Як виміряти шум від побутових приладів і чому це так важливо

Зої Кляйнман

Кореспондентка з питань технологій

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

На одній з вулиць у житловому кварталі в Лондоні увімкнені десятки побутових приладів - не для того, щоб перевірити, наскільки добре вони працюють, а для того, щоб виміряти, наскільки гучні вони.

Кімната, в якій ми перебуваємо, офіційно є лабораторією. Звукоізоляції не видно: шум радісно відбивається від твердих поверхонь та блискучих підлог, які ви знайдете у багатьох будинках.

Пристрій, схожий на людську голову, оснащений монітором, який показує кольорові графіки, записуючи кожен свист, брязкання та пищання.

Консалтингова фірма Quiet Mark протягом останніх 10 років давала свій барвистий логотип "Q" найтихішій побутовій техніці в усіх категоріях, які лише можна уявити. Від фена та очищувачів повітря до чайників та пральних машин.

Це - улюблена справа засновниці компанії Поппі Шкілер, чий дід Джон Коннелл заснував Товариство зменшення шуму в 1959 році.

Вона каже, що з початку пандемії коронавірусу люди стали набагато більше чути шум у своїх будинках.

"Це стає мегатрендом, - каже вона. - Люди прагнуть створити більш спокійні будинки, тому що життя буквально опинилося під одним дахом".

Підпис до фото, Поппі Шкілер каже, що якість звуку може бути важливішою за гучність

Зараз її фірма прагне змінити спосіб вимірювання звуку. Наразі, коли ви купуєте прилад, якщо він має рівень шуму, ця цифра буде в децибелах - і вона говорить вам, наскільки він гучний.

Пані Шкілер каже, що близько 40 децибелів (дБ) - ідеальний показник для приладів, що працюють всередині будинку.

Однак 40 дБ рівного, послідовного гулу сильно відрізняється від 40 дБ гуркоту, брязкання або скрипу.

Зараз, якщо ви простий споживач, а не працюєте в галузі акустичних наук, не існує зручного для вас вимірювання загальної якості звуку.

Quiet Mark має на меті це змінити і досліджує способи додати якість звуку до рейтингу, який вони дають продукції.

"На додаток до вимірювання децибел, ми оцінюємо сушарки для білизни, які часто мають сильний звук гудіння, і ми вимірюємо, як кнопки джинсів вдаряються у центр барабана, - для вимірювання якості звуку, висоти і тональності. І ми бачимо, які електроприлади мають найкращу звукоізоляцію для зменшення шуму в нашому домі", - пояснює вона.

Підпис до фото, Компанія шукає найспокійніші марки побутової техніки

Для цього ще немає навіть терміну - але попит є.

Quiet Mark вже вказана на сайтах різних британських рітейлерів, зокрема Argos, Littlewoods та John Lewis.

Директор з технологій John Lewis Лоуренс Мітчелл каже, що на вебсайті продавця щомісяця є понад 10 000 пошукових запитів щодо побутових приладів, що містять термін "тихий".

Найчастіше за таким запитом шукають пральні машини та чайники.

Але він каже, що споживачі повинні бути готові платити більше за тихіше життя.

"Для зниження рівня шуму може знадобитися інверторний двигун з прямим приводом (який зменшує кількість компонентів двигуна, а отже, й шум, особливо в пральних машинах), або підвищена амортизація - і, звичайно, ці речі мають свою ціну", - говорить він.

Частина труднощів у пошуку правильного способу позначити якість звуку полягає в тому, що це дуже індивідуальний досвід - те, що є музикою для одних вух, може бути справжнім болем для інших.

Та насправді це серйозне питання - тривалий вплив сильного шуму вчені пов'язують із різними проблемами зі здоров'ям, зокрема із серцем.

Люди, які мають розлади аутичного спектра, також можуть мати складнощі зі сприйняттям певних звуків.

Наприклад, Том Персер з Національного товариства з питань аутизму каже, що дорослі та діти з аутизмом обробляють сенсорну інформацію - включно зі звуком - по-різному.

"Для деяких аутистів певні типи шуму, певні тони, певні частоти будуть майже болючими. Але для інших існують певні типи шуму та звуків, якими вони справді насолоджуються і яких прагнуть", - говорить він.

"Це дуже непросто, коли світ щодня сповнений такої кількості різноманітних видів звуку та шуму", - каже він.

Підпис до фото, У лабораторії Quiet Mark

Поппі Шкілер зізнається, що вона цінує звуки тиші - чим тихіше її домашнє середовище, тим краще для неї. Вона сподівається, що виробники звернуть увагу на ширший попит на технології, які можна бачити, але заледве можна почути.

"Акустична інженерія настільки ж важлива, як енергоефективність, або зовнішній вигляд, або ефективність", - вважає вона.