Діти продають своє порно в OnlyFans і хизуються цим. Розслідування ВВС

Ноель Тітередж і Ріанна Кроксфорд

BBC News

7 хвилин(и) тому

Автор фото, ALEX WILLIAMSON

18+

Британський сайт з платною підпискою OnlyFans не зміг завадити неповнолітнім користувачам продавати свої відверті відео на його платформі, встановило розслідування BBC.

Діти молодше 18 років реєструвалися на сайті за допомогою підроблених посвідчень, а одна 14-річна дівчина навіть використала паспорт бабусі, розповідає поліція.

Старший офіцер британської поліції з питань захисту дітей заявляє, що платформа сприяє "експлуатації" дітей.

За словами OnlyFans, система перевірки віку користувачів перевищує всі нормативні вимоги.

"Творці контенту" на сайті надають ексклюзивні відео та фото своїм підписникам, або "фанам", за щомісячну плату.

За можливість розміщення матеріалу OnlyFans стягує 20% від усіх платежів.

Сайт містить різноманітний контент, але найбільше він відомий порнографією, й тому дозволяє реєструватися лише користувачам старше 18 років.

Під час пандемії популярність сайту зросла майже у десять разів, число його користувачів налічує понад 120 мільйонів.

Деякі "творці" заробляють на OnlyFans мільйони, проте для багатьох платформа стала основним або додатковим джерелом доходу під час кризи.

BBC News провела власне розслідування, яке довело, що неповнолітні продають на сайті свої відверті відео, попри те, що розміщення непристойного контенту за участю дітей заборонене законом.

У ході розслідування ми виявили, що одна 17-річна дівчина з південного сходу Англії продавала відео, на яких вона мастурбує та грає із секс-іграшками. Ми також виявили відверті відео за участю неповнолітніх, розміщені з дорослого акаунту у штаті Невада, США.

BBC News також змогли створити профіль на сайті для неповнолітнього користувача, обійшовши систему перевірки віку.

OnlyFans заявила, що наразі ці акаунти заблоковані. Однак британські й американські експерти із захисту дітей, поліція, школи та консультанти анонімної лінії допомоги, з якими поговорила BBC News, розповідають про факти участі неповнолітніх користувачів у публікаціях на сайті OnlyFans.

Так, одна дівчина розповідала, що вперше заходила на сайт, коли їй було лише 13.

Джерела, які розповіли BBC News про декілька серйозних випадків:

Школи, які анонімно розповіли, що їхні учні користуються сайтом, приміром, одна 16-річна дівчина похвалилася консультанту з питань кар'єри сумою грошей, яку вона заробила на OnlyFans.

Консультант лінії допомоги Childline, який зазначив, що серед неповнолітніх користувачів сайту є колишні жертви сексуального насильства та діти, які мають проблеми з психічним здоров'ям, зокрема суїцидальні думки.

Поліція, яка отримувала скарги від дітей, що їхні фото було завантажено на сайт без згоди, а один 17-річний хлопець повідомив, що його шантажували.

Американська незалежна організація, яка зазначила, у відеороликах OnlyFans були діти, заявлені в розшук.

"Стає дедалі очевиднішим, що OnlyFans використовують діти", - зазначає головний констебль Саймон Бейлі, який керує відділом із захисту дітей.

"Компанія робить недостатньо, щоби запобігти реєстрації неповнолітніх на сайті, а також щоби убезпечити дітей від сексуальної експлуатації".

Усе почалося з одного фото

17-річна Лія, яка мешкає на південному сході Англії, продавала відверті відео на сайті, створивши акаунт за допомогою підроблених водійських прав.

Вона розповіла про це своїй мамі Кейтлін. Її банківський рахунок заморозили після того, як вона отримала плату у понад 5 тисяч фунтів стерлінгів за відеоролики на сайті, розповідає Кейтлін.

Кейтлін каже, що була шокована, як і "будь-яка мама". "Я не розумію, чому люди платять за це стільки грошей", - сказала вона ВВС.

У Лії були проблеми, каже Кейтлін, вона пропустила багато занять у школі. Одного разу її оголені фото поширили в школі без її згоди.

Дівчина розповіла мамі, що спочатку збиралася розмістити лише фото своїх стоп. Раніше вона заробила гроші, показавши їх на Snapchat. Але незабаром це переросло у відверті відеоролики, на яких вона пестить себе й грає із секс-іграшками.

У твітах, які рекламують її акаунт на OnlyFans, користувачі називають її "красивою" і "сексуальною" та запрошують її зустрітися.

"Запость фото своєї кицьки, і я підпишусь", - ще один типовий коментар.

Кейтлін каже, що не схвалює використання донькою вебсайту, але може зрозуміти, чому люди його відвідують, з огляду на те, скільки грошей можна там заробити.

Лія витратила більшу частину грошей на подарунки своєму хлопцю, зокрема тисячу фунтів стерлінгів на дизайнерський одяг. Відтоді вони розлучилися.

У своїй заяві OnlyFans зазначили, що можливість Леї отримати доступ до сайту є "недоглядом".

Наприкінці OnlyFans отримали повідомлення про вік Лії з анонімного акаунту. У компанії кажуть, що модератор переглянув її дані й двічі перевірив посвідчення особи. Оскільки все виглядало законним, подальшої перевірки не проводили.

Лія припинила розміщувати публікації на OnlyFans, але її акаунт залишався активним на сайті ще чотири місяці, маючи понад 50 заархівованих фотографій та відео.

Після зв'язку з BBC News OnlyFans закрили її сторінку. Сайт повідомляє, що повернув гроші всім активним передплатникам її акаунту, але зображення й відео Лії вже просочилися в інтернет.

Лія боїться виходити з дому, стурбована тим, що її можуть впізнати, каже мама. Її плани вступити до коледжу також довелося відкласти.

Паспорт бабусі

Поліція Гартфордширу повідомила, що 14-річна дівчинка змогла зареєструватися на сайті за допомогою паспорта і банківських реквізитів своєї бабусі. Отримувавши гроші, вона переводила їх на свій рахунок.

За словами OnlyFans, акаунт був "шахрайським" і залучав допомогу інших. Наразі платформа співпрацює з поліцією за цією справою й оновила свою систему перевірки віку, щоби "запобігти таким випадкам".

Утім, у квітні BBC News спробувала перевірити "нову виключно ефективну" систему сайту. Хоча підроблене посвідчення особи не спрацювало, ми змогли створити акаунт на OnlyFans для 17-річної дитини, скориставшись паспортом її 26-річної сестри. Сама дівчина не мала доступу до свого облікового запису.

Автор фото, Alex Williamson

У ході перевірки сайт просить користувачів сфотографуватися, тримаючи посвідченням поруч з обличчям. Але алгоритм перевірки віку не зміг розрізнити дівчат на всіх стадіях авторизації попри різницю у віці.

Після створення акаунту "творці" повинні надати свої банківські реквізити для отримання платежу через OnlyFans. Однак це не заважає їм розміщувати зображення та відео.

BBC News виявила, що користувачі можуть ділитися контентом, а потім, організовувати платежі через альтернативні джерела, порушуючи вказівки компанії. Одним з найпопулярніших додатків для цього є Cash App, який дозволяє переказувати гроші через мобільний телефон. Ми виявили безліч акаунтів, які розповідають, як це зробити.

Потім ми змогли надіслати повідомлення абоненту та запросити оплату через Cash App, змінивши назву додатку на альтернативний поширений варіант Ca$happ.

OnlyFans зазначили, що список заборонених слів на сайті вже містить декілька варіантів напису "Cash App", тепер цей список розширили.

Неповнолітні співавтори

OnlyFans вимагає, щоби як "творці" контенту, так й їхні співавтори та учасники відео, розміщених на сайті, були старше 18 років.

Проте BBC News виявила, що неповнолітні також з'являються у відео сексуального змісту, опублікованих в акаунтах дорослих користувачів.

Аарону було 17 років, коли він почав знімати відео для сайту зі своєю дівчиною зі штату Невада.

За словами його друга Джордана, Аарон не мав власного акаунта, а відео публікувала його подруга Коді, яка була на рік старше нього.

Незабаром Аарон почав хвалитися кількістю зароблених грошей. "Він цим дуже пишався", - каже Джордан.

Розміщений ними контент містив сцену сексу з їхньої спальні. А за одне відео пара отримала 5 тисяч доларів, які вони поділили.

"Він був у захваті від того, що вони заробили стільки грошей, просто займаючись сексом на камеру", - каже жінка, яка знає Аарона багато років.

Вона також розповідає, що у нього було важке дитинство і він "дуже вразливим до експлуатації".

Коді зробила хлопцю коштовні подарунки на його 16-річчя і зізналася, що заробляє гроші, продаючи оголені фото "якомусь старому чуваку".

Джордан каже, що Аарон заохочував і його зняти відео на OnlyFans, хоча Джордан також був неповнолітнім.

Нам повідомили, що на акаунт поступила скарга у поліцію США ще у жовтні 2020 року, але сайт його не видалив, поки ми не зв'язалися з OnlyFans цього місяця.

У своїй відповіді OnlyFans зазначили, що раніше сайт не отримував скарг на цей акаунт.

Хвалилася перед кар'єрним консультантом

У ході розслідування ми також поговорили зі школами, поліцією та експертами із захисту дітей.

Вони розповідають про випадки, коли досвід неповнолітніх на сайті мав серйозні наслідки.

Одна з лондонських шкіл розповіла, що їхня 16-річна учениця відверто похвалилася консультанту з кар'єри, скільки грошей вона заробляє на сайті. Вона спитала у співробітника школи, навіщо їй слухати поради.

Пізніше дівчина також розповіла, що розміщувала "сексуальні, порнографічні" зображення. Керівник шкільної охорони також розповів, що їм відомо про 12-річну дівчинку, яка намагалася через сайт зв'язатися з дорослими користувачами для зустрічі.

Заступник голови попросив виступити анонімно, щоби захистити особистість дітей.

За його словами, 16-річна учениця хизувалася коштовними покупками в Instagram, намагаючись таким чином залучити послідовників.

Консультанти з ліній допомоги дітям розповідають, що до них звертались неповнолітні, які користувалися сайтом OnlyFans.

Дехто з них розповідав, що раніше був жертвою сексуального насильства, інші скаржилися на "проблеми із психічним здоров'ям, як-от злість, низька самооцінка, самопошкодження та суїцидальні думки".

Одна дівчина зізналася, що зареєстрована на OnlyFans з 13 років.

"Я не хочу розповідати про те, які фотографії я там публікую, я знаю, що діти мого віку не повинні цього робити, але це простий спосіб заробити гроші", - передає її слова консультант лінії допомоги.

"У деяких дівчат тисячі підписників в Instagram, і вони, напевно, заробляють купу грошей, - додає вона. - Я теж так хочу".

За даними консультантів Childline, на сайті також реєструються й неповнолітні хлопці, хоча їх менше, ніж дівчат.

Один 16-річний хлопець розповів, що втратив сон і страшенно нервував після того, як купив на сайті оголені фото. Він боявся, що це виявлять.

Оскільки ці звіти були анонімними, BBC не змогла передати ці дані OnlyFans. Сайт заявив, що не може коментувати випадки без цих деталей, але також додав, що тепер вручну перевіряє кожну заявку, щоб зупинити доступ до платформи неповнолітніх.

Діти в розшуку

Голова відділу з захисту дітей британської поліції Саймон Бейлі зазначає, що поліція вкрай неохоче притягає дітей до кримінальної відповідальності за такі правопорушення.

Він каже, що його більше турбують ризики, яких зазнають діти, з'являючись на сайті.

BBC News розпитала поліцейських про скарги, які вони отримали стосовно неповнолітніх на сайті OnlyFans.

Одна 17-річна дівчина з Південного Уельсу заявила в поліцію, що її шантажували, вимагаючи продовжувати публікувати оголені фото на OnlyFans. Дівчині погрожували відправити фото з сайту, на яких видно її обличчя, її родині.

Троє дітей також скаржилися в поліцію, що їхні зображення завантажили на сайт без згоди, зокрема, 17-річна дівчина із Суррея, розповіла, що її обличчя додали до тіла іншої людини фотошопом.

Існують також занепокоєння з приводу зниклих дітей за межами Великої Британії, зображення яких виявляють на сайті OnlyFans, заявляє Національний центр зниклих дітей та дітей, які зазнали експлуатації (NCMEC).

"Нам було відомо приблизно про десять зниклих дітей, пов'язаних з контентом OnlyFans у 2019 році, - зазначає віцепрезидент NCMEC Стака Шеган. - Минулого року число таких випадків зросло майже втричі".

Хоча велику частину контенту за участю дітей і підлітків завантажують на OnlyFans самі діти, організація зазначає, що є докази сексуальної експлуатації та торгівлі дітьми.

У січні подружжя з Флориди, яким було 20 років, звинуватили у торгівлі людьми після того, як вони нібито продали фотографію 16-річної дівчини топлес на OnlyFans.

OnlyFans відповідає, що співпрацює з агентствами з експлуатації дітей, як-от NCMEC, щоби одразу повідомляти про такі випадки відповідним органам безпеки.

"Токсичний коктейль ризиків"

Сайт OnlyFans давно привертає увагу преси. Таблоїди зачаровані сумами, які заробляють його користувачі, і захоплено обговорюють успішну бізнес-модель та вплив.

Нещодавно Financial Times назвала сайт "найгарячішою соціальною мережею у світі". Газета повідомила, що дохід OnlyFans виріс на 553% за рік у листопаді 2020 року, а користувачі витратили на сайті 1,7 млрд фунтів стерлінгів.

Журнал для чоловіків GQ зазначає, що "такі платформи, як OnlyFans, безсумнівно, змінили інтернет-культуру і, як наслідок, соціальну поведінку".

Енді Берроуз, керівник фонду NSPCC з питань безпеки дітей в інтернеті, бачить вплив сайту інакше. За його словами, OnlyFans стирає межі між культурою інфлюенсерів і сексуальною поведінкою у соцмережах і створює "токсичний коктейль ризиків".

Два роки тому уряд Великої Британії опублікував пропозицію щодо боротьби з небезпекою онлайн-контенту. Законопроєкт про безпеку в інтернеті, оголошений у травні, передбачає штрафи у розмірі 18 млн фунтів стерлінгів або 10% від світового обороту компанії, якщо вона не зможе захистити дітей на своїх платформах.

Але скільки часу знадобиться, щоби закон набув чинності, і чи достатньо цих заходів для багатих технологічних компаній.

За словами NSPCC, цих заходів не достатньо, тому що керівники не несуть кримінальної відповідальності за випадки сексуальної експлуатації дітей, на відміну, приміром, від фінансових питань.

"Питання в тому, чи матиме цей законопроєкт достатньо "зубів" і сили", - каже Джон Карр, секретар Коаліції дитячих благодійних організацій з питань безпеки в інтернеті.

На його думку, поки немає гарантій того, що законодавство вимагатиме від OnlyFans робити більше, ніж зараз.

Компанія OnlyFans відмовилася від інтерв'ю, заявивши, що "Ми застосовуємо як ультрасучасні технології, так і моніторинг нашими співробітниками, щоби запобігти реєстрації на сайті неповнолітнім".

"Ми дуже серйозно ставимося до цього і постійно переглядаємо наші системи, щоби вони були максимально надійними".

Пандемія змінила життя багатьох людей в інтернеті так, як вони ніколи не могли собі уявити.

Але зображення дітей, які потрапили в інтернет, будуть ще довго їх переслідувати.

Усі імена дітей та дорослих у статті було змінено для захисту їхньої особистості.