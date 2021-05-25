Елліот Пейдж показав перше фото після видалення грудей

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram/@ElliotPage

Елліот Пейдж отримав схвальні відгуки за публікацію фото з оголеними грудьми - вперше відтоді, як у грудні заявив, що є трансгендером.

Він виклав у Instagram знімок у купальних шортах, на якому посміхається, разом із хештегами #transjoy і #transisbeautiful.

Раніше 34-річний актор заявив, що операція з видалення грудей "врятувала його життя".

Минулого місяця під час розмови з Опрою Вінфрі він сказав, що вперше почав почуватися комфортно у власному тілі.

Зірка "Академії Амбрелла" зі сльозами на очах пояснив, чому саме ця операція принесла "найбільшу радість" під час переходу.

"Коли виходиш із душу, з рушником на поясі, дивишся на себе в дзеркало, і такий: "Ось я". І немає відчуття паніки", - сказав він під час інтерв'ю на Apple TV.

Пост Пейджа в Instagram вже набрав понад два мільйони вподобань і хвилю схвальних коментарів від знаменитостей.

"Чувак, я розумію, чому ти розчавив мене на тому тренуванні!" - прокоментував актор Джастін Корнвелл.

"Гарячий" - додала співачка Майлі Сайрус і поставила сердечко.

Ніна Добрев із "Щоденників вампіра" сказала: "Ти виглядаєш приголомшливо ... і головне - щасливим".

Джуліанна Мур, яка знялася з Пейджем у фільмі "Все, що в мене є", написала: "Щасливе літо".

Зірка серіалу "У кращому світі" Джаміла Джаміль також відреагувала у Twitter, де написала, що їй приємно бачити, як Пейдж "цвіте".

Тим часом Опра Вінфрі також висловила свою підтримку, розмістивши зображення в акаунті Oprah Daily в Instagram.

"Ось так виглядає щастя! - написала вона написала. - Схоже, Елліот цього літа сяятиме яскравіше за сонце".

"Це таке звільнення"

Пейдж, відомий захисник ЛГБТ, також розповів у інтерв'ю, як операція дала йому нову енергію в боротьбі за права людини, "оскільки це - такий досвід звільнення".

"Це не тільки змінило моє життя, я впевнений, що це врятувало моє життя, і це стосується такої кількості людей. І оскільки зараз відбувається такий напад на трансмедицину, коли й так немає до неї доступу", - продовжив він.

Актор мав на увазі закони в Арканзасі та подальші юридичні суперечки в США, які погрожували заборонити молодим трансгендерам отримувати доступ до певних медичних процедур.

Елліот Пейдж (Еллен Пейдж), який народився в Канаді, здійснив акторський прорив у фільмі "Юнона" 2007 року, де зіграв вагітну дівчину-підлітка і отримав за цю роль номінацію на "Оскар".

Також він грав у фільмах "Початок" та "Люди Ікс", а нещодавно зіграв Ваню Гаргрівза у супергеройському серіалі Netflix "Академія Амбрелла".

У 2014 році Пейдж визнав, що він гей. Після трьох років шлюбу оголосив про розлучення з хореографкою Еммою Портнер у лютому 2021-го.