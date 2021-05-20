ВВС приховала обман у сенсаційному інтерв'ю з принцесою Діаною. У чому справа

1 година тому

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Сенсаційне інтерв'ю кореспонденту ВВС Мартіну Баширу в 1995 році, коли принцеса Діана вперше розповіла про подружню зраду принца Чарльза, отримали за допомогою підроблених документів. А сам журналіст брехав про це керівництву, яке пізніше вважало за краще залишити ситуацію без наслідків.

До такого висновку дійшло незалежне розслідування на чолі з колишнім суддею Верховного суду Британії лордом Дайсоном.

Хто така принцеса Діана?

Принцеса Діана - мати принців Вільяма та Гаррі.

Вона була дружиною спадкоємця британського престолу принца Чарльза Уельського. Весілля відбулося у лондонському соборі Святого Павла в 1981 році.

Але в 1992 році пара роз'їхалася, а в 1996-му - розлучилася.

Як померла принцеса Діана?

Діана загинула в автокатастрофі, що сталася вночі 31 серпня 1997 року в Парижі, в тунелі під мостом Альма.

Водій Анрі Поль, в автомобілі якого їхала принцеса, намагався відірватися від папараці, та при в'їзді в тунель втратив керування і врізався в колону, що розділяла потоки руху.

Жертвами трагедії стали сама принцеса, її супутник Доді аль-Фаєд та водій.

В автокатастрофі вижив лише охоронець Тревор Ріс-Джонс.

Аналізи крові водія показали, що він був п'яний на момент аварії. Згідно з експертизою, проведеною французькими фахівцями, рівень алкоголю в його крові перевищував допустиму у Франції норму в 3 рази.

Що принцеса розповіла ВВС

Діана розповіла, що вона нещаслива в королівській родині. Що її шлюб з принцом Чарльзом зазнав краху, вони не живуть разом, він зраджує їй, а вона - йому.

Саме тоді вона сказала відому фразу "У тому шлюбі нас було троє", маючи на увазі Каміллу Паркер-Боулз, з якою у принца Чарльза вже були стосунки.

Підпис до фото, За різними оцінками, в день ефіру інтерв'ю подивилися близько 20 млн людей

Принцеса Діана говорила про приступи булімії, про те, що вона завдавала сама собі фізичної шкоди, про те, який відчай і депресію вона відчуває, коли була членом королівської родини.

Вона також сумнівалася в тому, що Чарльз зможе стати хорошим королем.

Такого в історії британської королівської родини ще не було. Всі нюанси особистого життя завжди залишалися всередині двору. Таблоїди отримували в найкращому випадку неперевірені чутки, які ніхто офіційно не коментував.

Інтерв'ю призвело до розлучення Діани з принцом Чарльзом буквально за місяць (на цьому наполягла королева Єлизавета), а також до конфлікту з їхніми спільними дітьми, принцами Вільямом та Гарі. Відносини Діани з королівською родиною були зруйновані.

Це інтерв'ю стало однією з найрейтинговіших програм в історії британського телебачення. За різними оцінками, в день ефіру його подивилися близько 20 млн людей.

Хто такий Мартін Башир?

Тоді багатьох здивувало, як молодому маловідомому журналісту ВВС, який не мав зв'язків при дворі, вдалося взяти настільки ексклюзивне інтерв'ю.

Але те, що випливло пізніше, затьмарило усі запитання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Минулого тижня Мартін Башир звільнився з ВВС

Кілька років по тому Башир пішов з ВВС та влаштувався в програму каналу ITV "Сьогодні ввечері з Тревором Макдональдом", а потім співпрацював з різними телеканалами в США.

У 2016 році він повернувся до Британії та знову влаштувався на роботу в BBC редактором з питань релігії, але у травні 2021 року залишив корпорацію через серйозні проблеми зі здоров'ям.

У чому його звинувачують?

Брат Діани Чарльз Спенсер заявив, що Башир обманом змусив його сестру розповісти подробиці свого особистого життя.

Він нібито показав йому фальшиві виписки банківських рахунків, з яких випливало: люди з найближчого оточення Діани діляться відомостями про її життя з таблоїдами та отримують за це гроші.

За словами графа Спенсера, так Башир хотів завоювати його довіру та домогтися того, щоб він познайомив його зі своєю сестрою, принцесою Діаною.

Мартін Башир зізнався, що виписки банківських рахунків зробив графічний дизайнер, який працював на BBC.

Граф Спенсер також каже, що Мартін Башир збрехав Діані, вигадавши серію історій про королівську родину, які переконали принцесу в змові проти неї.

За словами графа, метою цієї брехні було домогтися згоди принцеси Діани на інтерв'ю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чарльз і Діана одружилися в 1981 році

У чому звинувачують BBC?

Після того, як у 1996 році газета Mail on Sunday оприлюднила фальшиві банківські виписки, ВВС провела внутрішнє розслідування та виправдала Башира та програму "Панораму".

Тоні Голл, нині лорд Голл, тодішній керівник відділу новин, який проводив розслідування, згодом став генеральним директором BBС.

У 2019-му він залишив компанію.

Критики запитують:

чому BBC так швидко зняла обвинувачення з Башира, довіряючи його версії подій, не поговоривши при цьому з графом Спенсером, братом Діани

чи не приховали правду за тріумфом такого важливого інтерв'ю і потенційною ганьбою викриття того, що його отримали недостойним шляхом. І це перешкоджає належному розслідуванню.

Що з останнім розслідуванням?

Минулого року граф Спенсер знову заявив, що Мартін Башир отримав інтерв'ю нечесним шляхом.

Його заява стала гучним скандалом, про який написали всі провідні ЗМІ.

В результаті корпорація вирішила провести нове внутрішнє розслідування цієї справи, повідомивши, що Мартін Башир повністю сприяв проведенню слідчих дій.

Незалежне розслідування на чолі з колишнім суддею Дайсоном дійшло висновку, що відоме інтерв'ю отримали за допомогою підроблених документів, сам журналіст брехав про це керівництву, а воно пізніше вважало за краще залишити ситуацію без наслідків.

ВВС визнала "очевидні провали" під час підготовки інтерв'ю та після нього.

"Нам дуже шкода", - заявили в корпорації.