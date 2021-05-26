Де примусово саджали літаки. Найвідоміші випадки в історії

24 хвилин(и) тому

Автор фото, PETRAS MALUKAS/AFP

Екстрене приземлення літака Ryanair у Білорусі та арешт опозиційного журналіста, який був на борту, викликали обурення в багатьох країнах Європи.

Цивільний літак, що прямував з Греції до Литви, перетинав на своєму шляху повітряний простір Білорусі. Там його перехопив білоруський винищувач, заявивши про загрозу мінування.

Пілоти рейсу Ryanair були зобов'язані виконувати вказівки військового літака.

Інцидент засудили ЄС та США. Однак чи траплялися подібні перехоплення раніше? На це питання відповідає кореспондентка ВВС Клаудія Аллен.

Представник російського МЗС Марія Захарова звинуватила західні країни в лицемірстві, заявивши, що раніше країни "інакше реагували на аналогічні події". Вона, зокрема, згадала інцидент восьмирічної давнини з нештатною посадкою в Австрії літака тодішнього президента Болівії Ево Моралеса.

Отже, давайте згадаємо відомі подібні ситуації.

2013 рік. Екстрене приземлення президента Болівії

У липні 2013 року літак з президентом Ево Моралесом не допустили до повітряного простору деяких європейських країн через чутки, що колишній працівник ЦРУ Едвард Сноуден теж був на борту.

Судно, що прямувало з Москви до столиці Болівії, не пустили ні до повітряного простору Франції, ні Португалії. Натомість літак зміг здійснити посадку у Відні.

Міністр закордонних справ Девід Чокехуанка заявив, що інформація про Сноудена на борту - чутка, яка поставила під загрозу життя президента.

Пізніше Франція вибачилася перед урядом Болівії за "запізнілий допуск", пояснивши це тим, що їм надали суперечливу інформацію.

Автор фото, HELMUT FOHRINGER/APA/AFP Підпис до фото, Президент Болівії розмовляє з журналістами в аеропорту "Швехат" поблизу Відня, 3 липня 2013 року

Однак аналогія з недільним інцидентом у Білорусі - не дуже вдала, оскільки повітряне судно Моралеса не було перехоплене винищувачами - інші країни просто відмовилися прийняти його.

Крім того, президент Болівії летів державним літаком, а не комерційним пасажирським рейсом.

У Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) серйозно стурбовані "очевидною вимушеною посадкою" у Білорусі, що може "суперечити Чиказькій конвенції" 1944 року про міжнародну цивільну авіацію.

Цю Конвенцію застосовують лише до цивільних повітряних суден, таких як рейс Ryanair, а не до державних - як президентські чи військові літаки.

2010 рік. Іранські винищувачі затримали сунітського бойовика

У лютому 2010 року Іранська влада заарештувала лідера сунітського повстанського угруповання "Джундалла" Абдолмаліка Ригі.

Офіційне інформагентство Irna пізніше повідомило, що Ригі був на борту, що прямував до арабської країни через Пакистан.

"Його літаку наказали приземлитися, а потім після обшуку заарештували", - цитує іранського депутата Мохаммеда Дехгана AFP.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Цей кадр показали 23 лютого 2010 року на іранському державному каналі. На ньому лідер сунітів у наручниках та в оточенні чотирьох чоловіків у масках стоїть перед невеликим літаком

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Той самий відеозапис. Ригі, очевидно, на борту літака

В інших повідомленнях того часу йшлося, що Ригі був на борту комерційного рейсу з Дубая до Киргизстану, що приземлився в Ірані, де його затримали.

Але були інші суперечливі повідомлення - особливо в американських ЗМІ - про те, що Пакистан пропонував допомогу в арешті Ригі.

BBC не проводила незалежну перевірку даних про те, як Ригі опинився під вартою в Ірані, тому заяви Ірану про те, що його літаки змусили комерційний авіалайнер приземлитися на своїй території, можуть не відповідати дійсності.

Лідера бойовиків стратили в червні 2010 року.

1985 рік. Американські винищувачі перехопили літак з викрадачами на борту

У жовтні 1985 року єгипетський літак з палестинськими бойовиками на борту перехопили винищувачі США та змусили його приземлитися на американській базі в Італії.

Раніше четверо членів "Палестинського фронту визволення" захопили круїзний лайнер Achille Lauro у Середземному морі поблизу Єгипту.

Автор фото, Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Підпис до фото, Achille Lauro в Порт-Саїді після викрадення (жовтень 1985 року)

Вони зуміли взяти судно із сотнями пасажирів на борту під контроль та застрелили літнього пасажира з США.

Лайнер попрямував до Єгипту. Два дні тривали перемовини, але єгипетська влада змогла домовитись з бойовиками. Вони залишили судно в обмін на переліт до Тунісу на борту єгипетського пасажирського літака.

Однак план не спрацював.

Згідно з повідомленням Los Angeles Times, літак перехопили винищувачі F-16 в міжнародному повітряному просторі над Середземним морем і доставили на американську базу на Сицилії.

Злочинці отримали тривалі терміни ув'язнення в Італії.

1956 рік. Арешт лідерів алжирського руху за незалежність

22 жовтня 1956 року п'ять лідерів національно-визвольного руху Алжиру (ФНВ) летіли цивільним рейсом з Марокко до Тунісу. Вони мали взяти участь у конференції про майбутнє регіону Магриб, яку організував тодішній президент Тунісу Хабіб Бургіба

У той час Алжир був французькою колонією, і французькі спецслужби направили винищувачі, щоб перехопити пасажирський літак, змусивши його приземлитися в Алжирі.

Це викликало невдоволення у Марокко та Тунісі.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Шість років по тому Ахмед бен Белла (зліва) представляв незалежний Алжир в Організації Об'єднаних Націй

Серед п'яти заарештованих був Ахмед бен Белла, який став першим президентом Алжиру після здобуття ним незалежності від Франції. Він помер у 2012 році у віці 95 років.

2016 рік. Випадок 2016 року в Україні

У 2016 році українська влада змусила літак білоруської авіакомпанії "Белавиа" рейсу "Київ-Мінськ" повернутися до "Жулян".

Щоправда, до реальних перегонів цивільного борту з українськими винищувачами тоді не дійшло - диспетчер лише попередив про таку можливість, після чого пілоти взяли зворотний курс.

Сталося це на вимогу СБУ, яка "отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці".

Громадянина Вірменії, через якого тоді розвертали літак, пізніше відпустили, а сам він подав до суду позов на СБУ.

У Службі безпеки запевнили, що не давали вказівок піднімати у повітря винищувачі, а диспетчер згадав про таку можливість "через людський фактор".