"До біса зла на журі". Як в Україні та за кордоном реагують на результат Go-A на Євробаченні

1 година тому

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Італійський рок-гурт Maneskin, який переміг на Євробаченні-2021, зізнався, що вболівав на конкурсі за представника від України - гурт Go-A. У соцмережах також сотні постів від користувачів на підтримку українських виконавців.

На пресконференції за підсумками конкурсу соліст гурту-переможця Даміано Давид на запитання, хто був його фаворитом, заявив: "Україна. Неймовірно".

У соцмережах з'явилося відео, на якому представники Італії просять український гурт Go-A навчити їх пісні "Шум", з якою вони виступали на Євробаченні.

Україна посіла 5-те місце на конкурсі за сумою балів від журі країн-учасниць та голосів телеглядачів.

Втім, за голосами глядачів Україна посіла друге місце після Італії, тоді як за голосами національних журі вона була аж дев'ятою.

Чимало користувачів і в Україні, і за кордоном зазначають, що такий низький результат від журі для України - несправедливий або й політично мотивований.

Журналіст-міжнародник Сергій Сидоренко у Facebook зазначив, що україномовна пісня на Євробаченні стала "тестом" для країн, для яких слов'янська мова є основною. Адже журі від Польщі, Молдови, Росії, Чехії, Хорватії, Сербії, Словенії, Болгарії та Північної Македонії дали Україні нуль балів, хоча результати голосування від глядачів в цих країнах часто були протилежними.

"Так-так, звичайно ж, це просто пісенний конкурс, ніякої політики", - іронізує Сидоренко.

"Якби "журі" голосувало відповідно до вподобань громадськості та популярності пісні у світових чартах, ми б посіли 1-2 місце, — пише користувачка Анна Романова. - Голосування журі - більш політично обумовлене. Литовське журі єдине нам дало 12, зате Польське - 0. Більшість професійних журі взагалі проігнорувало Україну. Для української дипломатії - є над чим задуматись".

Користувач Тарас Шамайда називає виступ Go-A Band "блискучим".

"Українська мова, українська мелодика, українські виконавці не просто конкурентоздатні, а викликають щире захоплення мільйонів людей по всій Європі, - пише він. - Для успіху нашої культури і її поширення у світі варто лише подолати меншовартість, підтримувати своє і справжнє, а не тягнути штучний "русскомірскій" непотріб".

"Стильний, яскравий і крутий номер, який можна дивитись хоч сто разів — і кожного разу знаходити там щось нове", - погоджується Тетяна Власова.

"Україна цілковито пограбована голосуванням журі"

У Twitter європейці на захід від України також підтримують Go-A та зізнаються, що бажали їм перемоги.

"Україна отримала друге місце в телеголосуванні і мала найбільший розрив між телеголосуванням і балами журі. Я до біса зла на журі", - пише користувачка Маріса Ванзі.

"Україна цілковито пограбована голосуванням журі", - обурюється Марк Емлін Еванс.

"На мою думку, Україна - єдина на весь конкурс, хто зробив справжній номер на Євробаченні, - пише Literal Gasbag. - Все інше варіювалось від пристойних до жахливих пісень, які ви потенційно могли б почути де завгодно".

"Моїм особистим фаворитом була Україна. Абсолютно блискуче поєднання традиційного фольку та похмурої електроніки", - пише HumourJail.

Користувачі з Італії пропонують українцям, які наступного року поїдуть на Євробачення до Італії, зупинятися в них та обіцяють пригощати кавою та наїдками.

"Виступ огидний"

Втім знайшлися і ті, хто впевнений, що оцінки журі - справедливі, а номер України заслуговує критики.

"Таке враження, що на цей конкурс посилають тих, хто не привезе перемогу в країну. Дорого це і гамірно", - пише користувачка Валерія Кияткіна.

"Виступ огидний, демонстрація того, що буде після наркоти. Виски, злобне обличчя співачки і конвульсії танцюристів", - пише Вікторія Ручицина.