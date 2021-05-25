Затемнення: скільки їх і коли вони бувають

50 хвилин(и) тому

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Затемнення - ефектне астрономічне явище. Існує навіть окрема галузь туризму для охочих побачити цю небесну виставу.

Найближче очікують 26 травня - повне місячне затемнення, яке побачать у Східній Азії, Австралії, Тихому океані, Північній і Південній Америці

Але це лише один з видів цього явища.

"Є два типи затемнень: сонячне і місячне", - пише у своїй книзі "Ілюстрована астрономія" Хуан Карлос Беамін, астрофізик з Центру наукових комунікацій Автономного університету Чилі.

І додає: "Технічно існує третій тип, який містить дві зірки".

Отже, ось три види затемнень та їхні варіанти.

СОНЯЧНІ ЗАТЕМНЕННЯ

Іноді, коли Місяць обертається навколо Землі, він рухається між Сонцем і нашою планетою, блокуючи світло від зірки та утворюючи сонячне затемнення.

Іншими словами, це відбувається, коли Місяць відкидає свою тінь на поверхню Землі.

Є три типи сонячних затемнень, й вони відрізняються одне від одного тим, як та наскільки Місяць закриває Сонце.

Повне затемнення

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вишиковуються в одну лінію, а останній повністю блокує сонячне світло.

На кілька секунд (а іноді й хвилин) небо стає настільки темним, що здається, що настала ніч.

За словами вчених НАСА, "повні сонячні затемнення можливі на Землі лише внаслідок астрономічного збігу. Сонце приблизно у 400 разів далі від Землі, ніж Місяць, а його діаметр майже у 400 разів перевищує діаметр Місяця".

Тому їхні видимі з Землі диски приблизно однакові за розміром, а під час затемнення Місяць майже ідеально закриває Сонце. Якби він був хоч трохи меншим, ми ніколи не побачили б повного затемнення.

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Закриваючи Сонце, Місяць відкидає тінь у формі конуса, вершина якого може потрапити на поверхню Землі. У цьому випадку конус тіні опише на поверхні нашої планети певну криву, яку називають смугою повної фази. У місцях, які потрапили у цю смугу, люди побачать повне затемнення.

Що ж до тривалості, то воно залежатиме від "положення Землі відносно Сонця, Місяця відносно Землі та від того, яка частина Землі затемнюється", - пише Беамін.

"Теоретично найдовше сонячне затемнення може тривати 7 хвилин 32 секунди", - додає чилійський астрофізик.

Що ж до частоти, то повні сонячні затемнення не такі рідкісні, як ви думаєте: вони відбуваються приблизно кожні 18 місяців.

Що дійсно рідкість, так це можливість побачити затемнення в одній і тій самій точці Землі, - таке відбувається раз на 375 років.

Цього року повне сонячне затемнення буде 4 грудня, але щоб його побачити, доведеться поїхати в Антарктиду.

Кільцеподібне затемнення

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Відбувається, коли Місяць перебуває на більшому видаленні від Землі, візуально виглядає меншим від Сонця в діаметрі та не повністю закриває зірку.

У максимальній фазі затемнення Місяць закриває Сонце, але навколо Місяця видно яскраве кільце незакритої частини сонячного диска.

10 червня 2021 року таке затемнення можна побачити у далеких північних широтах: максимальну фазу - в деяких частинах Канади, Гренландії та Росії і часткову - на більшій частині Європи, Центральної Азії та Китаю.

За даними НАСА, кільцеподібні затемнення зазвичай - найдовші, оскільки можуть тривати понад десять хвилин, але в середньому тривають не більше п'яти-шести.

Гібридне затемнення

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Беамін пояснює, що гібридне затемнення відбувається, "коли Місяць перебуває саме на такій відстані, коли міг би повністю закрити Сонце, але рухаючись, віддаляється від Землі й перестає закривати Сонце, утворюючи кільцеподібне затемнення".

Під час такого затемнення його характер змінюється з повного на кільцеподібне і навпаки.

За даними Канарського інституту астрофізики, це доволі рідкісний тип сонячного затемнення, на його частку припадає близько 4% всіх сонячних затемнень.

Востаннє гібридне сонячне затемнення на Землі спостерігали у 2013 році, а найближче очікують 20 квітня 2023-го. Його, за даними НАСА, побачать мешканці Індонезії, Австралії та Папуа Нової Гвінеї.

МІСЯЧНІ ЗАТЕМНЕННЯ

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Місячне затемнення відбувається, коли Місяць під час руху потрапляє в область тіні Землі.

Іншими словами, під час місячного затемнення ми бачимо тінь Землі, що падає на її супутник.

Як пояснюють вчені Канарського інституту астрофізики, "місячне затемнення можна спостерігати на всій півкулі Землі, зверненій у цей час до Місяця, - тобто там, де на момент затемнення Місяць перебуває над горизонтом".

Вчені додають, що "затемнений Місяць з будь-якої точки Землі, де його взагалі видно, виглядає практично однаково - у цьому докорінна відмінність місячних затемнень від сонячних, які видно лише на обмеженій території".

Існує три типи місячних затемнень.

Повне затемнення

Місяць та Сонце перебувають на цілком протилежних полюсах Землі.

"Хоч Місяць розташований в тіні Землі, - уточнюють в НАСА, - деякі сонячні промені досягають Місяця".

Сонячне світло проходить через земну атмосферу, що призводить до того, що атмосфера відфільтровує велику частину синього світла.

Ось чому під час цього явища супутник Землі виглядає червоним і отримав назву "Кривавий місяць".

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Згідно з даними Канарського інституту астрофізики, "оскільки діаметр нашої планети у чотири рази перевищує діаметр Місяця, його тінь також набагато ширша, тому повне місячне затемнення може тривати до 104 хвилин".

Одне з таких затемнень і відбудеться 26 травня 2021 року.

Якщо ви будете у західній частині Південної Америки, Південно-Східній Азії, Австралії або в західній частині США і вам пощастить з чистим небом - ви зможете побачити це явище.

Астрономи кажуть, що повна фаза затемнення буде 14 хвилин.

Часткове затемнення

Як випливає з назви, це затемнення відбувається, коли лише частина Місяця входить у тінь Землі.

Залежно від розміру затемнення, затінена частина Місяця забарвлюється у темно-червоний, іржавий або вугільно-сірий колір.

Це пов'язано з контрастом між цією та іншою яскравою частиною Місяця, що залишається поза тінню.

За даними НАСА, тоді як повне місячне затемнення - це рідкісне явище, часткове відбуваються не менш ніж двічі на рік.

18-19 листопада таке місячне затемнення побачать у Північній і Південній Америці, Австралії та в деяких частинах Європи й Азії.

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Півтіньове затемнення

Відбувається, коли Місяць проходить через зовнішню тінь Землі, відому як півтінь.

Як результат - лише частина Місяця темнішає, на відміну від повного місячного затемнення, коли весь Місяць вкриває тінь.

Ці затемнення настільки малопомітні, що їх сприйняття людським оком залежить від тієї частини Місяця, що входить у півтінь: чим вона менша, тим важче її побачити.

Тому півтіньові затемнення часто згадують лише у календарях для науковців.

ЗАТЕМНЮВАНІ ЗОРІ

Не всі затемнення пов'язані з Сонцем й Місяцем: є також затемнення зірок, що перебувають далеко від Землі.

"50% зірок у нашій Галактиці складаються з двох або більше інших зірок", - пояснює Беамін у своїй книзі "Ілюстрована астрономія", розміщеній у вільному онлайн-доступі.

"Деякі з цих подвійних зірок обертаються у площині, що сполучена з Землею, тому на певній частині її орбіти одна зірка минає іншу й затьмарює світло тієї, що позаду", - додає він.

"Ці подвійні зірки називають затемнено-подвійними".