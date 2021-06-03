Оптична ілюзія орангутана та інші найкращі фото природи

35 хвилин(и) тому

Неймовірна фотографія орангутана із відображеним у воді небом отримала головну нагороду цьогорічногоконкурсу Nature TTL Photographer.

Автор фото, Thomas Vijayan

Фото, зроблене канадським фотографом Томасом Віджаяном, називається "Світ догори дриґом". Воно перемогло серед 8 000 заявок з усього світу і принесло авторові приз 1 500 фунтів.

"Знімок Томаса справді унікальний, і журі його одразу ж виділило", - сказав Вілл Ніколлс, засновник Nature TTL.

"Перспектива та композиція одразу змушують вас намагатися зрозуміти, на що саме ви дивитесь", - додав він.

Пан Віджаян зробив фотографію на Борнео, де вибрав дерево, яке було у воді, щоб отримати гарне відображення неба та створити ефект "догори дриґом".

"Цей фото для мене дуже багато значить, оскільки наразі популяція орангутанів скорочується тривожними темпами", - сказав він.

Фотографія Віджаяна також виборола перше місце в категорії "Поведінка тварин".

Ось переможці в інших категоріях, з коментарями авторів.

Категорія "Поведінка тварин", друге місце: Риба, заскочена зненацька, Йохан Вандраг

Автор фото, Johan Wandrag

Це риба у Південній Африці - в той момент, коли її ловить крокодил.

Її вражений вигляд справді зробив цей кадр особливим для мене.

Категорія "Фотопастки", переможець: Силует миші, Джон Формстоун

Автор фото, John Formstone

Цей силует вдалося створити завдяки спалаху, розміщеному позаду об'єкту зйомки.

Категорія "Пейзажі", переможець: "Дерево життя", Джей Руд

Автор фото, Jay Roode

Почуття очікування пронизує цю долину в Намібії, де, здається, нічого не відбувалося протягом тисячі років.

Тінь древньої верблюжої колючки тягнеться, як почорніла рука, до слідів річки Цаучаб - туга за життям, яке було колись.

Категорія "Маленький світ", переможець: Танець термітів, Джеймс Гіффорд

Автор фото, James Gifford

Термітів з цієї колонії привернуло світло, але, зробивши кілька кадрів, я зрозумів, що зможу вловити ефект рою лише за допомогою довгої витримки і поступового панорамування з польотом комах.

Оскільки вони всі рухалися в різних напрямках, мені довелося зробити сотні кадрів, щоб зафіксувати те, що я хотів.

Тим часом по мені всьому повзало багато термітів, але зрештою це було того варте.

Категорія "Нічне небо", переможець: "Око", Айван Педретті

Автор фото, ivan pedretti

На пляжі Уттаклеїв у Норвегії камені схожі на око.

Кадр зроблений на тлі красивих кольорів північного сяйва.

Категорія "Підводою", переможець: Космічний корабель "Манта", автор Грант Томас

Автор фото, Grant Thomas

Мальдіви - чи не єдине місце у світі, де вночі можна поплавати з цими величними тваринами.

Для цього зображення я заліг на піску, спостерігаючи, як одна манта кружляє навколо, харчуючись хмарою планктону.

Категорія "Дика природа міста", переможець: Крилаті, Каллол Мукерджі

Автор фото, Kallol Mukherjee

Ці ластівки будують своє гніздо прямо в магазині в Гімалаях - у безпеці, подалі від хижаків.

Ластівку шанують як богиню багатства і достатку... її вважають провісницями миру та процвітання.

Категорія "Дикі портрети", переможець: Сонний білий ведмідь, Денніс Стогсділл

Автор фото, Dennis Stogsdill

Ми деякий час спостерігали за цим досить фотогенічним білим ведмедем на Шпіцбергені в Норвегії, коли він піднявся на хребет і вирішив просто відпочити.

М'яке денне небо створювало ідеальне тло для "сонного ведмедя".

Категорія "До 16 років", переможець: Великий вибір, Томас Істербрук

Автор фото, Thomas Easterbrook

Ця фотографія зроблена, коли ми спостерігали за зграєю шпаків.

Сапсан з'явився нізвідки і напав на зграю, і я був дуже радий закарбувати його за роботою!

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