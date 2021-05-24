Ексмер півмільйонного міста у Швеції працює водієм сміттєвоза. Як змінилось її життя

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Анн-Софі Германссон

Одні політики після відставки прагнуть знайти роботу в комунікаціях, інші - заробляють на життя коштовними консультаціями. Ексмер зі Швеції Анн-Софі Германссон керує сміттєвозом, пише Politiсо.

Германссон була керівницею півмільйонного другого за величиною міста Швеції Гетеборга в 2016-2018 роках. Після невдалої виборчої кампанії вона пішла у відставку і тепер працює в компанії Renova, яка займається збором та переробкою відходів.

"Іноді люди запитують мене, що я, чорт забирай, роблю тут, але для мене це хороше рішення, - каже вона. - Мені треба платити оренду".

Ексмер каже, що після відставки мала пропозиції, зокрема, в сфері зв'язків з громадськістю, могла займатись консультуванням в приватному секторі.

Але замість всього цього вона вирішила пустити в хід водійські права для великих вантажних транспортних засобів, які вона за порадою батька отримала в юності.

У яскравому оранжевому комбінезоні Германссон їздить за кермом однієї з вантажівок компанії. Зазвичай вона збирає компост, який шведи залишають у коричневих сміттєвих баках біля своїх будинків.

За її словами, місцеві часто впізнають і зупиняють, щоб поговорити про політику, що вона робить із задоволенням.

"Принаймні, я нікого не засмучую, - зізнається вона. - Це приємно відрізняється від роботи політика".

Автор фото, Facebook Анн-Софі Германссон

У Швеції, як і в більшості країн Європи, добре оплачувані робочі місця в приватному секторі є нормою для багатьох колишніх посадовців.

До прикладу, колишні урядовці Фредрік Рейнфельдт та Андерс Борг після відставки працювали консультантами в американських банках. Борг також отримав посаду в шведській інвестиційній компанії.

Але Германссон обрала інший шлях.

"PR і щось схоже - не для мене", - каже вона.

"Я добре сплю вночі, а це важливо"

Майбутня політикиня народилася на Тьорні, острові на північ від Гетеборга, в 1964 році.

Вона почала працювати у компанії Volvo, коли їй було 19. Була членом місцевої профспілки, приєдналася до соціал-демократів і зробила собі ім'я як захисниця прав робітників.

У 2016 році вона стала мером Гетеборга з населенням у пів мільйона людей, проявляючи ініціативи в найрізноманітніших сферах - від догляду за дітьми до мультимільйонних інфраструктурних проєктів.

"Це був неспокійний час", - згадує Германссон.

Нова робота на сміттєвозі ексмеру до вподоби. Каже, що робота фізично важка, зате є чіткий робочий графік і вихідні без кризових зустрічей та постійних телефонних дзвінків.

У місцевих ЗМІ новину про зміну роботи Германссон сприйняли позитивно, хоча певний час недовірливі репортери пильно стежили за її життям, побоюючись, що це може бути політичний хід.

Але за кілька місяців стало ясно, що все це серйозно.

В нещодавній редакційній статті шведської щоденної газети Expressen про Германссон зазначається: "Знімаємо капелюха перед експолітиками, які отримують реальну роботу".

Германссон заявила, що планує продовжувати свою нинішню роботу в найближчому майбутньому, але не відкидає повернення в політику згодом.

"Часто наприкінці дня все болить, але мені подобається моя робота. Я добре сплю вночі, а це важливо", - сказала вона.