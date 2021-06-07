Лукашенко більше не почесний доктор. Університет Шевченка позбавив звання

Світлана Дорош

ВВС News Україна

6 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Вчена рада Київського національного університету імені Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

Це звання він отримав ще за президентства Віктора Ющенка.

Київський національний університет має понад 80 почесних докторів, і це перше таке рішення в історії столичного університету.

Як повідомили ВВС News Україна джерела, близькі до керівництва університету, за позбавлення Лукашенка звання почесного доктора члени вченої ради голосували у таємному режимі.

Членкиня вченої ради Марія Горбань розмістила фото у Facebook, з якого видно, що "за" проголосувало 55 членів ради, "проти" - один і один утримався.

Автор фото, facebook/марія горбань

Випадок позбавлення звання раніше був у Києво-Могилянській академії. У 2004 році, під час Помаранчевої революції, вона забрала його у Леоніда Кравчука.

Для того, щоб позбавити звання почесного доктора, вчена рада КНУ внесла зміни у порядок надання цього звання, оскільки досі механізму не існувало.

"Не є гідним"

Напередодні ректор КНУ Володимир Бугров звернувся до вченої ради, яка має право надавати почесні звання, із закликом забрати його в Олександра Лукашенка.

Це сталося після того, як 23 травня білоруська влада затримала опозиціонера Романа Протасевича та його подругу, змусивши літак компанії Ryanair, у якому вони летіли з Афін до Вільнюса, приземлитися через нібито загрозу теракту.

"Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету", - писав у Facebook Володимир Бугров.

"Вияв поваги до білоруського народу"

Перед засіданням ради Володимир Бугров зустрічався із білоруськими активістами, які живуть в Україні.

Вони є представниками організацій Free Belarus Center та "Білоруський дім в Україні", які надають допомогу білорусам, котрі вимушено переїхали до України.

Звання почесного доктора КНУ Лукашенкові присвоїли у листопаді 2009 року, коли він приїхав до Києва з офіційним візитом.

Під час вручення Лукашенка назвали "видатним політичним і державним діячем". Ректором Київського національного університету на той час був академік Леонід Губерський.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Звання почесного доктора лідер Білорусі отримав за президентства Віктора Ющенка

Володимир Бугров розповів білоруським активістам, що рішення ухвалювалося за ініціативи президента Віктора Ющенка як "вияв поваги українців до всього білоруського народу, а не лише до керівника держави".

Ректор також нагадав, що КНУ був і залишається єдиним вищим навчальним закладом в Україні, де студенти вивчають білоруську мову - на кафедрі слов'янської філології Інституту філології.

Після оголошення про наміри забрати звання в Лукашенка ректорові Багрову нагадали, що і в 2009 році у Білорусі влада жорстко боролася з опозицією.

"А нічого, що він 20+ років знищує своїх опонентів? На момент надання йому почесного звання у 2009-му вже були знищені, закатовані, зниклі. І щось це не дуже турбувало почесне керівництво КНУ", - пише журналіст Олександр Братущак у коментарях до повідомлення ректора КНУ.

Автор фото, Getty Images

У серпні 2020 року студенти та випускники КНУ Шевченка зверталися до керівництва університету із закликом позбавити Лукашенка звання почесного доктора.

Це сталося після президентських виборів у Білорусі, які не визнав світ через фальсифікації та жорстокі утиски опозиції.

Від Брежнєва - і дотепер

Звання почесного доктора університет присуджує на знак визнання внеску номінованого в науку, його заслуг перед галуззю. Ця нагорода ще називається "honoris causa", або латинською "заради пошани", "честі заради".

У багатьох університетах світу її додають до наукового ступеня або вченого звання.

Але практика присвоєння цих звань в СРСР частково втратила первинний зміст, тому серед нагороджених - не лише ті, хто зробив внесок у науку, але й політики та державні діячі.

Звання почесних докторів у Київському національному університеті почали давати з 1967 року, коли СРСР керував генсекретар КПРС Леонід Брежнєв. Першою державною діячкою, якій дали цей титул, стала прем'єр-міністр Індії Індіра Ганді.

Загалом серед понад 80 почесних докторів більшість - це науковці різних країн. Президенти і прем'єри почали з'являтися у переліку почесних докторів і почесних професорів за часів Михайла Горбачова і найбільше - у часи незалежної України.

Зараз у списку - п'ять колишніх президентів - Білл Клінтон (США), Альгідрас Бразаускас (Литва), Вацлав Гавел (Польща), Міхеїл Саакашвілі (Грузія), Нурсултан Назарбаєв (Казахстан).

Чинними почесними докторами КНУ є Ільхам Алієв (Азербайджан), Реджеп Ердоган (Туреччина), Емомалі Рахмон (Таджикистан).

В історії українських вишів був випадок, коли позбавляли звання почесного доктора. Це сталося під час Помаранчевої революції у 2004 році.

Києво-Могилянська академія забрала звання в експрезидента Леоніда Кравчука.

В інтерв'ю ВВС тодішній президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький у січні 2005-го сказав, що це сталося через те, що Леонід Кравчук "чудово знав" про фальсифікацію виборів на користь Віктора Януковича, але не протистояв цьому.

Тоді вчена рада Могилянки ухвалила рішення у таємному режимі.