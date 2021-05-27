Європейські авіакомпанії скасовують рейси до Москви. Що відбувається

1 година тому

Автор фото, airfrance.com

Авіакомпанії Air France та Austrian Airlines скасували рейси до Москви через заборону на польоти над територією Білорусі.

Рейс AF1154 авіакомпанії Air France у Москву мав прилетіти за розкладом 27 травня о 15:00 за московським часом. Але на електронному табло аеропорту Шереметьєво він значиться як скасований. Причини не вказані.

Пізніше канал "Дождь" з посиланням на одну з пасажирок французького рейсу повідомив, що його пасажирів пересадили на літак російського "Аерофлоту".

Рейс Austrian Airlines OS601 мав сісти в іншому московському аеропорту Домодєдово о 13:45, але там на табло його також позначили скасованим.

Обидва ці рейси проходять над територією Білорусі.

Air France і Austrian Airlines вирішити припинити польоти у білоруському повітряному просторі. До цього пробували інші варіанти - 24 травня рейс OS601 австрійської компанії до Москви, наприклад, виконали над територією України.

У Austrian Airlines повідомили BBC, що припинили польоти у повітряному просторі Білорусі через рекомендації європейського авіарегулятора EASA.

Таке рішення, як йдеться у відповіді на запит Російської служби ВВС, потягнуло за собою зміни у польотних планах, які має схвалити авіаційна влада: "Російська влада не дала дозволу [на політ за новим маршрутом], і в результаті Austrian Airlines були змушені скасувати сьогоднішній рейс з Відня до Москви".

Автор фото, FLIGHTRADAR24 Підпис до фото, Зазвичай рейс AF1154 виконувався над територією Білорусі

Скасування авіарейсів стали відповіддю на примусову посадку в Мінську авіалайнера компанії Ryanair і затримання силовиками опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича та його дівчини.

"Аерофлот" скасував рейс AFL2164 до Вільнюса 28 травня. На онлайн-табло цей рейс значиться як скасований.

Він також раніше зазвичай проходив над територією Білорусі. При цьому російський регулятор - Росавіація - 24 травня заявив, що польоти російських авіакомпаній над Білоруссю виконуються у штатному режимі.

"Аерофлот" не робив заяв про припинення польотів над територією країни. Наступний рейс "Аерофлоту" до Вільнюса заплановано на 4 червня.

Російська служба ВВС звернулася в "Аерофлот" і Air France з проханням прокоментувати обставини скасування цих рейсів і чекає на відповідь.

Air France вже скасувала один рейс 26 травня. Компанія пояснила це тим, що не змогла узгодити політ поза білоруським повітряним простором з російською авіаційною владою.

Російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело, пов'язане з організацією рейсу Air France, передає, що наразі через карантинні обмеження такі рейси вважаються вантажно-пасажирськими або "вивізними".

Такі рейси мають кожен раз узгоджуються з владою країн, над якими вони проходять. Регулярні рейси не вимагають узгодження в індивідуальному порядку.

Після скасування рейсу 26 травня Air France заявила, що планує виконати наступний рейс до Москви і чекає на схвалення польотного плану російською владою, передає Reuters.

Компанія хоче летіти поза повітряним простором Білорусі.

Головний редактор порталу Avia.ru Роман Гусаров в розмові з BBC назвав цю ситуацію в небі над Європою проблемами перехідного періоду: "Є якась невизначеність, що можна, чого не можна. Сторони не домовилися, як будуть пропускати повітряні судна, через які коридори. Перехідний період - він такий, заздалегідь узгоджують одні маршрути, потім інші виникають".

За словами експерта, польоти між країнами здійснюються на підставі міжурядових угод, тому складні питання треба вирішувати не на рівні авіаційної влади, а урядів.

Повітряна блокада Білорусі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через рішення України та ЄС про авіаційні обмеження Білорусь відрізана від повітряного простору Європи

Напередодні, 26 травня, Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) рекомендувало європейським та іншим авіаперевізникам уникати повітряного простору Білорусі. Але це не було формальною забороною.

До того моменту багато авіакомпаній вже самостійно вирішили не літати над Білоруссю. Серед них, окрім Air France і Austrian Airlines, європейські Air Baltic, Finn Air, Wizz Air, а також азійські перевізники All Nippon Airways та Singapore Airlines.

Франція оголосила про заборону польотів у своєму повітряному просторі для літаків білоруського державного перевізника "Белавиа".

Білоруській компанії також заборонили літати в Україну, Литву, Латвію, Швецію, Велику Британію, Фінляндію, Чехію та Польщу.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 травня назвав ці рішення "спланованою провокацією".

"Що це, якщо не спланована провокація проти Білорусі? Деякі нас лякають: не літатимуть над територією Білорусі... Та господь з вами. Ми не Росія, нас можна облетіти і з півночі, і з півдня. Можна літати цими маршрутами", - цитує його слова агенція "РИА Новости".