Збитий літак МАУ: з переговорів вилучили одну країну. Чому

1 година тому

Автор фото, Barcroft Media/GettyImages Підпис до фото, На борту збитого літака МАУ летіли 176 пасажирів. З них - 11 українців, членів екіпажу. В літак влучили дві зенітні ракети - й він загорівся. В людей не було жодних шансів вижити.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 вирішила відлучити від участі в подальших переговорах Афганістан. Вона також вимагає, аби Іран визнав неправомірні дії зі свого боку та надав повний звіт про обставини, що призвели до збиття літака.

Літак МАУ, який летів з Тегерана в Київ, збили 8 січня 2020 року. Всі 176 людей, які перебували на борту, загинули.

"Представники Координаційної групи домовилися, що не зважаючи на те, що Афганістан залишається ключовим партнером і продовжуватиме відігравати важливу роль у цій групі, він не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС.

До координаційної групи входять представники Канади, Швеції, Великої Британії, Німеччини, України та Афганістану - всі ці країни втратили своїх громадян внаслідок збиття українського літака в Ірані.

Як розповіли ВВС власні дипломатичні джерела, позиція Афганістану не завжди збігається з думкою решти країн, які беруть участь в перемовинах з Іраном. Це ускладнює й без того непростий переговорний процес.

В Україні припускають, що іранська влада може впливати на цю країну, щоб розхитати єдність коаліції.

Технічне розслідування авіатрощі веде сам Іран, відповідно до вимог міжнародного права.

Що вимагає міжнародна група?

У спільній заяві координаційна група вимагає в Ірану визнати неправомірні дії зі свого боку та надати повний звіт про обставини, що призвели до збиття літака.

Крім того, Іран має виплатити компенсації "матеріальних та моральних збитків, завданих жертвам та їхнім сім'ям", наполягає група.

"Нашим державам, їхнім громадянам та резидентам... було завдано істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов'язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі", - йдеться у зверненні.

Серед інших вимог - публічні вибачення, повернення зниклих та вкрадених особистих речей жертв, а також прозоре кримінальне розслідування.

Від Ірану також хочуть отримати запевнення в тому, що він не допустить "подібні дії у майбутньому".

Позиція Ірану

До першої річниці катастрофи офіційний Тегеран передав Україні проєкт звіту про технічні причини трагедії. Як стало відомо ВВС News Україна з власних джерел в українському МЗС, у цьому звіті немає жодних даних із самописця бойової машини, з якої вистрелили по цивільному літаку.

Ця інформація є ключовою для перевірки іранської версії події. Влада Ірану наполягає на тому, що йдеться про "людський фактор", тобто помилку військового оператора зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1". Але пересвідчитися в цьому можна було б лише, якби вдалося вивчити зміст розмов, команд та послідовність дій іранських військових.

Україна та ще п'ять країн, яких вона представляє на перемовинах з Іраном, наразі не мають доступу ані до місця катастрофи, ані до матеріалів іранського слідства. Їм навіть не відомо, кого саме і як судять в Ірані в зв'язку зі збиттям Boeing 737 МАУ.

Іранська влада відмовилася від спільних з українцями слідчих дій.

За даними української Генпрокуратури, Іран розслідує цю справу як ненавмисне вбивство. Покарання за цією статтею - не більше трьох років позбавлення волі.

Автор фото, Unian Підпис до фото, Стюардеса авіакомпанії МАУ під час прощання із загиблим екіпажем в аеропорту "Бориспіль", 19 січня 2020 року

Рідні жертв сподіваються саме на міжнародне правосуддя. Це може бути міжнародний арбітраж, Міжнародний суд ООН чи Міжнародний кримінальний суд.

У грудні 2020 іранська сторона заявила про готовність виплатити родинам загиблих по 150 тисяч доларів. Утім, ані Україна, ані родини загиблих на це не погоджуються, доки не буде з'ясована правда про причини авіакатастрофи. Це може зайняти багато років.

"Терористичний акт"

Водночас, у травні 2021 року Вищий суд канадської провінції Онтаріо виніс рішення, що Іран навмисно влаштував терористичний акт, випустивши дві ракети в літак МАУ. За рішенням суду, Іран мусить виплатити компенсації групі родичів, які звернулися до суду в Канаді. На борту збитого авіалайнера летіли 57 громадян цієї країни.

У МЗС Ірану назвали рішення суду політичним і таким, що не має під собою жодних підстав.

До першої річниці трагедії секретар РНБО України Олексій Данілов також заявив, що може йтися про теракт. "Я хотів би, щоб ми з вами розуміли, що є окрема ситуація, пов'язана з родичами 11 наших загиблих громадян, а є окрема ситуація, пов'язана з тим, хто здійснив цей терористичний акт і для чого це все відбувалося", - сказав він.

Аналітики РНБО припускають імовірність теракту, тобто навмисного збиття цивільного літака задля деескалації ситуації на Близькому Сході.

Але це не є офіційною позицією держави Україна. У МЗС пояснюють, що будуть спиратися виключно на дані слідства, судові рішення та спільну позицію всіх задіяних країн.