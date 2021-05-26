Чи виграє Україна від закриття авіапростору Білорусі. Втрати і нові можливості

Галина Корба

ВВС News Україна

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Через рішення України та ЄС Білорусь буде відрізаною від повітряного простору Європи. Окрім самої Білорусі ця ситуація вдарить по українцях, які літали до Росії через Мінськ, а також по українських аеропортах. Втім, заборона може спричинити не лише втрати, але й створити нові можливості.

Опівночі 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. За день до цього рішення уникати білоруського авіапростору і заборонити діяльність державного перевізника "Белавиа" на території ЄС ухвалив Євросоюз та Велика Британія.

Це стало реакцією на спецоперацію 23 травня, коли у Білорусі примусово посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, щоб затримати відомого білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. Разом з ним арештували і його дівчину Софію Сапегу.

Жорстка відповідь демократичної Європи неабияк вдарить по авіагалузі Білорусі та по "Белавиа" - улюбленому дітищу Олександра Лукашенка, переконані експерти.

Але в економічному сенсі негативні наслідки чекають на всіх гравців. Чим це загрожує Україні, BBC News Україна розпитала експертів в авіаційній сфері.

Росія стане ще далі

Після того, як у 2015 році Україна та Росія припинили авіасполучення, Мінськ став головним хабом, через який українці могли дістатись до РФ повітряним шляхом.

За даними експертів, "Белавиа" здійснювала близько 40 рейсів щотижня в аеропорти Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя. Компанія також була третьою в країні за кількістю здійснених перельотів у 2020 році. Це 7,5% всього авіаційного трафіку України.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Посадка на останній рейс з Києва до Мінська 25 травня

Ще чотири рейси на тиждень з Запоріжжя в Мінськ здійснювала українська авіакомпанія "Мотор Січ".

Лише за останній тиждень з 17 до 25 травня авіаційний пасажиропотік між Україною та Білоруссю склав приблизно 6 тис. людей на в'їзд і на виїзд, розповів BBC News Україна прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У докарантинний 2019 рік літаками між Україною і Росією через Білорусь мандрували понад 1 млн людей, наводить цифри директор Friendly Avia Support Олександр Ланецький.

Тепер українцям, які захочуть дістатися Росії, доведеться шукати альтернативні шляхи - летіти через Польщу з авіакомпанією LOT, через Латвію з AirBaltic або через Стамбул з Turkish Airlines.

"Це буде, безумовно, дорожче. Швидше за все, вдвічі дорожче і вдвічі довше по часу", - пояснює BBC News Україна Олександр Мироненко, головний редактор Avianews.com.

Втрат зазнають також українські аеропорти, які приймали рейси "Белавиа".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Голова ради директорів аеропорту Київ каже, що рішення уряду дорого обійдеться галузі

Аеропорту Київ ім. Ігоря Сікорського цей напрям давав 10% пасажиропотоку і 10% доходів, розповів в ефірі Україна 24 Денис Костржевський, голова ради директорів аеропорту.

"З точки зору аеропорту і бізнесу, це дійсно велика втрата, - зізнається він. - Але, як казав Дон Корлеоне (герой фільму про мафіозі "Хрещений батько" - Ред.), коли йдеться про честь сім'ї, гроші тут недоречні. Ми вважаємо, що демократичні цінності насамперед мають відстоюватися будь-якими засобами".

Через відмову користуватися повітряним простором Білорусі українцям важче буде дістатися також країн північної Європи - Литви, Латвії, Естонії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Летіти доведеться в обхід Білорусі, тож час перельоту і ціна зросте, а отже прямі перельоти в принципі можуть припинити через нерентабельність.

Хоча найбільша компанія України МАУ вже заявила, що поки що через обліт підвищувати ціни не збирається.

Бонуси війни

Загалом конфлікт між Росією та Україною неабияк зіграв на руку Білорусі, каже Олександр Мироненко. Мінський перевізник налагодив транзитну модель - возив пасажирів з Росії до Європи, а з України - до Росії, Туркменії та Узбекистану.

"Доки одні країни сварилися, Білорусь грала роль дипломата і налагоджувала між конфліктуючими країнами сполучення через Мінськ", - пояснює Мироненко.

Пасажиропотік в аеропорту Мінська у 2019 році зріс вдвічі у порівнянні з 2013-м - до 5,1 млн людей. "Белавиа" відкривала нові маршрути та оновлювала парк, отримавши зокрема літаки нового покоління Boeing 737 MAX и Embraer 195-E2.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Спецоперація із затримання Романа Протасевича обурила демократичний світ

Через санкції "Белавиа" фактично опиниться в ізоляції, пояснює Мироненко, адже половина світу буде закрита для неї і не дозволить реалізувати так успішно побудовану транзитну модель.

Щоправда, Україна не заборонила перевізнику перетинати свій повітряний простір транзитом, тож "Белавиа" збереже свій популярний напрям - возити росіян і білорусів в Єгипет та Туреччину з Мінська.

В протилежному випадку, щоб дістатись до південних курортів, "Белавиа" довелось би облітати Україну та решту Європи через Росію, це б на 20-40% збільшило тривалість дороги та поставило під загрозу рентабельність таких перельотів.

Нові можливості

Експерти солідарні в тому, що санкції завдадуть збитків всім, а не лише Білорусі та її перевізнику. Але все ж обережно припускають, що для України ситуація може мати також певні плюси.

Зокрема, виграти може Украерорух, каже Олександр Ланецький. За останні шість років Україна лише втрачала обсяги транзиту через свій повітряний простір. Після збиття Boeing MH-17 та закриття зони польотів над Донбасом і Кримом великі компанії уникали пролітати зайвий раз над Україною.

У нових обставинах це може змінитись. Зокрема, за словами експерта, уже вчора рейс Відень-Москва, який зазвичай йшов над Білоруссю, пролетів над Україною, зайшовши через Київ і Чернігів в російський авіапростір.

"Теоретично Украерорух може збільшити свої доходи, - пояснює він. - Літак же не просто летить. Його постійно супроводжує з землі навігаційна служба, а за це платять, і платять досить добре".

Автор фото, УНІАН

За офіційними даними, у часи до пандемії Білорусь заробляла на використанні свого авіапростору 50-60 млн доларів, каже експерт. Зараз ця цифра менша, але вона все одно значна.

"Йдеться про десятки мільйонів доларів. Враховуючи собівартість, це дуже великі гроші. І це дуже прибутковий бізнес", - підкреслює Ланецький.

Водночас він сумнівається, що українські авіакомпанії зможуть суттєво заробити, перехопивши втрачені напрями "Белавиа", зважаючи на кризу в галузі.

Сумнівно, що використають собі на плюс ситуацію також українські аеропорти, каже Мироненко.

Польоти на схід, зокрема в Росію, для України так само закриті. Тож повноцінним транспортним хабом їй не стати. Виграти від цієї ситуації зможе хіба що Стамбул.

Частково Україна може збільшити пасажиропотік коштом самих білорусів, яким, щоб вилетіти в Європу, доведеться їхати в Вільнюс, Варшаву чи Україну. Але йдеться про дуже обмежену кількість людей, тим паче Білорусь посилює контроль на виїзд з країни.

"Білоруси і до санкцій користувались українськими аеропортами, бо в Білорусі немає "лоукостів", дорожчі квитки, тому вони приїздили наземним транспортом і летіли з України, - пояснює Мироненко. - Але глобально в Білорусі лише 10 млн населення, це менше за населення Москви. Для світового ринку авіаперевезень Мінськ - не така вже й суттєва втрата".