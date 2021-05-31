Туреччину замучили "морські шмарклі". Звідки вони взялися

21 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Густий і липкий слиз помітили у Мармуровому морі на берегах Туреччини.

Субстанцію називають "морськими шмарклями". Науковці пов'язують їхнє поширення зі змінами клімату.

До 2007 року цього явища взагалі не знали, але за останні роки "морські шмарклі" розмножилися.

Вчені занепокоєні, що це може викликати проблеми для морської живності вже зараз, а також зашкодити людям у майбутньому.

Що викликало "шмарклі"

Вважать, що слиз виділяє фітопланктон. Це мікроскопічні організми, що живуть у воді.

Фітопланктон може швидко розмножуватися, коли у морській воді збільшується кількість поживних для них речовин, таких як азот та фосфор.

Причиною можуть стати неочищені каналізаційні стоки та підвищена температура.

Мармурове море отримує ці речовини із стоків від близько 20 мільйонів людей - разом із водою з Чорного моря.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Швидке поширення "морських шмаркль" пов'язують зі змінами клімату

За нормальних умов мікроорганізми виробляють кисень, який врешті і потрапляє до води. Але коли популяція фітопланктону різко і швидко збільшується, ефект є протилежним.

За стресових умов вони починають виділяти схожу на слиз рідину, яка може покривати десятки квадратних кілометрів поверхні моря.

Загалом субстанція, яку виділяє фітопланктон, не є шкідливою.

Доктор Несліхан Осделіс, біолог Стамбульського університету, розповів Guardian, що "те, що ми бачимо, це суміш білка, вуглеводнів та жиру". Але до слизу можуть долучатися віруси та бактерії, й саме вони загрожують морським мешканцям.

"Про серйозність ситуації свідчить такий приклад: коли я пірнав у березні і брав проби, я помітив значне відмирання коралів", - каже доктор Баріс Озалп, ще один морський біолог, який досліджує "морські шмарклі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Там, де є "морські шмарклі," не можна ловити рибу чи плавати

Доктор Озалп спостерігав розповсюдження "шмарклів", коли пірнав у море для вивчення коралів місяць тому.

Він застерігає, що у разі, як вони і надалі поширюватимуться, життя у морі під загрозою.

Після того, як субстанція почала з'являтися біля берегів моря, вона стала загрожувати і рибам.

"Морські шмарклі" можуть стати серйозною проблемою і для людей, оскільки у воді, де вони є, неможливо ловити рибу та купатися.

Автор фото, AFP

Вчені закликають до рішучих дій щодо зменшення каналізаційних стоків до Мармурового моря, щоб зменшити обсяги поживних речовин для планктону.

"Головним чинником є потепління через зміни клімату, оскільки фітопланктон розмножується за теплої температури", - вважає доктор Осделіс. Він додає, що температура води у морі підвищилася на 2-3 градуси за Цельсієм якщо порівнювати із доіндустріальними часами.

"Це також є наслідком надмірного вилову риби, оскільки коли виловлюють види, які фільтрують і споживають фітопланктон, він і "морські шмарклі" отримують можливість розмножуватися", - пояснює вчений.

"Ми спостерігаємо наочні наслідки зміни клімату, щоб адаптуватися до них, ми маємо докорінно переглянути свої звички".