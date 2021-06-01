1 червня: нові напрямки для відпустки, тарифи і пенсії

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Нові напрямки для літніх відпусток, перерахунок пенсій, тарифи на електрику, газ та гарячу воду - ці та інші зміни очікують українців з початком літа.

Більше літніх напрямків

З 1 червня до 1 липня громадянам України дозволять в'їжджати до Болгарії.

Але за таких умов:

негативний результат ПЛР тесту, зробленим за 72 години до перетину кордону, або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в'їзду,

довідка про повну вакцинацію, при цьому від останньої дози має пройти не менше 14 днів. У документі мають бути ім'я (як у закордонному паспорті), дата народження, дата вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19, назва виробника/власника реєстраційного посвідчення, країна, в якій воно видане, та назва органу, який його видав,

документ, що доводить, що ви вже перехворіли коронавірусом: позитивний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або швидкого антигенного тесту для осіб у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження. У документі мають бути ім'я (як у закордонному паспорті), відомості про лабораторію, що провела дослідження, дата тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та результат.

Дітям до 5 років дозволили в'їжджати на територію Болгарії без цих документів.

Крім того, з 1 червня Грузія відкриває сухопутні кордони, що були закриті з березня 2020.

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Але в'їзд дозволятимуть лише за наявності негативного ПЛР тесту на коронавірус (взятого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду) або довідки про повну вакцинацію.

Крім того, тим, хто подорожує Грузією, радять мати медичну страховку, яка покриває лікування від Covid-19.

Повітряні кордони Грузії відкрилися для українців з 1 березня.

В МЗС нагадують, що на третій день перебування у Грузії треба пройти ПЛР-тестування своїм коштом. Інформація про результати тесту турист отримує на електронну пошту впродовж доби.

Якщо результат позитивний, інформацію передають у Національний центр з контролю захворювань, а інфікованих доставляють до медичних закладів.

Крім того, перед перетином кордону треба заповнити анкету з контактними даними та історією пересувань за 14 днів до в'їзду.

Нагадаємо, що з 14 травня для українців на схожих умовах - довідка про вакцинацію або негативний тест на коронавірус чи довідка про перенесену хворобу - відкрилася Греція.

З такими ж "ковідними" документами та підтвердженням мети поїздки (оплаченого готелю, апартаментів, тощо) можна в'їхати до Хорватії.

Крім того, якщо говорити про відпочинок на морі, для громадян України без ПЛР тестів відкриті Туреччина (з 15 травня), Албанія та Чорногорія.

Ще один пенсійний перерахунок

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З 1 червня для деяких пенсіонерів відбудеться черговий перерахунок пенсій.

Він стосуватиметься лише пенсіонерів, які працюють, а з них - лише тих, в кого з'явився додатковий стаж у 24 місяці або менше, але з часу призначення пенсії пройшло понад два роки.

Доплати за квітень і травень, які залежать від стажу та зарплати, такі пенсіонери отримають "заднім числом".

Наразі в Україні працює кожен четвертий пенсіонер - близько 2,7 млн осіб.

Цього разу перерахунок торкнеться близько 700 тисяч пенсіонерів.

Для ще 2 млн пенсіонерів, що працюють, - тих, кому пенсія була призначена чи перерахована до 1 квітня 2019, - пенсії перерахували у березні

Це виникло після переходу із щомісячної на щоквартальну звітність щодо ЄСВ - Єдиного соціального внеску, з якого формується Пенсійний фонд.

На 1 квітня цього року середня пенсія в Україні становила 3 700 грн на місяць.

Що нового з газом, теплом та електрикою

Автор фото, UNIAN

За урядовою постановою до 30 червня тарифи на електроенергію для населення мають залишитися незмінними. Це означає, що електрика коштуватиме так само 1 грн 68 коп. за кВт/год, як і нині.

Впродовж червня уряд має вирішити, що робити далі: подовжувати чи скасувати механізм PSO у сфері електроенергетики (фактично йдеться про державне регулювання тарифів). Раніше у міністерстві передбачали, що це призведе до різкого зростання тарифів - ціна струму для побутових споживачів могла б зрости у понад два рази, до 3,40 грн за кВт/год.

А от дія PSO для виробників тепла завершилася з 20 травня. Тепер підприємства, що виробляють тепло, мають самі укладати договори із постачальниками газу за ринковими цінами.

"Уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго. І не зобов'язує "Нафтогаз" продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною, - повідомив Денис Шмигаль. - Це ще один надзвичайно важливий крок до створення повноцінного ринку газу. Це крок, який нарешті дозволить місцевій владі взяти відповідальність перед людьми".

Влітку ці зміни будуть відчутні менше. Вони позначаться лише на платіжках за гарячу воду. А от на новий опалювальний сезон варто очікувати серйозних змін.

Ситуація ускладнюється тим, що багато підприємств ТКЕ вже мають величезні борги за газ, який до цього вони отримували за фіксованою ціною.

Що ж до цін на сам газ для населення, то річні тарифи, запроваджені у травні, залишилися без змін (вони можуть лише знижуватися).

А от ціни у місячних тарифних планах деяких компаній, якщо порівняти із травнем та річними тарифами, в деяких компаніях зросли, а в деяких - зменшилися.

Наразі у річних контрактах на газ для населення ціни коливаються від 7,8 до 13,5 грн за куб. А у контрактах на червень діапазон тарифів від 7,88 до 12 грн за куб.

Що з лікарняними?

За обіцянкою колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова, з 1 червня у тестовому режимі у 200 лікарнях має запрацювати сервіс е-лікарняний. В повному обсязі його запуск запланували на 1 вересня цього року.

Раніше запустити систему в тестовому режимі збиралися у травні, але цього так і не сталося.

Проте це не єдині зміни, які можуть відбутися із лікарняними у червні.

3 1 грудня 2020 року набрав чинності закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я", який, як пишуть оглядачі, скасував звичайні лікарняні.

Переписану в законі норму про оплату тимчасової непрацездатності можна прочитати як таку, що унеможливила виплату лікарняних під час звичайного захворювання, якщо не йдеться про реабілітацію.

У парламентському комітеті з питань соцполітики запевняють, що новації передбачають не припинення страхових виплат, а навпаки - ще один вид виплат, зокрема на період реабілітації після захворювання або травми. Водночас депутати готові за червень внести необхідні уточнення в закон, щоб унеможливити різночитання.

А у Фонді соціального страхування запевняють, що подовжать оплачувати лікарняні на випадок хвороби, травми, самоізоляції від COVID-19 як до, так і після 30 червня.

Літній режим для вантажівок

Автор фото, UNIAN

З 1 червня будуть обмежувати рух вантажів дорогами державного значення вдень. Це відбуватиметься, якщо вага вантажівки перевищує 24 тонни, а температура повітря 28 градусів за Цельсієм.

Як повідомляють в Укравтодорі, ці обмеження не стосуватимуться перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезень, пов'язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Водіям вантажівок, що підпадають під обмеження, пропонують перечекати на майданчиках в смугах відведення доріг та біля об'єктів сервісу.