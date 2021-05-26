Фальшиві долари, які обдурили весь світ. Звідки взялись і де поділись

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Фальшиві долари, які обдурили весь світ. Звідки взялись і де поділись

16 хвилин(и) тому

У 1990-х і 2000-х у світі були в обігу сотні мільйонів фальшивих – але дуже схожих на справжні – доларів.

У США кажуть, що такі підробки регулярно виявляли в північнокорейських дипломатів. КНДР заперечує звинувачення в тому, що країна друкувала на державному рівні фальшиві американські гроші.

За справу взялися агенти ФБР. Вони вісім років працювали під прикриттям, проникаючи в кримінальні кола і здобуваючи докази для майбутніх судів.

Зрештою ФБР протягом кількох днів провела в США дві спецоперації – фальшиве весілля і вечірку з нагоди розлучення. На ці святкування запросили членів банди з інших країн – і арештували їх.

Звинувачення висунули 87-м людям. А в 2013 році Сполучені Штати випустили нову стодоларову банкноту, яка була краще захищена від підробок.

Однак невелика частина фальшивих "супердоларів" досі перебувають в обігу.