Пресконференція Зеленського. Критикував Порошенка і Кличка, згадав Путіна і Авакова

В'ячеслав Шрамович

ВВС News Україна

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Володимир Зеленський на пресконференції до другої річниці президентства розповів, коли ж завершиться епоха бідності, як планують вбити олігархію та чи є шанс на мир, допоки у Москві залишається Путін. І окремо сказав, що від нього хотіли Кличко і Порошенко.

Водночас він так і не сказав прямо, чи піде на другий президентський термін.

А логотипом його пресконференції став напис "Президент 2.0" - так у команді Зеленського вирішили обіграти другий рік його президентства з трендом "діджиталізації", який декларує нинішня влада.

Недобудована мрія

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський і корпус незавершеного другого літака "Мрія"

Володимир Зеленський почав своє спілкування з пресою з пояснення, чому всі зібралися в ангарі авіазаводу "Антонов" - у цьому вже традиційно для нього було багато символізму і метафор.

"Символічно, але і трагічно звучить - праворуч недобудована "Мрія" України. У цьому багато змісту", - показав він на корпус Ан-225, який не можуть завершити багато років через брак грошей.

"А зліва - новий фюзеляж Ан-178-100P, який ми почали будувати п'ять місяців тому", - загадав він про літак, який будують для потреб армії.

"Ми будуємо країну без олігархів... Країну для 40 мільйонів, а не сотні Forbes", - повів далі глава держави.

Команда президента також підготувала відеоролик про символ 30-річчя - жовто-синю квітку з написом "Ти у мене єдина".

Президент також анонсував військовий парад до Дня незалежності "як на суші, так і на воді": в Одесі та на Майдані у Києві. А на стадіоні "Олімпійський" пройде великий концерт українських зірок.

Всі святкові заходи розраховані на три дні.

Кінець епох бідності, корупції і Медведчука

Автор фото, Офіс президента

Говорячи про те, які ж епохи закінчуються на другому році його президентства, Володимир Зеленський почав з "епохи Медвечука": "Я вважаю, що ця епоха закінчується".

Щодо "епох корупції", за його словами, також вдалося багато чого зробити, зокрема через РНБО, прокуратуру, СБУ та поліцію: "Ми чистимо вертикалі, вибудовані великим бізнесом, вони є в кожній інституції нашої держави, міністерстві, парламенті".

"Ми почали закінчення цієї епохи і я її точно закінчу", - запевнив президент.

А з "епохою бідності", яку обіцяв на виборах покінчити Зеленський, складніше: "Тисну на уряд, щоб збільшували мінімалку і пенсії. Але і їм не просто з наповненням бюджету".

"Епоха бідності завершиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки. Коли буде дерегуляція і держава буде максимально діджиталізовано. Все це буде", - пообіцяв Володимир Зеленський.

Список олігархів

Президент також анонсував наступного тижня законопроєкт про список олігархів.

"Моя філософія - ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми вбиваємо вплив олігархії", - відзначив Володимир Зеленський.

"Впливу на медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, то ці люди отримають квиток під назвою "олігарх", вони з'являться у спеціальному реєстрі. І тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів за кордоном", - попередив глава держави.

За його словами, великим бізнесменам "нададуть не дуже довгий час, що позбавитися всього цього впливу" і навіть порадять, як не стати олігархами офіційно.

Що Кличко від мене хоче?

Автор фото, КМДА

Володимир Зеленський також згадав про опонентів та "досвідчених політиків".

Зокрема пообіцяв, що Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк чи Юлія Тимошенко у його команді чи виконавчій владі не з'являться.

А мер Києва Віталій Кличко йому "нічого не зробив". Так він відповів на питання, за що зараз силовики тиснуть не мера столиці.

"Мене нічого не пов'язує з паном мером, крім одного, глава КМДА - це моя вертикаль, хоче він цього чи не хоче", - нагадав Володимир Зеленський.

А щодо обшуків у оточенні Кличка відзначив: "Так не треба було красти гроші в бюджеті. Здається, це справедливо".

На думку президента, мер Києва "дуже неправильно публічно себе поводить", і треба питати, не що президент хоче від Кличка, а що Кличко хоче від президента.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Позаду Зеленського був "Руслан", з одногу боку - недобудована друга "Мрія", а з іншого - Ан-178-100P, який планують збудувати для ЗСУ

"Він постійно мені пише, дзвонить, записується на прийом. Постійно - запитайте в нього. Навіть приходить в ОП без того, що я готовий з ним зустрітися, через те, що бракує часу", - поскаржився Володимир Зеленський.

За його словами, Віталій Кличко звертався до нього, щоб його не звільнили з КМДА, "хоча я маю повноваження".

"Я відповів: немає питань, працюйте і показуйте результат. Тільки у мене прохання: є якісь люди і є ймовірно докази у правоохоронців - не треба красти гроші з бюджету України".

Конкурентом на президентських виборах він Кличка не бачить.

"По-перше, ніхто ще не вирішив йти на другий термін. По-друге, його обрала не Україна, а обрали кияни. По-третє, у соціології є відповіді на це питання", - випередив питання про свій другий термін Володимир Зеленський.

Про Порошенка

Автор фото, УНІАН

Щодо Петра Порошенка він говорив ще жорсткіше й відзначив, що той, як і Кличко, намагався зустрітися з ним, але "вже не приходить, слава Богу".

"А вони всі хочуть зі мною домовлятися - є таке поняття в українській політиці, що "треба домовлятися". Але я від природи неспроможний на це", - розповів президент.

Він додав, що "вже став вироком" Порошенка, просто той "не хоче усвідомлювати, що відбулося".

А на уточнення Дмитра Гордона про те, що Порошенку "все, як з гуся вода", додав: "Він зробив багато чого негативного, коли був президентом України. Все це добіжить - це карма. Окрім правоохоронних органів, це карма".

"Це жах, я не хочу говорити про деталі, про їхні кроки, операції, бізнес. Спеціальні блокади, щоб заробляти гроші", - перерахував Зеленський.

"Я реальний вирок для нього, коли пішов у президенти", - повторив він щодо Порошенка.

Меркель і Макрон зменшили тиск на Путіна

Автор фото, Reuters

Володимир Зеленський визнав, що процес переговорів щодо Донбасу йде довго, а контакти у "нормандському форматі" ускладнив коронавірус.

Він відзначив, що відчуває підтримку Макрона і Меркель, але вважає, "що вони мають підтримувати сильніше", адже послабили свої позиції щодо Росії.

Зеленський додав, що Україні вдалося узгодити з Францією та Німеччиною кластери щодо припинення війни, але "немає узгодження з російської сторони".

Тому він запропонував особисту зустріч президенту Росії Путіну, про яку продовжує домовлятися ОП.

При цьому він не став давати якісь характеристики Володимиру Путіну: "У мене немає часу думати про президента РФ Путіна. Думаю тільки про зустріч, яка може наблизити до завершення війни".

"У мене проста позиція: якщо словами і закликами, які ні до чого не призводять, будемо збільшувати можливість ескалації - я потім собі цього не пробачу. Для мене пріоритет закінчити війну. А потім вже поговоримо, про кого я відверто думаю", - додав Володимир Зеленський.

А на питання про те, чи є шанс домовитися про мир, поки у Росії керує Путін, відповів: "У нас немає іншого шансу. Ми повинні припинити війну зараз, коли президент Росії - Путін".

Окрім "нормандського формату" і прямої розмови з Путіним Володимир Зеленський також сподівається на формат із залученням США, але не готовий про нього детально говорити.

Після закінчення пресконференції журналісти намагались запитати президента навздогін, чи Путін вбивця. Так вони обігрували висловлювання президента США Джо Байдена. Зеленський прямої відповіді уник.

Напруга на кордонах до вересня

Автор фото, МІНОБОРОНИ РФ

Небезпека ескалації конфлікту з Росією, за словами Зеленського, "завжди присутня": "Тому не можна просто сказати: давайте забудемо План А, давайте по Плану Б".

"Зараз складна ситуація: 30-35 тисяч [російських військових] у Криму. На Донбасі теж близько 30 тисяч, включно з 3 тисячами російського контингенту. І вздовж кордонів бачимо 47-80 тисяч, по-різному в різні моменти ця кількість зростає і зменшується", - оцінив президент кількість російських військ.

Після квітневої передислокації до своїх частин повернулися лише 3,5 тис. російських військових з Криму: "І все, решта на місці".

"Така напруга може бути щонайменше до кінця навчань, до вересня", - попередив Зеленський.

Також він додав, що ініціатива прямих переговорів Києва з Москвою була вчасною та "зупинила деякі речі".

Референдум щодо Донбасу

Автор фото, Офіс президента

Володимир Зеленський не став детально озвучувати, які є плани щодо врегулювання війни на Донбасі.

Але розповів, що один з них може стосуватися всеукраїнського референдуму.

"Ми представимо на розсуд суспільству саме референдум з такою тематикою. Це може бути один з планів, якщо не спрацює інший", - пояснив він.

На уточнення від BBC News Україна він відповів, що не готовий говорити, про що конкретно буде референдум, але запевнив: "Зради ніякої не буде, я гарант Конституції"

Він також назвав конфлікт на Донбасі "одним з найскладніших кейсів у світі": "У нас шахова партія, в якій ви одразу були без половини фігур. І 99% залежить від РФ".

Однак команда Зеленського намагається зачепитися за єдиний відсоток, і зокрема для цього багато що робить Андрій Єрмак, "повністю віддавши свою репутацію - це велика інформаційна війна".

"Ми чіпляємося за цей відсоток, щоб не заморозити конфлікт. Тому що простіше заморозити і в цьому не буде зради", - зізнався глава держави.

Справа Шеремета, Аваков і контррозвідка

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський показав журналісту переписку з Яною Дугарь

Відповідаючи на питання про власну відповідальність за те, що Андрія Антоненка та інших обвинувачених у справі вбивства Шеремета тримали за гратами за сумнівними доказами, Володимир Зеленський несподівано розповів про те, що переписується з однією з фігуранток Яною Дугарь.

Як доказ, показав переписку з нею одному з журналістів. Що саме було у переписці, невідомо, але журналіст відзначив, що Яна Дугарь надіслала смайлик, а останнім словом у переписці було "Дякую".

"Не хотів би багато коментувати, але я знаю детально, що відбувається. І мені не все одно, якщо буде незаконно засуджено цих людей", - наголосив Володимир Зеленський.

"Стовідсоткових доказів про те, що вони невинні чи винні, ще немає", - додав він.

Водночас президент попередив, що вся справа може завершитися відставкою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: "Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром".

"Чи він може залишитися в такій ситуації? Ні. Ось і все. І він про це знає. І ми розуміємо складність всього процесу", - додав президент.

А пізніше не виключив причетність до вбивства Павла Шеремета контррозвідки України: "Ймовірність причетності під час тієї каденції тих чи інших осіб, які могли би бути пов'язаними з контррозвідкою, напевно, є".

Про "непоганий уряд", Степанова і "другий шанс" Тищенку

Автор фото, УНІАН

Говорив Володимир Зеленський і про власну команду та Кабмін.

Попри періодичні заміни міністрів, він вважає, що "у нас дуже непоганий уряд": "За часів війни, економічної кризи, ковіду, вони дуже непогано працюють".

"Моя філософія та політика прем'єр-міністра, що нічого страшного, якщо та чи інша персона або міністр не може виконувати повністю, на 100%, свої зобов'язання або те, що він обіцяв. Ми пропонуємо Верховній Раді звільнити того чи іншого міністра та замінити на іншого", - пояснив він.

Водночас Володимир Зеленський розкрив, що недавно звільнений міністр інфраструктури Владислав Криклій "залишається в команді", так само як і вже ексміністр економічного розвитку Ігор Петрашко, який відповідатиме в ОП за земельну реформу.

А з ексміністром охорони здоров'я Максимом Степановим ситуація складніша - у конфлікті між міністром та прем'єром президент підтримав другого, адже Шмигаль "більше не зміг працювати з міністром охорони здоров'я паном Степановим".

"Більше неможливо було працювати в такому режимі. Це дестабілізувало повністю атмосферу в міністерстві, у відносинах між міністром і урядом в цілому", - пояснив глава держави.

Згадав Володимир Зеленський і про вже одіозного депутата "Слуги народу" Миколу Тищенка, який періодично потрапляє у різні скандали: "Мені дійсно соромно за деякі його кроки. Він був неправий, він має це розуміти, він доросла людина і сам має нести відповідальність.

Разом з тим, партія дала Миколі Тищенко ще один шанс і президент це вітає: "Тому що я знаю, що у нього є й інші сторони, він вболіває за багато речей в Україні".

Але Володимир Зеленський порадив не сподіватися на другий шанс для корупціонерів: "Якщо беруть хабарі чи у чомусь такому беруть участь, то другий шанс давати не можна. Тому іноді ви бачите серйозні зміни щодо людей, урядовців чи депутатів".

"Є великі спокуси і великі гроші, а сильних людей небагато. Але у партії "Слуга народу" їх більше, ніж в іншій партії", - вважає президент.

Про вакцинацію

Автор фото, ZELENSKYYUA Підпис до фото, Зеленський зізнався, що вакцинував "ковішилдлм", щоб не ображати Індію

Відповідаючи на питання BBC News Україна про провал з вакцинацією в Україні, Володимир Зеленський розповів, що українській владі вже вдалося укласти контрактів на 45-47 млн безкоштовних вакцин для українців.

"Це максимальна кількість, яку можна було знайти".

Водночас він поскаржився на те, що Україна в цьому плані не може бути у пріоритетах програм Євросоюзу в чергах постачання вакцин, адже не є членом ні ЄС, на НАТО.

За словами Зеленського, отримати індійські вакцини та контракт з Pfizer вдалося завдяки складним домовленостям на рівні президента, прем'єра чи міністра охорони здоров'я.

При цьому заважала "інформаційна війна": "Я вакцинувався "ковішилдом", щоб бути разом зі своїм народом, але і хотів, щоб Індія бачила, що ми не ображаємо їхню вакцину, а президент вакцинується саме "ковішилодом". Щоб хоч якось боротися з інформаційною війною, як не тільки ззовні, але і всередині країни. Це про внутрішній тероризм".

Чи йде на другий термін

Автор фото, Офіс президента

Володимир Зеленський так і не сказав прямо, чи буде висуватися на другий президентський термін.

Під час своєї виборчої кампанії у 2019 році він обіцяв, що йде лише на один термін, але на минулорічній пресконференції натякнув, що може балотуватися і вдруге.

Адже за один строк може не встигнути виконати всі обіцянки.

Зараз Володимир Зеленський говорив вже обережніше - про це, мовляв, "рано відповідати".

"Рано і несправедливо говорити, тому що не пройшло навіть половини моєї каденції. Ми багато чого встигнемо", - відзначив він.

"Є багато обіцянок і я не хочу, щоб вони залишилися в історії як обіцянки. І моє бажання піти на другий термін буде повністю збігатись з бажанням суспільства. Це буде дуже залежати від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив чи не зробив. Подивимося, як буде", - туманно пообіцяв Зеленський.

А також зізнався, що "хоче бути кращим за всіх попередніх президентів".

"Україна гідна, щоб кожен наступний президент був краще попереднього. Впевнений, і після мене буде кращий", - відзначив Володимир Зеленський.