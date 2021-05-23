Євробачення у фото: найкращі моменти церемонії
Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення виграла Італія, але змусила своїх фанів понервувати - адже кілька країн, зокрема Франція та Швейцарія, ненадовго перебирали лідерство, коли зачитували результати.
Український гурт Go_A посів п'яте місце.
Одну половину балів за виконавців давали глядачі країн-учасниць, а іншу - професійне журі держав. Український гурт отримав від журі тільки 97 балів (дев'ятий результат), тоді як від глядачів - 267 (другий результат) - один з найкращих результатів.