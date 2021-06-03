Як Єлизавета ІІ відсвяткує 70 років на троні
- Алекс Террієн та Лорен Тернер
- BBC News
Букінгемський палац розкрив подробиці святкування платинового ювілею правління Єлизавети II.
Наступного, 2022-го року виповниться 70 років від дня коронації її величності та початку її правління Великою Британією.
Повідомляють, що офіційні заходи та масові гуляння триватимуть з четверга, 2 червня, до неділі, 5 червня, 2022 року.
У Букінгемському палаці буде "живий концерт" за участі "найбільших зірок світової естради".
Це святкування відзначить 70-річне правління королеви, 6 лютого 2022 року вона стане першим британським монархом, що подолає такий рубіж.
Як це було із золотим та діамантовим ювілеями королеви, для святкування обрали перший тиждень червня, оскільки літо - це більше шансів на гарну погоду, ніж лютий.
На момент платинового ювілею королеві виповниться 96 років.
Британська влада запланувала з нагоди такої події додаткові вихідні, щоб створити особливий чотириденний вікенд.
Як святкуватимуть?
День перший.
Вперше після пандемії відбудеться військовий парад з церемонією виносу прапора Trooping the Colour. У ньому візьмуть участь понад 1 400 солдатів, 200 коней та 400 музикантів.
Також у цей день "запалять" ювілейні маяки. Вони горітимуть по всій території Британії, Нормандських островів, острова Мен та на заморських британських територіях. З нагоди історичної дати вперше маяки "запалять" і у столицях кожної країни Співдружності.
День другий.
У соборі Святого Павла відбудеться подячний молебень.
День третій.
Єлизавета та члени королівської сім'ї відвідають дербі в Епсом-Даунсі.
Увечері в Букінгемському палаці відбудеться живий концерт.
Імена виконавців поки що не оголошують, але кажуть, що він об'єднає деяких з найбільших світових зірок, щоб відсвяткувати найважливіші на найрадісніші моменти сімдесятирічного правління королеви.
День четвертий.
У неділю на людей чекає великий ювілейний обід. Він об'єднає громади по всій Британії, а на вулицях країни будуть вечірки.
У рамках святкувань Букінгемський палац організує конкурс платинового ювілею, в якому візьмуть участь 5 тисяч людей з Британії та країн Співдружності.
Конкурс поєднає у собі вуличне мистецтво, театр, музику, цирк, карнавал та костюми, обіцяють в заяві палацу.
Однак Британія не обмежиться основними святкуваннями.
Протягом року у всіх країнах Співдружності відбудуться заходи з нагоди історичної дати.
Єлизавета ІІ та інші члени королівської родини подорожуватимуть країною, щоб зустрітися з людьми. Але центром уваги стануть спеціальні "платинові вихідні" - з 2 по 5 червня 2022 року.
Очікують, що королева відвідає усі заходи, крім великого ювілейного обіду.
"Останні кілька років спостерігають певне сповільнення, але королева як і раніше дуже активна", - каже кореспондент ВВС при королівському дворі Ніколас Вітчелл.
"Звичайно, вона і палац сподіваються, що урочистості стануть нагодою для людей у Сполученому Королівстві продемонструвати свою незмінну прихильність і повагу монарху".
Що ж до королеви, то вона "дивиться у майбутнє" і розглядатиме ювілей як можливість для себе, своєї родини та людей "трохи відсвяткувати", додав Вітчелл, особливо після важкої втрати - смерті герцога Единбурзького.