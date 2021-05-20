МОЗ очолив Ляшко. Як людина з команди Супрун стала фаворитом Зеленського

42 хвилин(и) тому

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Верховна Рада призначила міністром охорони здоров'я Віктора Ляшка, який досі був головним санітарним лікарем та заступником голови МОЗ. Він пообіцяв зробити все можливе, щоб забезпечити українців вакцинами у перші сто днів своєї роботи міністром.

Це четвертий міністр охорони здоров'я за два роки президентства Володимира Зеленського.

За призначення Віктора Ляшка проголосували 262 депутати. Зокрема більшість фракції "Слуга народу", групи "За майбутнє" та "Довіра". Віктор Ляшко одразу склав присягу.

На цій посаді він замінив Максима Степанова, який очолював міністерство протягом останнього року і якого звільнив парламент на прохання прем'єра Дениса Шмигаля 18 травня.

Подання на призначення Ляшка вніс у парламент Шмигаль на пропозицію фракції "Слуга народу".

Глава фракції Давид Арахамія заявив, що Ляшко буде міністром з випробувальним терміном на пів року.

За його словами, на очільника МОЗ чекають досить амбітні завдання. Зокрема, прискорити і налагодити процес вакцинації, запровадити паспорти вакцинації та страхову медицину.

"Непопулярні рішення"

Презентуючи свою програму на профільному комітеті Ради, Ляшко пообіцяв за літо провести 10 млн вакцинацій від COVID-19 та вакцинувати двома дозами 5 млн українців, а також за літо краще підготувати медичну систему до осені.

А виступаючи вже у Раді Віктор Ляшко визнав, що йому довелося ухвлювати "непопулярні рішення", але робив він це через "пріоритет людського життя".

А на питання про те, чи не соромно йому за рішення про заборону гуляти в парках минулого року, відповів: "Кожне рішення було адекватним до ситуації і принесло позитивні результати Україні в порівнянні з іншими країнами".

"Україна не перебуває ні в десятці лідерів у Європі, ні у світі за рівнем смертності від ковіду. Це все маніпуляції", - запевнив Віктор Ляшко.

Він також пообіцяв зробити "все можливе, щоб українці могли вакцинуватись, працювати і подорожувати" у перші сто днів його роботи на посаді міністра.

Свій для всіх

41-річний Віктор Ляшко за освітою лікар. Він має багаторічний досвід роботи в структурах охорони здоров'я та в недержавному секторі. Протягом останнього року обіймав посаду головного санітарного лікаря та заступника міністра охорони здоров'я.

Ляшко має репутацію посадовця, який залишався на плаву за будь-якої влади.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Уляна Супрун розвернула широкомасштабну медичну реформу в країні і нажила чимало ворогів

За в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун Ляшко був першим заступником генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ).

З приходом до влади Володимира Зеленського він зберіг місце в системі. Навіть більше - він був заступником глави МОЗ за всіх трьох міністрів влади Зеленського - Зоряни Скалецької, Іллі Ємця та Максима Степанова.

У новій команді Ляшко взявся різко критикувати реформу від своїх попередніх соратників з команди Супрун.

"Дуже дивно зараз чути, як змінилася його риторика, і як всі ті напрацювання і зміни, якими він пишався, раптом стали "не такими", - зізнавалася в коментарі УП Ірина Литовченко, колишня гендиректорка директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ часів Супрун.

Колишній глава ЦГЗ Володимир Курпіта, під керівництвом якого працював новий міністр, також говорив про Ляшка як про "ініціативного, професійного лідера та водночас - конформіста з бажанням подобатися всім".

Симпатію Зеленського Ляшко заслужити зумів. Президент неодноразово зізнавався журналістам під час спілкування у форматі офрекордз, що достатньо тепло ставиться до Ляшка.

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Інших кандидатів на посаду міністра зе-команда навіть не розглядала, зізналася заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Я вважаю, що він хороший, відповідальний фахівець, дуже порядна людина", - заявила вона.

Втім, критики теж вистачає. Колишні соратники з команди Супрун звинувачують Ляшка в "пристосуванстві", а радикальні противники колишньої команди називають Ляшка "креатурою Супрун" і обурюється, що він продовжить реформу, яку вона розпочала.

Такі аргументи розділяють навіть окремі депутати в "Слузі народу". Зокрема, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко визнав, що розраховує лише на 70% голосів фракції на підтримку цього призначення - тобто на приблизно 170 голосів.

Великі амбіції

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За останній рік Ляшко з маловідомого чиновника перетворився на публічну, впізнавану фігуру. З початком пандемії він став мало не головним коментатором по коронавірусній темі, курував впровадження карантинних обмежень та їхні послаблення, надавав рекомендації населенню тощо.

Водночас у порівнянні з колишнім начальником Максимом Степановим, на якого впав весь негатив через провальну вакцинацію та загалом проблеми в боротьбі з пандемією, особистий рейтинг Ляшка майже не постраждав.

Хоча критики на його адресу також було чимало. Він запам'ятався заявою, що під час першого суворого карантину навесні 2020 року парки і сквери для українців закрили "заради психологічного ефекту".

Водночас він же став фігурантом скандалу, коли в розпал карантину відвідав з президентом та його командою кав'ярню в Хмельницькому. Усі присутні були без масок.

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Попри це, у квітні 2020 року в Ляшка був найвищий рейтинг довіри серед всіх представників керівництва МОЗ за останні роки. Він склав 41% проти 25% - у Степанова та 19% - у Супрун.

У грудні рейтинг Ляшка дещо просів і склав 32%, але все одно значно перевищував рейтинг міністра Степанова, який склав 19%.

Нинішнє підвищення - закономірне продовження його кар'єри, адже за останній рік Ляшко неодноразово демонстрував, що хоче більшого, та давав зрозуміти, що не відмовився б і від політичного майбутнього.

Він, зокрема, зізнавався в інтерв'ю BBC News Україна, що хотів балотуватися в мери Києва на останніх місцевих виборах у 2020 році, "якщо підтримає президент України", але, зрештою, так і не висунув кандидатуру.

В розмовах з журналістами він натякав також на політичні амбіції зі створення власної партії.

Тож, цілком можливо, що посада глави МОЗ не остання в кар'єрі Віктора Ляшка.