Вівці замість авто: Джеремі Кларксон розповів про зйомки нового шоу

Стівен Макінтош

Кореспондент з питань дозвілля

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Amazon

Є, як відомо, багато речей, які заводять Джеремі Кларксона. Велодоріжки, електромобілі, веганська їжа - подібні речі. Телеведучий зробив кар'єру, роблячи провокаційні висловлювання на провокаційні теми.

Але його і без того обмежене терпіння зазнає жорсткого випробування в його останньому шоу, де 61-річний чоловік намагається хазяйнувати на власній фермі в Котсволдсі.

"Ферма Кларксона" - кардинальна зміна для ведучого, відомого передусім завдяки автомобільним програмам чи нещодавньому перезавантаженню на ITV шоу "Хто хоче стати мільйонером".

Проте останні два роки камери стежили за ним на фермі Чіппінг-Нортон, де він намагався упоратися з неслухняними тваринами, поганою погодою, зламаними тракторами, проблемними посівами та суворими законами про інсектициди - і це все навіть до того, як розпочалася пандемія. Вісім епізодів шоу без жодних сумнівів свідчать, що бути фермером - надзвичайно важка праця.

Варто сказати, що спочатку ведучий недооцінив виклик. "У мене є ферма з 2008 року, але я насправді взагалі нею не займався, - говорить Кларксон напередодні запуску. - Нею керував один селянин, потім пішов на пенсію, і я не знаю, що це було, але я просто подумав: "Я можу це зробити".

"Я щиро думав, що ти кладеш насіння в землю, є погода, і з нього росте їжа. Тож я подумав: "Це не складно", але це феноменально складно, і це надзвичайні душевні муки, плюс це феноменально погано оплачується. Тож я подумав, що якщо знайду когось, хто зніматиме, як я це роблю, це компенсує частину втрат".

Автор фото, Amazon Підпис до фото, Ведучий зізнався, що йому не подобалось убивати овець

Душевні муки стосуються зокрема складних рішень, які Кларксону доводиться приймати упродовж шоу - наприклад, вбивства овець.

"Ніхто не любить вбивати тварин - хіба що психічно хворі чи соціопати, - коментує він. - Але це треба робити, це бізнес. Ми всі любимо печеню".

Він зупиняється на мить, а потім додає. "Ну, зараз я знаю, що деякі люди їдять насіння та траву, але нормальні люди їдять м'ясо".

Нове шоу - першим сольний проєкт Кларксона для Amazon Prime Video, до якого він приєднався після звільнення з Top Gear у 2015 році. Коли він, Річард Гаммонд та Джеймс Мей підписали контракт зі стримінговим сервісом, кожному дали угоду на сольний телевізійний формат на додаток до контрактних епізодів Grand Tour.

Під час зйомок він зіткнувся зі, здавалося б, нескінченними проблемами, які він перелічив журналістам.

"Погода, погода, погода, погода, брекзит, погода, ковід, погода, погода та вівці - я б сказав, це 10 найбільших проблем, які ми мали", - говорить він. "За 12 місяців було встановлено п'ять окремих погодних рекордів. Усі фермери тут мені казали, що важко було обрати гірший рік, щоб розпочати фермерство. Не можна було навіть посадити насіння, бо протягом дев'яти тижнів не припинявся дощ. Це просто смішно".

Багато хто скаже, що мінлива погода дала Кларксону добрий урок. Після багатьох років проведення автошоу і зневажливого ставлення до питань довкілля, тепер Кларксон безпосередньо відчув цей вплив на собі. "Так, я бачу іронію в тому, що мені шкодить глобальне потепління або, принаймні, зміна клімату", - зізнається він.

Але додає: "Я би хотів, щоб зараз ми мали глобальне потепління, яке нам справді потрібно". (Наше інтерв'ю відбулося в особливо холодний і дощовий день в середині травня.)

Автор фото, Amazon

Кларксон обрав назву Diddly Squat Farm (у вільному перекладі з англійської - Ферма, на якій нічого не росте) через її погану врожайність. Але задовго до того, як Amazon оголосила дату виходу шоу, ферма потрапляла у заголовки - хоча і не завжди з гарних причин.

Нещодавно місцева рада дала доручення Кларксону зняти сталевий дах, який він встановив без відповідного дозволу на планування. Тим часом деякі місцеві жителі скаржились, що його фермерський магазин підірвав життєздатність інших підприємств у цьому районі в результаті його спроби послабити обмеження на продаж місцевої продукції.

Інші виклики були пов'язані з пандемією коронавірусу та брекзитом (Кларксон виступав рішуче проти виходу з ЄС). "Я намагався вирощувати тверду пшеницю, яку використовують для виготовлення пасти, і днями дізнався, що вона застрягла в Кале на три тижні, прямо в середині сезону посадки, ми не могли її звідти забрати через брекзит", - говорить він.

З іншого боку, в одному з епізодів шоу видно, як йому заважають правила ЄС. Коли на одному з полів Кларксона він не може виростити олійний ріпак через чорних жуків, його помітно дратує заборона неонікотиноїдів - хімічного інсектициду, яким можна їх убити.

"Я втратив близько 4000 фунтів стерлінгів через жука, і ЄС не дозволяє мені вбити жука", - коментує він.

Європейський Союз заборонив багато неонікотиноїдів внаслідок їхнього шкідливого екологічного впливу - особливо на бджіл. Пізніше Кларксон скаже, що заборонити їх "було необхідно".

Автор фото, Amazon Підпис до фото, На аукціоні овець в одному з епізодів шоу

Мабуть, найголовніше питання - на кого спрямоване це шоу? Цільова аудиторія не зовсім зрозуміла, і важко уявити, як автолюбителі, які дивилися попередні шоу Кларксона, раптом зацікавляться проєктом про сільське господарство.

"ВВС має багато фермерських програм, очевидно, на них є запит, - відповідає він, коли ми запитуємо його про це. - Існує два висвітлення сільського господарства. Один - це американське промислове сільське господарство, і ми чуємо ці жахливі розповіді про хліви, повні корів, які тягнуться на десятки гектарів у кожен бік. А другий - Кейт Гамбл із новонародженим ягнятком у свіжій соломі".

"А реальність така, що більшість британських фермерських господарств є десь посередині. Це насправді досить добре, вони роблять все можливе, щоб піклуватися про довкілля, доглядати за тваринами, у цій країні дуже високі стандарти. Тож це любовний лист до фермерства та любовний лист до британського села", - додає шоумен.

"Я думаю, що дуже мало фермерських програм, де основним напрямом є (сільське господарство. - Ред.) ... Тож, сподіваюся, людям це буде цікаво. Якщо моя автомобільна аудиторія це подивиться і скаже: "О, я не знав цього про фермерство", то буде добре, і я думаю, що деякі фермери дивитимуться, як я роблю помилки, і думатимуть: "Я теж так робив", - підбиває підсумок Кларксон.

"Ферма Кларксона" виходить на Amazon Prime Video 11 червня.