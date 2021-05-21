"Друзі" повернулися: сім фактів з трейлера нового епізоду

Стівен Макінтош

Кореспондент ВВС з культури та розваг

1 година тому

Автор фото, HBO Max Підпис до фото, Трейлер нового епізоду "Друзів" виглядає багатообіцяльним

HBO Max випустив повноцінний трейлер довгоочікуваного возз'єднання усіх головних героїв серіалу "Друзі" (Friends). Шоу мало вийти в ефір ще минулого року, але подію відклали через пандемію.

Девід Швіммер, який грає Росса, вважає, що така затримка зробила возз'єднання ще більш значущим. "Гадаю, новий епізод підійме настрій багатьом людям", - сказав він.

"Мій він абсолютно точно підняв", - додає Метт Леблан, який грає Джої. Трейлер виглядає багатообіцяючим та розкриває секрети "Друзів". Розповідаємо, чому його варто подивитися і що нового ми дізналися.

1. Запрошених зірок вдало та з гумором вписали у сюжет

Будемо чесними - коли оприлюднили жахливо довгий список зірок, які мали з'явитися у новому епізоді, багато хто занервував.

Автор фото, HBO Max Підпис до фото, У новий епізод запросили багато зірок першого ешелону

Не те, щоб хтось був проти Девіда Бекхема, Леді Гаги, Джастіна Бібера, Малали Юсафзай та Сінді Кроуфорд. Просто така концентрація запрошених зірок могла б не залишити місця для головних героїв та осмисленого сценарію.

Але продюсери, схоже, зуміли вправно вплести зіркових гостей у сюжет.

Один з яскравих моментів трейлера - це поява моделі Кари Делевінь у яскраво-рожевій сукні подружки нареченої Рейчел з епізоду з весіллям Баррі та Мінді. Коли Делевінь обертається до глядачів спиною, видно, що задня частина сукні застрягла в спідній білизні, як це сталося з Рейчел у шоу.

Таку увагу до деталей можна лише вітати. І з нетерпінням чекати, хто ж з'явиться у новому епізоді у відомому костюмі Різдвяного броненосця. Будемо сподіватися, що це буде Джастін Бібер.

2. Головні герої не приховують свій вік

Так, ми теж шоковані, але у наших друзів з "Друзів" є зморшки і сиве волосся. І це нормально - адже з моменту завершення шоу минуло майже два десятиліття.

Автор фото, HBO MAx Підпис до фото, Меттью Перрі та Метт Леблан не намагаються виглядати молодшими за свої роки

Передостанній раз, коли Чендлер та Джої напівлежали у своїх улюблених кріслах, вони виглядали, як двоє бадьорих нью-йоркських сусідів по кімнаті років двадцяти, які зібралися подивитися "Рятувальників Малібу".

Тепер Метью Перрі й Метт Леблан виглядають так, ніби вони дійсно лягли відпочити, тому що це саме те, що їм (та й усім нам) зараз потрібно.

До речі, придивіться до фото. На задньому плані ви побачите одного з персонажів "Друзів" - милого пінгвіна Хагсі, що належить Джої.

3. У новому епізоді - старі хіти від Фібі

Продюсери не забули вставити в новий епізод ностальгічні моменти.

Автор фото, HBO Max Підпис до фото, Знаменита вікторина від Росса з'явиться у новому епізоді

В одному з них актори переглядають старі фрагменти шоу, серед яких є кадри з епізоду "В якому всі про все дізнаються", де Ліза Кудроу в ролі Фібі знову кричить: "Мої очі! Мої очі!"

Ліза Кудроу знову взяла в руки свою акустичну гітару, щоб порадувати глядачів своєю огидною живою музикою. Ймовірно, вона виконає хіт Smelly Cat, але я особисто сподіваюся на виконання дуже недооціненої класики Buffay It Only Takes Two Heart Attacks.

Автор фото, HBO Max Підпис до фото, Фібі точно заспіває, але пісня поки залишається в секреті

Але, безумовно, найголовнішою подією стало відтворення вікторини Росса, де хлопчики й дівчатка змагаються в тому, хто знає одне одного краще.

Якої довжини був лист, який Рейчел написала Россу? "Вісімнадцять сторінок", - кричить Леблан. "З обох боків!" - додає Дженніфер Еністон.

Не знаю, хто там виграє, але не відмовлюся подивитись кілька раундів.

4. Чендлер вміє плакати

Чендлер був персонажем, який завжди боявся показати свої емоції. До такої міри, що сценаристи створили навколо цього цілий епізод.

Автор фото, HBO Max Підпис до фото, Чендлер все-таки розплачеться в новому епізоді

У ньому Моніка вигадує різні шляхи, щоб змусити Чендлера заплакати. Але в реальному житті актор Метью Перрі, вочевидь, не заперечує показати емоції.

Ми поки що не знаємо, що викликало його сльози, але в трейлері Перрі каже: "Я зараз заплачу", коли Дженніфер Еністон кладе руку йому на плече.

І я переконаний, що він буде не єдиним, хто розплачеться. "Де коробка із серветками?" - запитує Еністон, і це якоїсь миті показує стан кожного глядача.

5. Герої другого плану повертаються

Джеймс Майкл Тайлер (Гюнтер), Різ Візерспун (сестра Рейчел Джилл), Елліотт Гулд та Христина Піклз (батьки Росса і Моніки, Джека й Джуді) - всі вони з'являться у новому епізоді.

Автор фото, HBO Max Підпис до фото, Для багатьох фанатів серіалу герої другого плану не менш важливі й улюблені, ніж головні герої

А в трейлері ми мимохідь бачимо Тома Селлека (колишнього хлопця Моніки Річарда), а також чуємо гучне й виразне "О, боже!" від Меггі Віллер (подруги Чендлера Дженіс).

Однак деякі фанати були розчаровані через відсутність актора Пола Радда (чоловіка Фібі Майка), який фактично став сьомим учасником основного складу в останні два сезони.

6. Росс та Рейчел дійсно розходилися

Так думає навіть Дженніфер Еністон.

Автор фото, HBO Max Підпис до фото, Метт Леблан вважає, що Росс і Рейчел завжди були парою

І коли Джеймс Корден запитує про це у всіх акторів, вони, схоже, погоджуються з тим, що Росс та Рейчел певний час не були парою. І технічно Росс не зробив нічого поганого, переспавши з іншою дівчиною.

Все, крім одного.

На запитання Кордена Метт Леблан емоційно відповідає: "Це дурня", вживаючи лексику, яка недопустима в шоу. Це особливо помітно з реакції Девіда Швіммера, який дивиться на нього із захопленням і шоком.

7. Кортні Кокс не могла запам'ятати репліки своєї героїні

Як сестра Росса, найкраща подруга Рейчел та майбутня дружина Чендлера, Моніка завжди була у самому центрі шоу. "Ти клей, який нас тримає", - навіть сказав їй Росс в одному з епізодів.

Автор фото, HBO Max Підпис до фото, Кортні Кокс, яка грає Моніку, періодично забувала свої слова, тому їй їх писали на кухонному столі

Але схоже, що Кортні Кокс було складно запам'ятати слова Моніки у своїх сценах.

В одному з моментів трейлера ми бачимо, як шість головних героїв приходять на знімальний майданчик у квартиру Моніки та Рейчел.

Потім Метт Леблан відсуває вазу з фруктами та запитує: "А репліки Кортні збереглися на столі?"

Прем'єра довгоочікуваного спецвипуску відбудеться вже 27 травня на платформі HBO Max.