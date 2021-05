"Друзі" повернулися: сім фактів з трейлера нового епізоду

1. Запрошених зірок вдало та з гумором вписали у сюжет

2. Головні герої не приховують свій вік

3. У новому епізоді - старі хіти від Фібі

Ліза Кудроу знову взяла в руки свою акустичну гітару, щоб порадувати глядачів своєю огидною живою музикою. Ймовірно, вона виконає хіт Smelly Cat, але я особисто сподіваюся на виконання дуже недооціненої класики Buffay It Only Takes Two Heart Attacks.