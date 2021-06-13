"Я так злякалася грабіжників, що в мене почалися пологи"

Енджі Браун

BBC Scotland News

1 година тому

Підпис до фото, Дочка Стефанії Джудіче Джорджія народилася через кілька годин після спроби пограбування

Жінка розповідає про жах, який відчула, коли посеред ночі злодії увірвались до її будинку в Единбурзі.

31-річна Стефанія Джудіче сказала, що стрес від того, що злодії вдерлися до її будинку, коли вона спала нагорі, призвів до того, що в неї пішла кров і почалися перейми.

Пані Джудіче сказала, що злодії увійшли до їхнього будинку в Единбурзі через незамкнені задні двері.

Зловмисники викрали ключі від машини її чоловіка та поїхали на ній.

А за кілька годин народилася їхня донечка.

Вона та її 33-річний чоловік Альберто Джудіче о 04:30 у середу, 26 травня, були у своїй спальні.

Пані Джудіче, яка була на останньому терміні вагітності, розповіла BBC Scotland: "Після народження мого 19-місячного сина я сплю не дуже добре, тому коли внизу пролунав звук, схожий на рухи стільця по підлозі, я одразу прокинулась.

"Зараз у нас гостює моя мати, тому спочатку я подумала, що, можливо, це вона. Але тут раптом я почула, як завівся двигун автомобіля мого чоловіка, і відразу зрозуміла, що це його машина".

Через вагітність вона ледь встигла встати з ліжка і підійти до вікна, коли побачила, як білий Audi S5 їде геть.

Автор фото, Audi UK Підпис до фото, Авто Альберто схоже на цю Audi A5

Пані Джудіче розбудила чоловіка, і той викликав поліцію.

"Я не хотіла спускатися вниз, бо мені було так страшно, що хтось зі злодіїв досі міг бути в будинку", - сказала вона.

Поліція приїхала за 10 хвилин, було близько трьох-чотирьох поліцейських машин, і вони сказали, що багато інших вже відправили на пошуки автомобіля.

"Тоді шок від цього мене вразив, і я відчула сильні перейми, тому пішла до туалету і побачила, що в мене йде кров, - згадує жінка. - Коли я була вагітна своєю першою дитиною, крові в мене не було, тому я дуже перелякалась".

Пані Джудіче потрапила до лікарні, де того ж дня народилася їхня донечка Джорджія.

"Мені досі дуже страшно, що хтось був у мене вдома, оскільки я більшість часу, коли мій чоловік на роботі, перебуваю одна з двома немовлятами", - каже вона.

"Ми змінили всі замки і встановили камери, але я все ще не почуваюся у безпеці", - додає жінка.

Пані Джудіче сказала, що хотіла розповісти про цей інцидент, щоб люди були пильнішими.

"Я хочу сказати людям - сховайте ключі від машини, бо наші висіли на гачку біля дверей, і перевіряйте, чи замкнені двері перед тим, як лягти спати", - радить жінка.

"Я продовжую думати, що б сталося, якби я була тоді внизу? На щастя, вкрали лише машину, і ніхто з нас не постраждав. Ви ніколи не думаєте, що це трапиться з вами, але це сталося зі мною, тому я хочу, щоб усі краще усвідомлювали, що це може статися, щоб мати змогу вжити додаткових запобіжних заходів", - закликає пані Джудіче.

Поліція знайшла машину через 40 хвилин.

Пан Джудіче розповів, що в поліції йому повідомили, що часто злодії залишають машину на вулиці і повертаються за нею після закінчення поліцейських рейдів через кілька днів.

"Це було жахливо. Поліція ще була в нашому домі, коли моя дружина повернулася з туалету і сказала: "Я думаю, у мене проблеми, в мене йде кров".

"На щастя, пологи пройшли нормально, і народилася наша маленька донька. Це було дуже страшно за кілька годин для нас обох", - каже чоловік.