Беннет: спецназівець, мільйонер і націоналіст, що завершить еру Нетаньягу в Ізраїлі

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Новий правий" Нафталі Беннет може стати прем'єром Ізраїлю на найближчі два роки

Пізно ввечері у середу вісім ізраїльських партій, які не виступають проти 12-річного правління прем'єра Беньяміна Нетаньягу і його сили "Лікуд", нарешті змогли домовитися про коаліцію.

За угодою, тепер ізраїльський уряд має очолити Нафталі Беннет, лідер партії "Яміна", що представляє інтереси єврейських поселенців на Західному березі річки Йордан. Але за два роки має шляхом ротації передати посаду союзнику у коаліції Яіру Лапіду з партії "Єш Атід" ("Є майбутнє").

Його союзником також стане Мансур Аббас, лідер арабської партії "Раам", ідеологічно близької до ХАМАС. Ще у коаліцію увійшли дві ліві партії, кілька правоцентристських, зокрема і недавні соратники Нетаньягу, а також Авігдор Ліберман і його партія "Наш дім Ізраїль", що відстоює права репатріантів.

Загалом у них 62 депутати зі 120 в Кнесеті, тому цю коаліцію через крихкість називають "кришталевою".

Автор фото, AFP Підпис до фото, У партії Беннета зовсім небагато мандатів у новому складі Кнесету, але вона стала вирішальною силою, що схиляє чашу терезів на бік тієї чи іншої коаліції

Тепер за 10 днів союзникам потрібно більшістю голосів підтримати новий уряд - зібрати щонайменше 61 голос за нового прем'єра. Це дає Нетаньягу час, щоб спробувати переманити когось на свій бік, або ж переконати кілька депутатів не голосувати за уряд Нафталі Беннета.

Зараз за планом щойно створеної коаліції Беннет отримає посаду прем'єра на два роки, після чого уряд на інші два роки має очолити центрист Яір Лапід з партії "Єш Атід" ("Є майбутнє") - лідер опозиції до Нетаньягу.

Що ж відомо про Нафталі Беннета, який найближчими днями може покласти край 12-річній епосі Беньяміна Нетаньягу на чолі Ізраїлю.

Спецпризначенець та "протеже" Нетаньягу

На березневих виборах партія 49-річного Беннета "Яміна" (повна назва "Ха-Ямін Ха-Хадаш" - "Нові праві" на івриті) отримала лише сім зі 120 місць у Кнесеті. Але в умовах, коли сили двох конкуруючих блоків виявилися приблизно рівні, його фракція стала вагою, що схиляє чашу терезів на ту чи іншу сторону.

Беннету пропонували пост прем'єра і нинішній глава уряду Біньямін Нетаньягу, і його опонент Яір Лапід.

Нафталі Беннет, попри ідеологічні розбіжності з центристом Лапідом, обрав сторону опозиції - і тим самим покладе край правлінню Нетаньяху, який займав пост прем'єра найдовше в історії країни: 12 років поспіль.

Беннет народився у Хайфі, його батьками були емігрантами зі США.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Нафталі Беннет був найближчим помічником Нетаньяху, поки вони не розсварилися в 2008 році

Так само як Нетаньягу, він служив у спецназі ізраїльської армії "Сайерет Маткаль", який займається спецопераціями зі звільнення заручників та захоплення людей, що вважаються ворогами Ізраїлю.

Нафталі Беннета колись вважали протеже Нетаньягу: у 2006-2008 роках він був головою апарату тодішнього прем'єра.

Але потім вони посварилися, Беннет вийшов з партії Нетаньягу "Лікуд", вступив у праву партію "Єврейський дім" і в 2013 році провів її у парламент.

Потім Беннет займав міністерські пости у різних складах уряду до 2019 року, поки його нинішня, тоді ще новостворена партія не провалилася на чергових виборах Кнесету. Але вже на наступних позачергових виборах Беннет в парламент повернувся.

Беннета часто називають ультранаціоналістом, а сам він вважає себе більш правим, ніж Беньямін Нетаньягу.

Він каже, що Ізраїль має бути національною державою євреїв, і стверджує, що в Ізраїлю є історичні права на Західний берег ріки Йордан, Східний Єрусалим і окуповані ізраїльтянами в 1967 році сирійські Голанські висоти.

Питання про поселення

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нафталі Беннет вважає, що Ізраїль має контролювати більшу частину Західного берега

Беннет давно виступає за збереження єврейських поселень на Західному березі.

У цих поселеннях - а їх близько 140 разом зі Східним Єрусалимом - живуть понад 600 тис. євреїв.

Частина світової спільноти вважає ці населені пункти незаконною експансією Ізраїлю на землі палестинців, хоча ізраїльська влада не згодна з таким трактуванням.

Питання про поселення - ключове для ізраїльсько-палестинського конфлікту. Палестинці вимагають їх ліквідувати.

Нетаньягу - за поселення, але Нафталі Беннет вважає його недостатньо твердим у цьому питанні.

Водночас Беннет підтримує відмову від претензій на території в секторі Газа. Ізраїль вивів звідти поселенців і війська в 2005 році.

Беннет гарно говорить англійською і часто виступає в ефірі закордонних телеканалів, захищаючи політику Ізраїлю.

Він взагалі вміло користується можливостями ЗМІ і виступає прямолінійно, навіть грубо і напористо.

Одного разу на дебатах на ізраїльському телеканалі, коли депутат Кнесету, араб, заявив, що євреї не мають права селитися на Західному березі, Беннет відповів: "У нас тут була єврейська держава, коли ви ще з дерев не злізли!"

Беннет відкидає ідею співіснування двох держав, ізраїльської і палестинської - ту саму формулу мирного врегулювання, яку підтримує більшість країн світу, зокрема США та їхній нинішній президент Джо Байден.

"Не віддам ні сантиметра"

"Я не віддам ні сантиметра ізраїльської землі. Крапка", - заявив Беннет в інтерв'ю у лютому цього року.

Він вважає, що Ізраїль, навпаки, має анексувати більшу частину Іудеї і Самарії - цим біблійним іменем Беннет називає Західний берег Йордану.

Політик підтримує смертну кару для палестинських бойовиків, при тому, що в сучасному Ізраїлі смертна кара не застосовувалася ніколи, за одним винятком, коли в 1962 році ізраїльтяни повісили нацистського злочинця Адольфа Ейхмана.

У 2018 році, під час чергового спалаху конфлікту з правлячим у секторі Газа угрупуванням ХАМАС, Беннет виступав проти припинення вогню.

Під час же останнього загострення Нафталі Беннет (як і багато інших) говорив, що лідери ХАМАС, що почали ракетний обстріл Ізраїлю, самі винні у смерті десятків мирних жителів, які загинули під ударами ізраїльської армії у відповідь.

"Досить вибачатися!"

Автор фото, NAFTALI BENNETT Підпис до фото, У 2014 році Беннет зняв сатиричний ролик, в якому він в образі єврея-хіпстера нескінченно вибачався перед усіма навколо

Одна з найважливіших тем для Беннета - тема національної гордості і впевненості в собі.

У 2014 він у відповідь на критику політики Ізраїлю з боку ліволіберальних газет New York Times і "Гаарец" зняв сатиричний відеоролик, де в ролі єврея-хіпстера нескінченно вибачався перед усіма навколо.

А потім вже у своєму звичайному вигляді заявив: "Все, відсьогодні досить вибачатися!"

До того, як прийти у політику, Нафталі Беннет домігся помітних успіхів на військовій службі, а потім і в бізнесі.

Майор Беннет служив в двох підрозділах ізраїльського спецназу і неодноразово брав участь у бойових діях.

Потім, звільнившись у запас, створив стартап в області комп'ютерних технологій, продав його - і став мультимільйонером.

"Я не з'їдаю по 17 стейків за раз, у мене немає приватного літака або яхти. Я просто купив собі свободу робити те, що хочу", - сказав Беннет в інтерв'ю в 2014 році.