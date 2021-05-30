Темношкіра Анна Болейн, хлопчик з рогами та Локі: які серіали дивитися в червні

Ярослав Забалуєв

Для ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джоді Тернер-Сміт і Анна Болейн

Перший літній місяць загрожує стати сенсаційним за кількістю серіальних прем'єр: власне шоу, нарешті, отримає марвелівський Локі, а на британському троні запанує темношкіра Анна Болейн. Крім того, на нас чекають нова екранізація Стівена Кінга, еротика, аеробіка та багато іншого.

"Анна Болейн" (Anne Boleyn)

1 червня, Channel 5

Найважливіший серіал року - трисерійна екранізація кількох років з життя другої дружини короля Генріха VIII (в серіалі його зіграв Марк Стенлі).

Ще до виходу на екрани "Анна Болейн" спровокувала скандальну хвилю, пов'язану з кастингом на головну роль темношкірої актриси Джоді Тернер-Сміт. Критики змогли змиритися з "Бріджертонами", але художній твір на конкретному історичному матеріалі сприйняли як удар, який витримали далеко не всі глядачі, які нещодавно хвалилися своєю толерантністю.

Тепер питання лише в художній спроможності: якщо фільм виявиться хорошим, то цілком може стати поворотною точкою в розвитку костюмованого історичного кіно, яке, будемо відвертими, давним-давно переживає стагнацію.

"Історія Лізі" (Lisey's Story)

4 червня, Apple TV +

Стівен Кінг знову в моді - або, можливо, ніколи з неї й не виходив? Це питання може спровокувати серйозні дискусії, але факт залишається фактом: фільми та серіали за романами Кінга знову виходять із регулярністю, що варта заздрості.

Зокрема й не за не дуже відомими - майстер вкрай продуктивний. Цього разу йдеться про вдову на ім'я Лізі (Джуліанна Мур). Оплакувати померлого чоловіка-письменника Скотта Лендона (Клайв Оуен) їй заважає безліч питань, які після смерті чоловіка залишилися без відповіді. Що за прокляття переслідує його рідних? У яких стосунках з часом і простором був літератор? Чи помер він насправді?

Відповідям на всі ці питання будуть присвячені десять епізодів серіалу, створенням якого займався Пабло Ларраін ("Джекі"). Сценарій написав сам Стівен Кінг.

"Ласун: Хлопчик з оленячими рогами" (Sweet Tooth)

4 червня, Netflix

Після певного апокаліптичного катаклізму на світ стали з'являтися дивні гібриди людей і тварин.

Герой серіалу хлопчик Гас (Крістіан Конверт), наприклад, народився з оленячими рогами на голові. Суворий батько все життя захищав його від жахів мутованої цивілізації, але жага пригод була сильніше - одного разу Гас вийшов у ворожий світ.

Там він зустрів Джеперда (Нонсо Анозі) - загадкового чоловіка з розвиненими навичками виживання. Разом вони вирушають у подорож постапокаліптичною Америкою, яка з кожним днем ​​стає дедалі небезпечнішою.

Комікс, за яким зняли "Ласуна", описують як мікс "Божевільного Макса" та "Бембі", а також порівнюють з культовим романом і фільмом "Хлопчик і його пес". Тобто це не звичайне дитяче фентезі, а зовсім навпаки - скоріше, постапокаліпсис очима наївної (нехай і трошки рогатої) дитини. Продюсуванням серіалу займалися Сьюзан і Роберт Дауні.

"Локі" (Loki)

9 червня, Disney+

Якщо не головна, то безумовно найбільш очікувана прем'єра червня - сольний серіал про найчарівнішого трикстера кіновсесвіту Marvel у виконанні Тома Гіддлстона.

Дія розгортається одразу після закінчення подій фільм "Месники. Фінал". Локі створює альтернативну лінію часу і потрапляє до рук співробітників "Управління часовими змінами" - організації, яка існує поза часом і простором.

Тепер скандинавському богу-пройдисвіту треба зробити вибір: або відповісти за свої гріхи за всією суворістю закону, або допомогти УЧЗ розібратися з більш складними проблемами.

Напарником Локі у нових пригодах стане Оуен Вілсон, який зіграв працівника УЧЗ на ім'я Мобіус М. Мобіус. Очевидно також, що Marvel продовжують розробку концепції мультивсесвіту, подорожам яким буде присвячена нова фаза розвитку франшизи.

"Республіка Сари" (The Republic of Sarah)

14 червня, CW

Сара Купер (Стелла Бейкер), шкільна вчителька з вигаданого маленького містечка Грейлок, встає на шляху корпорації, яка збирається спочатку перетворити її батьківщину на копальню з видобутку рідкого металу, а потім і зовсім стерти поселення з лиця землі.

Ситуацію ускладнює те, що на стороні супротивника - рідний брат Сари, стосунки з яким у неї, щоправда, ніколи особливо не складалися. На її боці, своєю чергою, небайдужі громадяни і виховані нею у волелюбному дусі школярі.

"Республікою Сари" займалася команда серіалу "Елементарно", а також автор "500 днів літа" Марк Вебб. Остання обставина дає деяку надію - минула продюсерська робота Вебба "Чому жінки вбивають" стала одним з найкращих серіалів минулого року і зараз зайшла на другий сезон. Це дозволяє сподіватися, що "Республіка" буде не просто експлуатувати актуальні тренди (фемінізм і екологію), але й зробить їх трохи більш зрозумілими, людяними і захопливими.

"У ритмі життя" (Physical)

18 червня, Apple TV +

Вісімдесяті були чудовою епохою - з точки зору кінематографічності зокрема. Потенціал багатьох знахідок тих років знаходить нове життя сьогодні, і цього разу йдеться про аеробіку. Головна героїня серіалу "У ритмі життя" - домогосподарка Шейла Рубін (Роуз Бірн), причому не відчайдушна, а скоріше у відчаї. Рутина замучила, виходу не видно - доти, поки вона не відкрила для себе аеробіку. Насолодившись фізкультурою у спандексі самостійно, Шейла береться перетворити захоплення на бізнес - за допомогою відеокасет, які пам'ятає кожна дитина вісімдесятих.

"Секс/Життя" (Sex/Life)

25 червня, Netflix

Експерименти Netflix з форматами та жанрами тривають - як, судячи з усього, й ностальгія за еротичною продукцією дев'яностих.

Новий восьмисерійний серіал знятий за романом Бібі Істон "44 глави про чотирьох чоловіків". У центрі оповідання - мати двох дітей Біллі Коннеллі (Сара Шахі з відмінного серіалу "Життя як вирок"), яка страждає через те, що законний чоловік відмовляється обговорювати її еротичні фантазії.

Для того, щоб якось сублімувати, жінка починає вести щоденник, в якому реальні спогади про пригоди минулого супроводжують натхненні вигадки. Одного разу чоловік знаходить книжечку, і життя пари змінюється назавжди.