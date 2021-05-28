Як карантин спонукав чоловіків колоти ботокс

17 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Ед Батлер зважився на ботокс

Оскільки під час пандемії дедалі більше чоловіків почали цікавитися косметичною хірургією, репортер BBC Ед Батлер вирішив перевірити на собі, що таке ботокс.

Є такий старий вислів: "Зморшки бувають лише там, де були посмішки".

Мої, однак, з'являються у деяких найдивніших куточках мого 54-річного обличчя.

Донедавна я навіть не розглядав хірургічну можливість вирішення цієї проблеми. Проте минулого року кількість чоловіків, які прагнуть покращити свою зовнішність, значно зросла.

Британська асоціація естетичних пластичних хірургів повідомляє, що минулого року третина її членів повідомила про збільшення кількості запитів від чоловіків. Можливо тому, що минулого року ми постійно розглядали свої обличчя під час відеодзвінків?

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"Ми знаємо, що все більше людей користуються соцмережами та проводять відеоконференції, вони застрягли вдома", - каже докторка Гелена Льюїс-Сміт, дослідниця психології, що спеціалізується на уявленні тіла в Університеті Західної Англії.

"Наприклад, у Zoom є інструмент, який дозволяє людям згладжувати вигляд шкіри. Люди, які частіше натискають цю кнопку під час дзвінків, переймаються своїм зовнішнім виглядом".

Тенденція зростання інтересу чоловіків до косметичної хірургії більш виражена в США, де попит за останні два десятиліття потроївся.

"Наше суспільство надає перевагу молодості, - говорить Алан Матарассо, попередній президент Американської асоціації пластичних хірургів. - Чоловіки так само переймаються своєю зовнішністю".

"І відбулися зміни в культурі догляду чоловіків за собою - це стало соціально прийнятним для чоловіків, тоді як раніше цього не було", - додає він.

Зміни в робочому середовищі також впливають на це, вважає він.

"Ми більше не живемо у світі, де хтось живе в одному будинку або працює на одній роботі все своє життя, - говорить доктор Матарассо. - І згодні ви чи ні, багато з нас судять про людей за першими враженнями".

Я ніколи не натискав кнопки покращення зображення під час відеодзвінків, але мені було цікаво побачити, чим усі так переймаються. Я вже обговорив свій план з друзями та родиною, чиї відповіді варіювались від усмішок та тривоги до зачарування, а в одному випадку - погано прихованої заздрості.

Пластична хірургія справді виглядає як передова неоголошеної культурної війни, з упередженнями та присоромленням, однаково поширеними з обох боків.

Автор фото, Helena Lewis-Smith Підпис до фото, Гелена Льюїс-Сміт хвилюється, що індустрія краси експлуатує невдоволення людей собою

Для тих, хто зважується на такий крок, мабуть, найпопулярніша процедура (як для чоловіків, так і для жінок) - це ботокс.

Також відомий як ботулотоксин, це торгова назва білка, який у набагато більших обсягах присутній при хворобі під назвою ботулізм.

Але нехай це вас не лякає.

При мінімальному застосуванні на обличчі він допомагає розгладити зморшки, заморожуючи м'язи протягом кількох місяців.

"До нас приходять успішні бізнесмени, - каже докторка Салінда Джонсон про клієнтів, які відвідують її Лондонську косметичну клініку. - Старші чоловіки більше переймаються через старіння. А також у нас є молодші працівники, які хочуть виглядати красивішими і привабливішими".

Після короткої консультації мені пропонують лягти на диван, я отримую щедрий мазок антисептика на лоба, а потім серію уколів. Дуже тонкою голкою.

Я не відчув дискомфорту, хоча мене попереджали про можливий короткочасний головний біль та порадили уникати енергійних фізичних вправ протягом найближчих годин. Але я досі не вирішив, чи не є мої зморшки просто ознакою досвіду чи характеру.

Доктор Матарассо каже, що для багатьох пацієнтів-чоловіків це може стати справжньою трансформацією. Але він попереджає, що його робота не полягає у забезпеченні вічної молодості.

"Ми працюємо, щоб люди виглядали так само добре, як вони почуваються. Але ми не можемо повернути час і зробити так, щоб 65-річна людина виглядала на 25", - каже він.

Соцмережі та ЗМІ переповнені розповідями, як у пластичній хірургії щось пішло не так. Є багато висококваліфікованих лікарів, які пропонують такі процедури, але не бракує також і непідготовлених "спеціалістів", яких мають величезні прибутки в цій галузі.

Хоча ризики, пов'язані з ін'єкцією ботоксу, низькі, тим, хто планує її зробити, рекомендують ретельно перевірити кваліфікацію надавачів послуг, а також варіанти подальшого догляду.

"Телешоу та соціальні медіа по суті нормалізують процедури, які можуть бути дуже ризикованими, - попереджає Льюїс-Сміт. - Люди отримують короткострокове щастя та задоволення тілом (від косметичної хірургії. - Ред.), але ми не знаємо, як вони почуватимуться через п'ять або 10 років".

Вона стурбована тенденцією як серед чоловіків, так і серед жінок докладати стільки зусиль для вдосконалення, особливо коли мода щодо зовнішності та форми тіла постійно змінюється.

"Зараз усе обертається довкола сестер Кардаш'ян, 10 років тому це була Кейт Мосс, - каже вона. - Подумайте про різні типи фігури цих людей. Зараз жінки хочуть мати сідничні імплантати, грудні імплантати, наповнювачі губ, але що буде за кілька років, коли нам продадуть інший ідеал?"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сестри Кардаш'ян - Кім Кардяш'ян, Хлої Кардаш'ян, Кендал Дженнер, Кайлі Дженнер та Кортні Кардаш'ян

Через два тижні після ін'єкцій ботоксу я не бачу значних змін у своїй зовнішності, хоча відчуваю загальне оніміння чола. Знерухомлення м'язів допоможе уникнути утворення майбутніх зморшок, кажуть мені.

Ботокс насправді є більш профілактичним, ніж трансформаційним, і для збереження ефекту необхідно повторити процедуру за три-чотири місяці. Кажуть, що саме завдяки йому чоловіки в Голлівуді мають набагато кращу шкіру. Хоча деякі, як Джордж Клуні, стверджують, що не піддалися спокусі.

Підпис до фото, Після процедури

Очікують, що глобальний ринок косметичної хірургії до 2026 року становитиме 67 млрд доларів.

Для докторки Льюїс-Сміт проблема полягає в тому, куди саме заведе нас цей невпинний пошук косметичних удосконалень.

"Ми намагаємось переробити те, що дала нам природа, щоб індустрія краси заробляла гроші, - каже вона. - І це, якщо чесно, мене лякає".