Як Єлизавета ІІ відсвяткує 70 років на троні

Алекс Террієн та Лорен Тернер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

Букінгемський палац розкрив подробиці святкування платинового ювілею правління Єлизавети II.

Наступного, 2022-го року виповниться 70 років від дня коронації її величності та початку її правління Великою Британією.

Повідомляють, що офіційні заходи та масові гуляння триватимуть з четверга, 2 червня, до неділі, 5 червня, 2022 року.

У Букінгемському палаці буде "живий концерт" за участі "найбільших зірок світової естради".

Це святкування відзначить 70-річне правління королеви, 6 лютого 2022 року вона стане першим британським монархом, що подолає такий рубіж.

Як це було із золотим та діамантовим ювілеями королеви, для святкування обрали перший тиждень червня, оскільки літо - це більше шансів на гарну погоду, ніж лютий.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Королева під час поїздки країною у свій діамантовий ювілей, 2012 рік

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На честь 60-річчя правління Єлизавети II Темзою пройшли понад тисячу суден різних епох та країн, 2012 рік

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Філіп та Єлизавета на борту королівського судна Spirit of Chartwell в рамках урочистостей 2012 року

На момент платинового ювілею королеві виповниться 96 років.

Британська влада запланувала з нагоди такої події додаткові вихідні, щоб створити особливий чотириденний вікенд.

Як святкуватимуть?

День перший.

Вперше після пандемії відбудеться військовий парад з церемонією виносу прапора Trooping the Colour. У ньому візьмуть участь понад 1 400 солдатів, 200 коней та 400 музикантів.

Також у цей день "запалять" ювілейні маяки. Вони горітимуть по всій території Британії, Нормандських островів, острова Мен та на заморських британських територіях. З нагоди історичної дати вперше маяки "запалять" і у столицях кожної країни Співдружності.

День другий.

У соборі Святого Павла відбудеться подячний молебень.

День третій.

Єлизавета та члени королівської сім'ї відвідають дербі в Епсом-Даунсі.

Увечері в Букінгемському палаці відбудеться живий концерт.

Імена виконавців поки що не оголошують, але кажуть, що він об'єднає деяких з найбільших світових зірок, щоб відсвяткувати найважливіші на найрадісніші моменти сімдесятирічного правління королеви.

День четвертий.

У неділю на людей чекає великий ювілейний обід. Він об'єднає громади по всій Британії, а на вулицях країни будуть вечірки.

У рамках святкувань Букінгемський палац організує конкурс платинового ювілею, в якому візьмуть участь 5 тисяч людей з Британії та країн Співдружності.

Конкурс поєднає у собі вуличне мистецтво, театр, музику, цирк, карнавал та костюми, обіцяють в заяві палацу.

Однак Британія не обмежиться основними святкуваннями.

Протягом року у всіх країнах Співдружності відбудуться заходи з нагоди історичної дати.

Єлизавета ІІ та інші члени королівської родини подорожуватимуть країною, щоб зустрітися з людьми. Але центром уваги стануть спеціальні "платинові вихідні" - з 2 по 5 червня 2022 року.

Очікують, що королева відвідає усі заходи, крім великого ювілейного обіду.

"Останні кілька років спостерігають певне сповільнення, але королева як і раніше дуже активна", - каже кореспондент ВВС при королівському дворі Ніколас Вітчелл.

"Звичайно, вона і палац сподіваються, що урочистості стануть нагодою для людей у Сполученому Королівстві продемонструвати свою незмінну прихильність і повагу монарху".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Срібний ювілей правління Єлизавети II. Лондон, 1977 рік

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Урочистості з нагоди золотого ювілею королеви, 2002 рік

Що ж до королеви, то вона "дивиться у майбутнє" і розглядатиме ювілей як можливість для себе, своєї родини та людей "трохи відсвяткувати", додав Вітчелл, особливо після важкої втрати - смерті герцога Единбурзького.