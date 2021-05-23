Євробачення у фото: найкращі моменти церемонії

27 хвилин(и) тому

Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення виграла Італія, але змусила своїх фанів понервувати - адже кілька країн, зокрема Франція та Швейцарія, ненадовго перебирали лідерство, коли зачитували результати.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Італійці Måneskin виглядали задоволеними перемогою

Український гурт Go_A посів п'яте місце.

Одну половину балів за виконавців давали глядачі країн-учасниць, а іншу - професійне журі держав. Український гурт отримав від журі тільки 97 балів (дев'ятий результат), тоді як від глядачів - 267 (другий результат) - один з найкращих результатів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українка Катерина Павленко привернула багато уваги як своїм вокалом, так і яскравим вбранням

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британський виконавець продовжував посміхатися попри те, що посів останнє місце з нульовими балами

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сеніт Задік Задік із Сан-Марино виступила разом із репером Flo Rida

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За господарів конкурсу нідерландців виступав Жангу Макрой. Він посів 23 місце серед 26 учасників

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виконавець з Норвегії TIX взяв собі таке ім'я через нервові тіки, які він має завдяки синдрому Туретта

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Яскравий "геометричний" виступ показали представники Литви

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Німеччина посіла передостаннє місце - композиція I Don't Feel Hate отримала лише три бали

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За Мальту виступала Дестіні Чукуньєре

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ісландії довелось показувати запис свого виступу - після того, як учасник групи отримав позитивний тест на коронавірус

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росіянка Маніжа під час виступу використала багато піротехніки