Instagram дозволив усім приховати лайки. Як це зробити

Христина Кріддл

Репортер з питань технологій

1 година тому

Автор фото, Instagram

Instagram дозволить усім користувачам приховувати кількість "лайків" під своїм дописами.

За словами гіганта соцмереж, це допоможе "знизити соціальний тиск".

Ті, хто активують цю функцію, бачитимуть ім'я користувача, якому сподобався допис, а не загальну кількість вподобань.

З 2019 року розробники Instagram тестували цю опцію у кількох країнах, але нині її впроваджують в усьому світі.

"Це забрало більше часу, ніж я очікував, але я дуже радий ... дати людям можливість контролювати це", - сказав BBC керівник Instagram Адам Моссері.

Психічне здоров'я

Лунали побоювання, що платформа може негативно впливати на психіку.

Instagram провів власне тестування й дослідження, результати якого засвідчили, що "лайки" мало впливають на поведінку чи психічне здоров'я користувачів.

Нещодавнє дослідження Оксфордського інституту інтернету також показало, що між використанням соцмереж і психічним здоров'ям підлітків існує "незначний зв'язок".

Попри це, Моссері заявив, що Instagram (який належить Facebook) впроваджує функцію, яка дозволить "людям почуватися добре" на платформі.

Автор фото, Instagram Підпис до фото, Так виглядають дописи з активованим (ліворуч) та прихованим (праворуч) лічильником "лайків"

"Чим більше ми дамо людям можливості перетворити Instagram й Facebook на місце, де їм добре, тим краще", - додав він.

Як приховати "лайки"

Опцію можна активувати або заблокувати у будь-який час.

Ось як це зробити:

в особистому профілі оберіть фото, під яким хочете приховати лічильник "лайків"

натисніть на три крапки вгорі фото

оберіть опцію "Приховати лайки"

у випадку з відео користувач приховує не лише "лайки", а й "перегляди".

Крім того, приховати лічильник можна під час підготовки фото до публікації та після цього.

"Менше перейматися"

"Суть у тому, щоб дати людям вибір", - додав Моссері, наводячи приклад розриву стосунків або зміни школи.

"Можливо, зараз ви хочете менше перейматися кількістю "лайків", а потім захочете повернути цю опцію".

Алгоритм Instagram як і раніше рахуватиме вподобання під час просування постів на платформі та братиме до уваги інші фактори, як-от підписки користувачів та їхні взаємодії.

За словами Моссері, відмова від "лайків" викликала неоднозначну реакцію серед тих, хто заробляє на партнерстві з брендами та рекламі на платформі. Але нова функція не вплинула на їхні прибутки, запевнив керівник Instagram.

Instagram для дітей

На початку цього року з'явилася інформація про те, що Instagram працює над дитячою версією платформи.

Ці плани викликали хвилю критики через побоювання негативного впливу.

За словами Моссері, розробка Instagram для дітей до 13 років була "недопрацьована". Він пояснив, що перевірити вік дітей - проблематично, оскільки вони часто не мають посвідчень особи.

"Ми маємо бути більш відповідальними та надавати батькам контроль, а не змушувати дітей продовжувати брехати про свій вік".

За його словами, для створення окремої версії "знадобиться певний час".