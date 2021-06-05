Вакцина проти Covid-19: хто вже отримав два мільярди доз?

Пабло Учоа

BBC World Service

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Світ перейшов від відкриття нового смертоносного вірусу й оголошення пандемії до виробництва двох мільярдів доз вакцини у рекордно короткі терміни.

Є гарна новина - якщо прогнози справдяться, то до кінця року отримають достатньо доз, щоб повністю вакцинувати 5,8 млрд дорослого населення у світі.

Але є й погана новина - географічна концентрація виробництва та невелика кількість країн, де зберігають вакцини, ставлять під загрозу її доступність.

Ось кілька ключових факторів, що впливають на доступність вакцин у світі.

Локація

Очікують, що після нестабільного старту виробництво вакцин зросте вже у третьому та четвертому кварталах цього року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цього року мають виробити 11-12 мільярдів доз вакцини проти Covid-19

За даними Глобального центру інновацій у галузі охорони здоров'я при університеті Дюка у Північній Кароліні (GHIC), цього року планують виробити понад 12 мільярдів доз.

Аналітична компанія Airfinity, яка відстежує виробництво і постачання вакцин, оцінює виробництво у 2021 році у трохи більш як 11,1 млрд доз.

Цього буде достатньо, щоб вакцинувати 75% світового населення у віці від п'яти років, зазначає Airfinity.

Але пандемія показала, що "у нас немає гарної глобальної виробничої мережі", - розповіла BBC Андреа Тейлор з GHIC.

"Локація виробництва дійсно має значення. Велика частина наших потужностей зосереджена у США та Європі, і саме вони першими отримують вакцину, тому що виробляють її та вдаються до експортних обмежень, щоб першою чергою захистити своє населення".

Ланцюг поставок

Ланцюг поставок вакцин має недоліки щодо доступу до сировини, а також часу, необхідного для обміну технологіями та досвідом між країнами.

Як результат - багато заводів, на яких планували виробляти вакцину, наразі не функціонують (див. мапу).

Ці обмеження по-різному впливають на самі вакцини.

За оцінками Airfinity, цього року у світі домінуватимуть три вакцини: Pfizer/BioNTech (2,47 млрд доз), Oxford/AstraZeneca (1,96 млрд доз) і Sinovac (1,35 млрд доз).

Поки і Pfizer, і Sinovac виконували свої виробничі цілі.

AstraZeneca спочатку оголосила про плани виробити цього року три мільярди доз. Для цього компанія знайшла партнерів, які виробляють вакцину у кількох місцях. А це потребує передачі технологій та досвіду.

Тейлор каже, що "AstraZeneca знадобилося значно більше часу, щоб владнати ці питання".

"Гадаю, ту саму проблему мають інші виробники вакцини, що працюють через глобальних партнерів. Просто такий підхід вимагає трохи більше часу".А Pfizer і Sinovac, навпаки, розробили наскрізне виробництво вакцини.

Зберігати вдома

Експортні обмеження також впливають на поширення вакцин.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Індійський інститут сироватки виробляє 60% світового об'єму вакцин

Аналітик Airfinity Метт Лінлі пояснив BBC, що бідні країни особливо уразливі перед цією проблемою.

"Очікують, щонайбільше доз виробить Pfizer, але всі вони поїдуть у багаті країни. AstraZeneca виробляють у великих масштабах у Європі та Індії, але вона там і залишається", - каже він.

За даними Airfinity, тільки Китай експортує вакцини у великих кількостях, надіславши за кордон 263 мільйони доз, що значно випереджає міжнародну програму розподілу вакцин Covax.

"Китай, безумовно, має величезний вплив" на поширення вакцини, тоді як Росія "багато обіцяла, але не виконала своїх зобов'язань", - каже Лінлі.

За даними Airfinity, до 17 травня виробили трохи більше ніж 42 млн доз російського "Супутника V", 13 мільйонів з яких були експортовані.

Вакцина "Супутник V" стикається з такими ж обмеженнями щодо передавання технологій: Росія спочатку уклала контракти з 18 виробничими майданчиками по всьому світу, але лише один - у Казахстані - виробляє вакцину за межами Росії.

Влада Індії оголосила, що з серпня їхні виробники організують випуск 850 мільйонів доз "Супутник V".

"Без резервного плану"

Більшість країн, що розвиваються, розраховували на вакцину AstraZeneca з Індійського інституту сироватки, який щорічно виробляє 60% світового об'єму вакцин.

Але Індія почала обмежувати експорт вакцини, щоб впоратись з хвилею Covid-19 у себе в країні, скоротивши дози, призначені для країн з низьким та середнім рівнем прибутків.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Індія обмежила експорт вакцин, щоб задовольнити внутрішній попит

"Надмірна залежність від Індії зробила наші глобальні поставки дуже вразливими", - каже Тейлор.

"Провал цього плану - очевидний, а резервного плану на випадок непередбачених обставин просто немає. Ніде у світі немає іншого інституту сироваток, який міг би взятися за це".

Цей збій також торкнувся реалізації програми Covax для вакцинації бідних країн.

Covax прагне забезпечити близько двох мільярдів доз до кінця 2021 року. Це дозволить вакцинувати щонайменше 20% населення кожної країни-учасниці.

Але поки що, за даними Unicef, у 125 країн надіслали лише 72 мільйони доз.

Розподіл

Попри розмови про "вакцинну дипломатію" та "вакцинну солідарність", небагато країн були готові або мали можливість надсилати вакцину за кордон.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Covax прагне вакцинувати щонайменше 20% кожної бідної країни

За оцінками Airfinity, якщо постачання йтиме за графіком, то до кінця 2021 року на складах по всьому світу буде 2,6 млрд надлишкових доз - це перевищує план Covax на 2021 рік.

На Європейський Союз і ще п'ять країн (США, Японія, Велика Британія, Бразилія та Канада) припаде понад 90% цього надлишку.

Лінлі каже, що використання цих доз через програму Covax істото захистить найбільш вразливих людей у кожній країні.

Однак, за його словами, передбачити розвиток подій складно, оскільки деякі уряди багатих країн уже розглядають можливість ревакцинації свого населення, а також хочуть збільшити рівень щеплення серед підлітків.*"Багато країн-лідерів за рівнем вакцинації замовили дози, кількість яких перевищує чисельність їхнього населення", - повідомила BBC Енн Оттосен з ЮНІСЕФ.

За даними GHIC, станом на 21 травня на багаті країни припадає 54% усіх замовлень, хоча вони становлять лише 19% населення планети.

"Багатим країнам необхідно терміново ділитися з країнами з низьким рівнем прибутків, щоб заповнити прогалини у глобальній вакцинації", - каже Оттосен.

Але не всі поспішають.

США заявили, що поділяться з іншими країнами 60 млн доз AstraZeneca, яка ще не пройшла там сертифікацію. Президент Джо Байден сказав, що вони віддадуть ще 20 мільйонів доз іншої вакцини, схваленої у США.

Франція пообіцяла передати Covax 500 тисяч доз до кінця червня.

"Ми спостерігаємо наймасштабніше виробництво вакцин в історії. Доступ до вакцин - найбільша проблема, з якою ми стикаємося, - каже Оттосен. - Щоб зупинити пандемію, обмежені запаси вакцин необхідно розподіляти справедливо".