Хто такий Роман Протасевич, через якого Лукашенко посадив літак Ryanair

36 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Роман Протасевич брав участь у опозиційних акціях в Білорусі, але вважає себе перш за все журналістом. Архівне фото 2017 року

Білоруський журналіст та колишній редактор Telegram-каналу NEXTA Live Роман Протасевич ймовірно став головною причиною того, що білоруська влада змусила сісти літак Ryanair й задіяла для цього винищувач Міг-29.

Роман Протасевич став одним з найвідоміших білорусів світу, а його звільнення вимагають керівники найвпливовіших держав світу.

Що ж відомо про опозиціонера з Білорусі, який може поповнити лави політичних в'язнів Лукашенка й за якого тепер переживає весь світ.

На Майдані і Донбасі

Роману Протасевичу 26 років.

Він народився у Мінську в сім'ї військового.

Його батько Дмитро Протасевич багато років працював у Військовій академії Республіки Білорусь, але звільнився зі служби до початку протестів у Білорусі, в 2019 році. А нещодавно Олександр Лукашенко позбавив його всіх військових звань.

Автор фото, Twitter Романа Протасевича Підпис до фото, "Батько віддав військовій службі 29 років і звільнився ще восени 2019-го, після чого працював в інкасації. Він не брав активну участь в протестах, жодного разу не затримувався, ні разу не притягувався. Сім'ї не чіпати, говорите?" - написав Роман Протасевич про указ, який Лукашенко позбавив звання його батька

Вже після початку активних протестів Роман Протасевич повідомив, що вивіз батьків у Польщу, адже, за його даними, за ними почали стежити.

Сам Роман Протасевич навчався на журналіста у Білоруському державному університеті, а в своїх інтерв'ю пізніше відзначав, що там, на його думку, готують "державних пропагандистів", через що у нього були суперечки з викладачами.

У підсумку його звідти відрахували.

З 2010-х років займався активізмом та ходив на протести проти білоруської влади та режиму Олександра Лукашенка.

Кілька разів його затримували силовики як учасника акцій чи адміністратора опозиційних сторінок в соцмережах.

Працював журналістом у кількох білоруських медіа, зокрема "Єврорадіо" та білоруській "Радіо Свобода".

Як журналіст-фрілансер та фотокор бував у зоні бойових дій на Донбасі, а перед цим - на Майдані в Києві, де, за його словами, "Беркут" йому розбив голову, хоча він не був активним учасником сутичок і не кидав "коктейлі Молотова".

"Коли такі події відбуваються під боком, буквально на відстані однієї ночі на потягу. І там все зовсім по-іншому", - розповідав Протасевич у розмові з російським журналістом Юрієм Дудьом про Майдан.

Автор фото, вДудь Підпис до фото, Дудь і Протасевич

При цьому Роман Протасевич наполягає, що завжди займався журналістською роботою, а не був "професійним революціонером".

"У 16 років я брав участь у якихось опозиційних "двіжухах", але після того зрозумів, що це даремно і пішов у журналістику. Адже вважаю, що саме журналістикою можна принести користь суспільству і дійсно допомагати людям", - пояснював він у тому ж сюжеті Дудя.

NEXTA

Автор фото, T.ME/NEXTA_LIVE

У 2015 році разом з товаришем Степаном Путилою створили YouTube-блог NEXTA, який згодом став Telegram-каналом з мільйонною аудиторією.

"Спочатку проєкт розвивався і зароджувався з блогу і плавно переходив до ЗМІ - сучасного, децентралізованого, яке використовує кілька майданчиків, але не сайт", - розповідав Роман Протасевич BBC News у розпал білоруських протестів у серпні 2020 року.

"Наш канал правильно називати не "Некст", як дехто каже, а "Нехта", у перекладі з білоруської - "Хтось". Це відображає суть проєкту на даний момент: тисячі, десятки тисяч білорусів абсолютно анонімно і безпечно надсилають нам інформацію: від звичайних людей до чиновників з силових відомств і адміністрації президента", - пояснював він.

Саме NEXTA Live вважають одним з локомотивів протестів проти сумнівної перемоги Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі влітку 2020 року - попри відключення і "гальмування" інтернету в Мінську та інших містах, цей канал міг передавати новини та анонси акцій.

На той момент Роман Протасевич і Степен Путило вже були у Польщі - Роман поїхав з Білорусі у 2019 році після того, як почав помічати за собою стеження.

У Польщі він отримав статус політичного біженця й виконував функції головного редактора NEXTA Live.

"В якійсь мірі я відчуваю відповідальність за те, що відбувається [в Білорусі]. Мені стає не по собі, коли я бачу кадри, де люди з дірками у тілі, з частково відірваними кінцівками. Чи відчуваю я відповідальність за те, що у нас публікується? Тільки в плані того, чи наблизить це людей до перемоги і до кінця диктатури", - додавав він у серпні 2020 року.

У Білорусі на нього відкрили кілька справ: "І на мене, і на Степана заведено від чотирьох до шести кримінальних справ, сумарним терміном ув'язнення до 25 років. Там статті "розголошення держтаємниці", "образа президента", "підбурювання до масових заворушень" і так далі. Скільки реально справ, ми не маємо поняття".

А пізніше його внесли до списку осіб, яких підозрюють у "причетності до терористичної діяльності", за що у країні передбачені найсуворіші санкції.

Відхід від NEXTA і затримання

У кінці вересня Роман Протасевич оголосив про те, що йде з NEXTA: "З неділі я більше не маю ніякого стосунку до проєкту NEXTA. Рішення про відхід було прийнято мною і не є спонтанним".

Своє рішення він пояснив тим, що не зійшовся поглядами зі Степаном Путилою на те, як має розвиватися канал далі.

Роман Протасевич очолив інший опозиційний Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

За даними російської "Нової газети", він також працював у команді лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, з якою і перебував у Афінах.

Під час перельоту звідти до Вільнюса білоруська влада й змусила сісти літак, на борту якого був Роман Протасевич. Після цього його затримали.

У соцмережах одразу з'явилися припущення, ніби чоловіку у Білорусі загрожує смертна кара.

Автор фото, Tut.by Підпис до фото, Білоруський державний канал "Білорусь24" стверджує, що міліція "відреагувала" на фото Протасевича після посадки у Мінську, яке опублікував його товариш. Літак, за офіційною версією, посадили не через опозиціонера, а через повідомлення про замінування, яке не підтвердилося

Білоруське опозиційне видання Tut.by це заперечує.

За його даними, Роман Протасевич є обвинуваченим по трьох статтях:

"вчинення умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності" - максимальна санкція до 12 років;

"організація масових заворушень" - максимальна санкція до 15 років;

"організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок" - максимальна санкція до 3 років.

"Ні за одною з цих статей не передбачена найвища міра покарання. Можливо, в оману ввів той акт, що Роман Протасевич був включений КДБ у список осіб, причетних до терористичної діяльності. Підставою для цього стало звинувачення в організації масових заворушень", - додають у Tut.by.

Водночас обидва канали, з якими пов'язаний Протасевич - Nexta і "Беларусь головного мозга" - вважаються у Білорусі екстремістськими матеріалами.

Разом з Романом Протасевичем затримали його дівчину Софію Сапегу, яка є громадянкою Росії.

Що відбувається з Романом зараз невідомо.

Його батьки в ефірі каналу "Белсат" розповіли, що намагалися з ним переписуватися у день затримання, але він не відповідав у жодному месенджері.

Сторінки в Instagram та Facebook недоступні.

Матір Романа Протасевича сподівається, що міжнародна увага допоможе звільнити його. "Наш син герой, він завжди був за праве діло. Ми його завжди підтримували і віримо, що справедливість переможе".