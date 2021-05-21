Євробачення-2021. Гурт Go_A зачарував публіку, світова преса хвалить перед фіналом

41 хвилин(и) тому

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Світова преса із зачарування пише про виступ українського гурту Go_A у першому півфіналі Євробачення і прогнозує, що українці матимуть непогані шанси на перемогу в фіналі.

Всього у фіналі Євробачення, який відбудеться 22 травня, виступатимуть учасники від 26 країн.

"Це було незабутньо"

Видання Telegragh із захоплення описує виступ українського гурту в першому півфіналі: "Це було незабутньо. І у цьому був також біль: пісня натхнена музичною традицією району навколо Чорнобиля".

За словами The Guardian, Україна представила пісню із "без сумніву найшвидшим ритмом на Євробаченні".

"Це техно-переосмислення веснянки, традиційної пісні, яку співають під час весняних народних обрядів", - пояснює видання своїй аудиторії.

Фронтвумен гурту Катерина Павленко має "пронизливий голос, який поєднується зі швидким свистом".

"Темп пісні поступово зростає і має припасти до смаку тим, хто віддає перевагу нідерландським хардстайл-діджеям", - додає видання.

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А журналіст Sydney Morning Herald взагалі назвав Go_A своїми улюбленцями:

"Кому б я віддав 12 балів? Українському Go_A з треком SHUM. Просто подивіться на цю вдумливу глибу у стилі гай-енерджі зі Східної Європи. І з текстом про погіршення довкілля (чи щось таке). Ця пісня, схоже, грунтується на українській народній пісні з Чорнобильського регіону", - робить несподіваний висновок про зміст пісні автор статті.

"Це вас би просто вбило у якомусь готському клубі", - додає він.

Журнал The Sun присвятив виступу українських виконавців цілу статтю під назвою "Хто такі конкурсанти від України Go_A". У ній видання докладно розповіло про сам гурт та їхню пісню.

За даними букмекерів, шанси України здобути перемогу в конкурсі становлять 9% - п'яте місце.

"Друга за величиною країна в Європі піднялася на кілька сходинок після зоряного виступу у півфіналі у вівторок", - пише журнал The Week.

"Назва групи Go_A означає "повернення до коріння" і є "поєднанням англійського слова "go" з грецькою буквою "альфа", що символізує початок усього", - додає видання.

Журнал нагадує, що Україна заслужила гарну репутацію в глядачів Євробачення, двічі вигравши головний трофей, хоча брала участь лише 16 разів.