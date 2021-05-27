Лист про бомбу на борту Ryanair був пізніше, ніж про неї заявили білоруські диспетчери

1 година тому

Автор фото, Reuters

Лист про бомбу на борту Ryanair, який змусили 23 травня сісти у Мінську, відправили вже після того, як білоруські диспетчери повідомили екіпажу про загрозу.

Це підтвердив швейцарський інтернет-провайдер Proton Technologies. Раніше у Білорусі заявили, що погроза про бомбу прийшла саме зі Швейцарії.

Після посадки літака влада Білорусі зняла з нього опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подругу - росіянку Софію Сапегу.

Повідомлення швейцарського провайдера про те, що лист насправді відправили пізніше, ніж диспетчери дали літаку сигнал про начебто замінування, суперечить заявам Олександра Лукашенка.

Раніше про таку ж послідовність - спочатку сигнал диспетчерів, а вже потім лист зі Швейцарії - написали журнал Spiegel, видання Daily Beast і Центр "Досьє" (проєкт розслідувачів Михайла Ходорковського).

Спочатку диспетчери, потім - лист

Автор фото, Reuters Підпис до фото, З моменту затримання Романа Протасевича в Білорусі пройшло вже п'ять днів, його батьки говорять, що не знають, де він і в якому він стані

У четвер компанія Proton Technologies, що надає послуги захищеної електронної пошти, офіційно підтвердила, що лист із погрозою про бомбу, на який посилається влада Білорусі, насправді відправили через 24 хвилини після того, як про нібито мінування повідомили капітану повітряного судна.

Про цей лист англійською мовою на електронну пошту аеропорту повідомив керівник департаменту авіації Мінтрансу Білорусі Артем Сікорський після того, як літак посадили в Мінську.

У цьому посланні автори, які називали себе "солдатами ХАМАС", вимагали від Євросоюзу відмовитися від підтримки дій Ізраїлю у секторі Газа, написали про закладену в літаку Ryanair бомбу і заявили, що підірвуть її над Вільнюсом у разі невиконання вимог.

Офіційний представник ХАМАС Фаузі Бархум пізніше заявив, що угруповання не причетне до ситуації.

"Ми не вдаємося до таких методів, що можуть бути справою рук деяких підозрілих сторін, метою яких є демонізація ХАМАС", - заявив Бархум.

Перемир'я між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС почало діяти за кілька днів до інциденту з літаком.

26 травня Олександр Лукашенко заявив, що джерело загрози не має значення.

"ХАМАС, що не ХАМАС - це не має значення. У екіпажу був час, щоб ухвалити рішення. У районі польоту розташована Білоруська АЕС. Поблизу неї і відбувся розворот літака. А якщо б раптом? Нам що, Чорнобиля мало? А як би в такій ситуації реагували США?" - запитав Лукашенко.

Близькістю атомної станції Лукашенко пояснив і необхідність підняти винищувач для супроводу борту Ryanair.

Він додав, що не міг дозволити, щоб літак "впав на голови людей".

Водночас офіційні білоруські джерела наполягають, що затримання Романа Протасевича було випадковим й про те, що він сів у Мінську, у міліції нібито дізналися з опозиційного Telegram-каналу.