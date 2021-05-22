"Я народила в 50, коли мої друзі вже мають онуків"
Цього тижня Наомі Кемпбелл несподівано оголосила, що вперше стала мамою у 50 років. Жінок, які народжують у більш пізньому віці, стає дедалі більше.
За даними британської Національної служби статистики, 2019 року в Англії та Уельсі народилися 2390 дітей від матерів старше 45 років. За 10 років цей показник зріс майже вдвічі.
BBC поспілкувалася з жінками, які стали матерями у більш пізньому віці.
Клер Меар з Норфолка було 50, коли в неї народилася дочка Амелі.
Чотири роки тому Клер та її чоловік втратили дитину. Їхня донька, у якої був синдром Дауна, народилася мертвою на 40-му тижні.
Щоб відірватися від гірких думок, подружжя організувало музичний фестиваль та збирало кошти для благодійних організацій з боротьби з мертвонародженням та синдромом Дауна.
Але у 49 років Клер серйозно замислилась про те, щоб спробувати ще раз.
"Коли мені виповнилося 49, все почало змінюватися. Я бачила більше мам ЕКО-малюків. І у мене з'явилася надія. Але навіть тоді багато хто не вірив у цю ідею, а лікарі казали: "Ні, це неможливо".
"Однак мене направили в одне місце в Афінах у Греції. Нас з чоловіком перевірили й сказали: "Ми вважаємо, що ви впораєтесь". І я наважилась".
"Більшість друзів вже мають онуків"
Клер імплантували дві донорські яйцеклітини.
"Одну ми втратили на шостому тижні, але з маленькою Амелі все було добре", - згадує вона.
Через свій анамнез та вік Клер спостерігалася у приватній клініці.
"Ехографія на ранніх термінах - відчуття не з приємних, - каже вона. - Але дівчинка була там, росла і штовхалася".
На 37-му тижні частота серцебиття Амелі знизилась, тому Клер госпіталізували і зробили кесарів розтин.
"Вона народилася здоровою... 2,7 кг... красуня!"
Цими вихідними Амелі виповнюється чотири роки, і Клер каже, що бути її мамою - це щось неймовірне.
Єдиний недолік - відсутність друзів-батьків її віку.
"У більшості моїх друзів зараз з'являються онуки, але до цього звикаєш", - каже жінка.
"Ще шкода, що Амелі не має бабусі й дідуся, але у неї багато друзів, які її просто обожнюють".
Клер написала книгу про свій досвід під назвою Rocker Bye Baby.
Почувалася "трохи невпевнено"
Симона Волд з Глазго знову стала мамою у 40 з хвостиком, коли її перша донька Скарлетт була підлітком.
У них з чоловіком були діти від попередніх шлюбів.
Жінка розповіла BBC, що ключовим фактором у її рішенні стало те, що вона не хотіла, щоб її дочка залишилась одна.
"Оскільки першу дитину я народила у 25 років, я подумала: що буде з нею, коли я помру? - каже Симона. - Моя донька залишиться зовсім одна, і їй ні з ким буде поділитися своїм горем і радістю".
За словами Симони, люди були шоковані їхнім із чоловіком рішенням.
"Я намагалася завагітніти, але надзусиль не робила, і все відбулося дуже швидко", - згадує вона.
Вона вже забула, як це - доглядати за немовлям, але після перших безсонних ночей швидко згадала.
Спочатку Симона почувалася "трохи невпевнено" поруч з молодшими мамами.
"Але вони дивилися на мене як на більш мудру маму. Зверталися за порадою. Тож з цієї точки зору все не так уже й погано".
Зараз Симоні 47, і у неї троє дітей - Скарлетт (23 роки), Джейк (7 років) і Олівія (3 роки).
Її порада Наомі Кемпбелл - "не будьте надто суворою до себе".
"Просто відкиньте свої очікування й пливіть за течією. Тому що кожна дитина - індивідуальна, і кожен досвід - також індивідуальний".