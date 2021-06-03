Оптична ілюзія орангутана та інші найкращі фото природи
Неймовірна фотографія орангутана із відображеним у воді небом отримала головну нагороду цьогорічногоконкурсу Nature TTL Photographer.
Фото, зроблене канадським фотографом Томасом Віджаяном, називається "Світ догори дриґом". Воно перемогло серед 8 000 заявок з усього світу і принесло авторові приз 1 500 фунтів.
"Знімок Томаса справді унікальний, і журі його одразу ж виділило", - сказав Вілл Ніколлс, засновник Nature TTL.
"Перспектива та композиція одразу змушують вас намагатися зрозуміти, на що саме ви дивитесь", - додав він.
Пан Віджаян зробив фотографію на Борнео, де вибрав дерево, яке було у воді, щоб отримати гарне відображення неба та створити ефект "догори дриґом".
"Цей фото для мене дуже багато значить, оскільки наразі популяція орангутанів скорочується тривожними темпами", - сказав він.
Фотографія Віджаяна також виборола перше місце в категорії "Поведінка тварин".
Ось переможці в інших категоріях, з коментарями авторів.
Категорія "Поведінка тварин", друге місце: Риба, заскочена зненацька, Йохан Вандраг
Це риба у Південній Африці - в той момент, коли її ловить крокодил.
Її вражений вигляд справді зробив цей кадр особливим для мене.
Категорія "Фотопастки", переможець: Силует миші, Джон Формстоун
Цей силует вдалося створити завдяки спалаху, розміщеному позаду об'єкту зйомки.
Категорія "Пейзажі", переможець: "Дерево життя", Джей Руд
Почуття очікування пронизує цю долину в Намібії, де, здається, нічого не відбувалося протягом тисячі років.
Тінь древньої верблюжої колючки тягнеться, як почорніла рука, до слідів річки Цаучаб - туга за життям, яке було колись.
Категорія "Маленький світ", переможець: Танець термітів, Джеймс Гіффорд
Термітів з цієї колонії привернуло світло, але, зробивши кілька кадрів, я зрозумів, що зможу вловити ефект рою лише за допомогою довгої витримки і поступового панорамування з польотом комах.
Оскільки вони всі рухалися в різних напрямках, мені довелося зробити сотні кадрів, щоб зафіксувати те, що я хотів.
Тим часом по мені всьому повзало багато термітів, але зрештою це було того варте.
Категорія "Нічне небо", переможець: "Око", Айван Педретті
На пляжі Уттаклеїв у Норвегії камені схожі на око.
Кадр зроблений на тлі красивих кольорів північного сяйва.
Категорія "Підводою", переможець: Космічний корабель "Манта", автор Грант Томас
Мальдіви - чи не єдине місце у світі, де вночі можна поплавати з цими величними тваринами.
Для цього зображення я заліг на піску, спостерігаючи, як одна манта кружляє навколо, харчуючись хмарою планктону.
Категорія "Дика природа міста", переможець: Крилаті, Каллол Мукерджі
Ці ластівки будують своє гніздо прямо в магазині в Гімалаях - у безпеці, подалі від хижаків.
Ластівку шанують як богиню багатства і достатку... її вважають провісницями миру та процвітання.
Категорія "Дикі портрети", переможець: Сонний білий ведмідь, Денніс Стогсділл
Ми деякий час спостерігали за цим досить фотогенічним білим ведмедем на Шпіцбергені в Норвегії, коли він піднявся на хребет і вирішив просто відпочити.
М'яке денне небо створювало ідеальне тло для "сонного ведмедя".
Категорія "До 16 років", переможець: Великий вибір, Томас Істербрук
Ця фотографія зроблена, коли ми спостерігали за зграєю шпаків.
Сапсан з'явився нізвідки і напав на зграю, і я був дуже радий закарбувати його за роботою!
Усі фото є об'єктом авторських прав