Що не так з перехопленням літака Ryanair у Білорусі. Пояснюють авіаексперти

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters / Міноборони Білорусі Підпис до фото, Експерти вважають, що білоруський Міг-29 змусив борт Ryanair повернути до Мінська перед самим литовським кордоном, а це створило загрозу для всього цивільного літака

Примусова посадка борту Ryanair, для якої Олександр Лукашенко особисто розпорядився підняти у повітря винищувач Міг-29, загрожувала всім пасажирам та екіпажу літака, кажуть експерти з питань авіації.

Міну на повітряному судні так і не знайшли, натомість затримали опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину, що, ймовірно, і було головною метою білоруської влади.

Тим часом, судячи з даних сайту Flightradar124, літаки деяких авіакомпаній вже почали оминати Білорусь на своїх маршрутах.

Що ж не так з усією цією ситуацією та, як Білорусь порушила міжнародні правила - розповідають авіаексперти.

Міжнародна організація цивільної авіації вже заявила про можливе порушення Білоруссю Чиказької конвенції щодо регулювання перельотів.

Коли та як застосовують винищувачі

Автор фото, Міноборони білорусі Підпис до фото, "Легкий фронтовий винищувач Міг-29 призначений для ведення повітряного бою на середніх і ближніх дистанціях, а також для дій по наземним (надводним) цілям супротивника", - йдеться на сайті Міністерства оборони Білорусі

"Залучення винищувачів для перехоплення цивільних повітряних суден передбачене правилами використання повітряного простору майже всіх країн. Але, відповідно до додатків до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію, це крайній захід, якому мають передувати менш небезпечні способи перехоплення, наприклад радіообмін", - пояснює BBC News Україна Андрій Гук, експерт з авіації юридичної фірми "Анте".

За його словами, перехоплення не може при цьому створювати якісь загрози для пасажирів і екіпажу, й вдаватися до цього можна, лише у разі реальної інформації, що літак використовують терористи чи сталося втручання у дії екіпажу.

В Україні є три кваліфікації загроз: підозрювана, правдоподібна чи підтверджена. І не при кожній можна вдаватися до таких крайніх заходів, як винищувач.

Аналогічні процедури діють й у Білорусі.

Рішучі кроки допустимі, коли, наприклад, капітан не виходить на зв'язок чи не виконує вказівки диспетчерів.

"Тут такого, судячи з заяв білоруської влади, не було, а винищувач супроводжував літак за відсутності достатніх для цього підстав", - звертає увагу Андрій Гук.

Автор фото, TELEGRAM.ME Підпис до фото, Арешт колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Live Романа Протасевича, якого в Білорусі вважають причетним до терористичної діяльності, називають реальною причиною всіх подій навколо посадки літака Ryanair у Мінську

"Крім того, якщо вже перехоплення літака сталось, то його мають використовувати лише для ідентифікації та супроводження на правильний маршрут, або ж для запобігання реальним загрозам, а не для "випадкових" арештів пасажирів", - додає авіаексперт.

"Слід розуміти, що винищувачі не права застосовувати зброю для перехоплення - тільки візуальні вказівки, радіообмін та маневри. Навіть якщо є підтверджена загроза, дії винищувача не повинні порушувати цілісність цивільного літака. А для арештів існують відповідні міжнародні процедури й не можна перехоплювати літак з такою метою - це створює небезпеку для пасажирів", - вважає Андрій Гук.

Перегони цивільного літака і винищувача

Автор фото, FlightRadar / Vadim Lukashevich Підпис до фото, "Пілоти завжди починали зниження з крейсерського ешелону за 177 кілометрів до Вільнюса, але в цей раз (синя траєкторія рейсу ATH-VNO Ryanair) пілоти йшли у бік Литви без зниження і скидання швидкості", - відзначає авіаційний експерт Вадим Лукашевич

Загалом же авіаексперти називають те, що сталося в неділю над повітряним простором Білорусі, унікальним випадком.

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич звертає увагу на те, що рейс FR4978 змусили повернути назад під загрозою винищувача, коли до Вільнюського аеропорту (аеропорту його призначення) залишалося лише 10 хвилин польоту (73 км), а до литовського кордону - взагалі тільки 30 км.

Грунтуючись на даних сайту Flightradar, Вадим Лукашевич вказує, що пілоти попередніх рейсів завжди починали зниження з крейсерського ешелону за 177 км до Вільнюса.

Але цього разу пілоти йшли до Литви без зниження і скидання швидкості й повернули за дві хвилини до перетину литовського кордону.

На думку Лукашевича, це означає, що льотчики фактично тікали від винищувача, який їх переслідував.

"Абсолютно впевнений, що екіпаж пасажирського лайнера розвернувся тільки після отримання від білоруського винищувача повідомлення, що в разі непокори той відкриє вогонь до виходу пасажирського літака з повітряного простору Білорусі", - написав експерт на своїй сторінці у Facebook.

Випадок 2016 року в Україні

Автор фото, AIRPORTKIEV Підпис до фото, У 2016 році СБУ змусила повернутися до Києва білоруський літак

До речі, за схожим сценарієм у 2016 році українська влада змусила літак білоруської авіакомпанії "Белавиа" рейсу "Київ-Мінськ" повернутися до "Жулян".

Щоправда, до реальних перегонів цивільного борту з українськими винищувачами тоді не дійшло - диспетчер лише попередив про таку можливість, після чого пілоти взяли зворотний курс.

Сталося це на вимогу СБУ, яка "отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці держави".

Громадянина Вірменії, через якого тоді розвертали літак, пізніше відпустили, а сам він подав до суду позов на СБУ.

У Службі безпеки України також запевнили, що не давали вказівок піднімати у повітря винищувачі, а диспетчер згадав про таку можливість "через людський фактор".

Величезний стрес для пілотів і пасажирів

Автор фото, АТН: новости Беларуси и мира Підпис до фото, У Білорусі запевняють - лише допомагали літаку, який нібито був замінований, а опозиціонера затримали вже випадково

Експерти також відзначають - якщо надходить повідомлення про мінування, то рішення, де сідати, може ухвалювати лише екіпаж, без "допомоги".

"Якщо на борту закладена бомба, то рішення, в якому аеропорту екстрено сідати, ухвалює пілот літака виходячи з погодних умов, того, чи підходить цей аеропорт для посадки даного типу літака, а також, чи доступна для посадки смуга. Неважливо, над якою країною він летить - він обирає аеропорт через ці та інші параметри", - пояснює діючий льотчик першого класу Андрій Литвинов у розмові з Російською службою ВВС.

Випадок же над Білоруссю, за його словами, виглядає як "дикість".

Водночас офіційний канал "Білорусь1" наполягає, що екіпаж самостійно вирішив летіти саме до Мінська, який був далі від Вільнюса, тому що "якою б не була політична ситуація, Білорусь точно не з тих, хто відмовить у складній ситуації".

А винищувач підняли у повітря, за словами першого заступника командувача ВПС Білорусі Андрія Гурцевича, для "допомоги цивільному судну, щоб здійснити безпечну посадку на аеродром Мінськ-2".

"Ще раз - рішення ухвалює командир, винищувачі в допомогу йому не потрібні. Йому також не можуть наказати сісти в тому чи іншому аеропорту, це повністю рішення командира", - наголошує льотчик Андрій Литвинов.

"У мене був випадок, коли п'яний бешкетник на борту сказав, що він терорист. У таких ситуаціях пілот повідомляє про захоплення судна на землю, і тоді винищувачі прямують до літака, щоб запобігти більшій трагедії: наприклад, якщо терорист змусить пілота направити літак на житлові об'єкти. Вони потрібні, щоб збити літак у повітрі, якщо ситуація остаточно вийде з-під контролю і пілот відмовиться сісти", - описує ситуацію пілот.

"Мене супроводжували два винищувачі на посадку, і це величезний стрес і для пілота, і для пасажирів", - пригадує він.

Чи можуть тепер облітати Білорусь?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Борт Ryanair у Вільнюсі. Вже без оопзиціонера Романа Протасевича

Тим часом починають обговорювати, наскільки реальною є можливість заборони чи обмеження польотів над Білоруссю.

Андрій Гук каже, що теоретично кожна країна може видати так званий NOTAM, який поширюватиметься на перевізників цієї держави з забороною літати через простір Білорусі після порушення безпеки авіації.

"Але це втрати не тільки для Білорусі у вигляді плати за транзит, а й для перевізників. Які вже змушені облітати частину України - Крим та зону окупованих територій", - пояснює він.

"Неможливість літати через Білорусь призведе до суттєвих витрат. Тому не думаю, що буде зацікавленість обмежувати польоти", - вважає Андрій Гук.

Водночас на сайті Flightradar видно, як у понеділок літак компанії WizzAir з київського аеропорту "Жуляни" до Таллінна облітав територію Білорусі через польський Білосток.

Автор фото, Flightradar24 / Victor Tregubov Підпис до фото, Переліт з Києва до Таллінна райсу WizzAir

Гаразі невідомо, чи стануть такі маршрути постійними.

У Євросоюзі ж розглядають можливість нових санкцій для Білорусі через "акт державного піратства", як охарактеризував дії білоруської влади керівник Ryanair Майкл О'Лірі.

А прем'єр Литви Інгріда Шимон заявила, що країна не пропускатиме рейси, які перетнули або планують перетнути білоруський повітряний простір.