому що у цієї людини є потенціал стати генієм, але вона поки ще ним не є.

Вчені, які написали це визначення, кажуть, що все, що вам потрібно зробити, це вміти використовувати свій мозок для створення оригінальних ідей. Сюди належить і творець, який залишається сам на сам зі своєю ідеєю.

Це те, що ми можемо обговорити, і для цього я хотів би навести уявний приклад Альберта Ейнштейна на самоті, на ізольованому острові.

Під час перебування там йому могло спасти на думку, що E = mc², і він міг думати про загальну теорію відносності і так далі, але він не міг нікому передати свої ідеї, і ми ніколи б не почули про Альберта Ейнштейна.

За визначенням академії Ейнштейн у такому випадку все одно був би генієм. За моїм визначенням - ні, тому що він не зміг би ні на кого у світі вплинути.

Ось чому це відкриває свого роду філософську дискусію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Якби Ейнштейн думав про свої великі теорії, перебуваючи на самоті на безлюдному острові і не міг нікому розповісти про них, чи був би він генієм?

Як ви думаєте, що не може дати визначення геніальності?

Як я пояснюю в своїй книзі, IQ переоцінений.

Стандартизовані тести IQ - це спосіб вимірювання певної здатності, яка в основному передається у спадок.

Вивчаючи цих великих людей протягом століть, ви можете побачити, що вони були розумні, але вони не обов'язково досягли б надвисокого результату - скажімо, 140 або 150 - на тесті IQ.

У цьому сенсі я зазвичай використовую лауреатів Нобелівської премії як довідковий приклад: були такі, хто отримав премію з сертифікованим IQ 115, 120 або щось на кшталт цього.

Це означає, що вам потрібен IQ вище середнього, щоб брати участь у змаганні ( за геніальність. - Ред.).

Але є низка інших чинників і мотивацій, які в кінцевому підсумку дійсно підштовхують когось до величі і дають йому можливість змінити світ.

Автор фото, Getty Підпис до фото, На думку професора Райта, Леді Гага - "людина, яка має різноманітні інтереси та займається творчістю у широкій сфері"

Я щойно провів п'ять чудових днів з трьома підлітками віком 16, 14 і майже 13 років. Вони отримують дуже хороші оцінки і готуються до цих тестів, щоб вступити в найкращі навчальні заклади.

Потім я сказав їм, що, можливо, оцінки не так важливі, що вони повинні досліджувати світ, зайнятися різними справами, помилитися, впасти і знову встати...

Але їхні батьки - мій син та його дружина - сказали мені, що я дав їм невірну пораду, бо вони як раз заохочували їх отримувати хороші оцінки.

Тож тепер батьки бачать в мені руйнівний вплив (сміється).

Але ключове в тому, що, на мою думку, сьогодні на молодь здійснюється занадто великий тиск, якщо критерії, які ми використовуємо для вимірювання їхньої досконалості як людей, є неправильними.

Тож що робити людям, аби виростити геніальну дитину або стати генієм?

Я думаю, що найважливіше - це зусилля, але що означає тяжко працювати?

Тому що насправді зусилля - це не двигун сам по собі, а зовнішній прояв інших внутрішніх мотивів.

Підпис до фото, "Якби вони знали, скільки коштує ця робота, вони б не назвали її геніальною", - казав про Сікстинську капеллу Мікеланджело, якого цитує Райт у своїй книзі

Пристрасть - це двигун, який проявляється в наполегливій роботі та може варіюватися від любові до одержимості чимось.

Тому я б сказав, що важливо заохочувати пристрасті.

Ще я помітив у багатьох з цих великих людей те, що вони ерудити, бо вони мають пізнання в різних сферах.

У більшості цих людей, так чи інакше, є нестандартне мислення. Вони бачать різні речі одночасно, тому що у них був різноманітний досвід, і в результаті вони можуть комбінувати різні речі, які інші не можуть, тому що вони цим людям здаються несхожими.

Тому, якщо ви виховуєте дітей, вам важливо познайомити їх з різним досвідом: якщо їм подобається наука, ви можете спонукати їх читати романи; якщо вони цікавляться політикою, можливо, вони зможуть навчитися малювати.

Батьки, які змушують своїх дітей зосередитися на одному занятті, щоб стати кращим плавцем на Олімпійських іграх або отримати наступну Нобелівську премію з фізики, помиляються.

Ми просто не дізнаємося, в чому ваша пристрасть, якщо у вас немає іншого досвіду.

І, як то кажуть, якщо любиш свою справу, тобі не доведеться працювати жодного дня у своєму житті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джек Ма, засновник Alibaba і найбагатша людина Китаю, якось складав національний іспит ("gaokao") і з другої спроби набрав лише 19 зі 120 балів з математики

Хто, за вашим визначенням, є прикладом сучасних геніїв, і які з них найбільше дивують ваших учнів?

Їх кілька, але Ілон Маск - архетипний геній, який робить, здавалося б, божевільні речі і в самих різних сферах у своїх проєктах The Boring Company, Hyperloop, SolarCity, Tesla, SpaceX...

Це найкращий приклад того, як ерудит здійснює революцію безліччю різних способів.

Але хто такі несподівані генії? Якщо я згадаю, наприклад, Каньє Веста, Леді Гагу або Доллі Партон, хтось невдоволено почне хитати головою і запитає мене, чи жартую я.

Доллі Партон - дуже цікавий випадок, тому що вона дуже розумна людина, яка, за іронією долі, обрала образ "тупої блондинки". Це свого роду троянський кінь.

Вона побудувала свою імперію і продовжує це робити. Вона є зразком для наслідування щодо того, як бізнеследі має діяти в сучасному світі розваг.

І водночас вона радує нас, пише різні пісні і приносить звучання кантрі в найпопулярніші напрямки музики.

Таким чином, можна сказати, що Доллі Партон має величезне значення, особливо для бідних білих жінок в Америці, і що її вплив значний, враховуючи кількість людей, які слухають її музику. Ще невідомо, як довго це триватиме.

Підпис до фото, Для Райта співачка кантрі Доллі Партон є прикладом геніальності у творчості та бізнесі

Ще є випадки на кшталт Майкла Фелпса.

Я маю на увазі, що хтось у Франції вирішив відновити Олімпійські ігри Стародавньої Греції і просто сказав, які види спорту мають бути включені, і один з них - плавання.

Тоді було встановлено, що змагатимуться вільним стилем, плаванням на спині, брасом і батерфляєм, на 100 метрів, 200 метрів і таке інше.

Майкл залазить в басейн і виявляється, плаває туди-сюди по одній і тій же доріжці набагато швидше, ніж всі інші.

Але хтось зможе рухатися швидше, ніж він, тому що є достатньо типів статури, які підходять для успіху в плаванні, тому що поліпшується харчування і, можливо, тренування також поліпшаться.

Але в цьому (Іспанська королівська) академія права: тут немає інтелектуальної складової. Це схоже на те, як хом'як в клітці рухається все швидше і швидше.

Мені подобається думати, що бути генієм - це більше, ніж бути хом'яком в клітці або плавцем в басейні.

Як ви думаєте, чому більшість ваших студентів Єльського університету, вивчивши біографії цих геніїв, більше не хочуть бути схожими на них?

Проблема цих великих постатей в тому, що вони часто дуже руйнівні для власного оточення, тому що настільки пристрасні, що стають нав'язливими.

Єдине, на чому вони можуть зосередитися, - це на досягненні своєї власної мети, тому що вони вірять, що збираються змінити світ. Вони думають, що їм потрібно щось виправити, і що тільки вони можуть це зробити.

Автор фото, HarperCollins Підпис до фото, "Приховані звички генія" - книга професора Райта

Вони дуже амбітні люди, які чинять великий тиск на самих себе, а іноді й на інших. Вони можуть стати дуже вимогливими до інших людей і недооцінювати їх.

Тож, можливо, не дуже приємно працювати з ними.

Це речі, які ви можете почути, наприклад, про Джеффа Безоса, Ілона Маска або Білла Гейтса.

Отже, я думаю, що більшість людей, оцінюючи шлях генія, запитують себе: "Чи справді я хочу бути таким? Чи хочу я змінити світ для величезної кількості людей, або чи хочу, щоб людям навколо мене було краще? "

І це насправді найбільш глибока тема вашої книги ...

Маленька прихована таємниця моєї книги полягає в тому, що більшість з нас не збирається змінювати світ жодним чином.

Однак вивчення того, що робили ці люди, змушує нас думати про важливіші речі, на які ми всі можемо впливати: як побудувати своє життя і стосунки з іншими, як бути більш продуктивним або творчим.

Бо генії вже одержимі тим, що роблять, і все одно злетять.

Тим часом у нас, у решти людей, є можливість подумати над тим, як ми хочемо жити, і на основі цього налаштувати власне життя.

14 звичок або рис характеру геніїв, на думку Крейга Райта

1. Трудова етика

2. Стійкість

3. Оригінальність

4. Уява, як у дитини.

5. Ненажерлива цікавість.

6. Пристрасть.

7. Творча дезадаптація (ситуація, коли, наприклад, новаторські ідеї вченого зустрічають спротив в академічному середовищі, оскільки вони є викликом усталеним уявленням та нормам)

8. Бунтарство.

9. Мислення, що виходить за рамки кордонів (уподібнення лисиці).

10. Дії або мислення, які суперечать встановленим шаблонам поведінки або традиціям.

11. Підготовка.

12. Одержимість.

13. Здатність розслаблятися.

14. Концентрація