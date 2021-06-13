"Я так злякалася грабіжників, що в мене почалися пологи"

  • Енджі Браун
  • BBC Scotland News
Дочка Стефанії Джудіце Джорджія народилася через кілька годин після спроби пограбування
Підпис до фото,

Дочка Стефанії Джудіче Джорджія народилася через кілька годин після спроби пограбування

Жінка розповідає про жах, який відчула, коли посеред ночі злодії увірвались до її будинку в Единбурзі.

31-річна Стефанія Джудіче сказала, що стрес від того, що злодії вдерлися до її будинку, коли вона спала нагорі, призвів до того, що в неї пішла кров і почалися перейми.

Пані Джудіче сказала, що злодії увійшли до їхнього будинку в Единбурзі через незамкнені задні двері.

Зловмисники викрали ключі від машини її чоловіка та поїхали на ній.

А за кілька годин народилася їхня донечка.

Вона та її 33-річний чоловік Альберто Джудіче о 04:30 у середу, 26 травня, були у своїй спальні.

Пані Джудіче, яка була на останньому терміні вагітності, розповіла BBC Scotland: "Після народження мого 19-місячного сина я сплю не дуже добре, тому коли внизу пролунав звук, схожий на рухи стільця по підлозі, я одразу прокинулась.

"Зараз у нас гостює моя мати, тому спочатку я подумала, що, можливо, це вона. Але тут раптом я почула, як завівся двигун автомобіля мого чоловіка, і відразу зрозуміла, що це його машина".

Через вагітність вона ледь встигла встати з ліжка і підійти до вікна, коли побачила, як білий Audi S5 їде геть.

Автор фото, Audi UK

Підпис до фото,

Авто Альберто схоже на цю Audi A5

Пані Джудіче розбудила чоловіка, і той викликав поліцію.

"Я не хотіла спускатися вниз, бо мені було так страшно, що хтось зі злодіїв досі міг бути в будинку", - сказала вона.

Поліція приїхала за 10 хвилин, було близько трьох-чотирьох поліцейських машин, і вони сказали, що багато інших вже відправили на пошуки автомобіля.

"Тоді шок від цього мене вразив, і я відчула сильні перейми, тому пішла до туалету і побачила, що в мене йде кров, - згадує жінка. - Коли я була вагітна своєю першою дитиною, крові в мене не було, тому я дуже перелякалась".

Пані Джудіче потрапила до лікарні, де того ж дня народилася їхня донечка Джорджія.

"Мені досі дуже страшно, що хтось був у мене вдома, оскільки я більшість часу, коли мій чоловік на роботі, перебуваю одна з двома немовлятами", - каже вона.

"Ми змінили всі замки і встановили камери, але я все ще не почуваюся у безпеці", - додає жінка.

Пані Джудіче сказала, що хотіла розповісти про цей інцидент, щоб люди були пильнішими.

"Я хочу сказати людям - сховайте ключі від машини, бо наші висіли на гачку біля дверей, і перевіряйте, чи замкнені двері перед тим, як лягти спати", - радить жінка.

"Я продовжую думати, що б сталося, якби я була тоді внизу? На щастя, вкрали лише машину, і ніхто з нас не постраждав. Ви ніколи не думаєте, що це трапиться з вами, але це сталося зі мною, тому я хочу, щоб усі краще усвідомлювали, що це може статися, щоб мати змогу вжити додаткових запобіжних заходів", - закликає пані Джудіче.

Поліція знайшла машину через 40 хвилин.

Пан Джудіче розповів, що в поліції йому повідомили, що часто злодії залишають машину на вулиці і повертаються за нею після закінчення поліцейських рейдів через кілька днів.

"Це було жахливо. Поліція ще була в нашому домі, коли моя дружина повернулася з туалету і сказала: "Я думаю, у мене проблеми, в мене йде кров".

"На щастя, пологи пройшли нормально, і народилася наша маленька донька. Це було дуже страшно за кілька годин для нас обох", - каже чоловік.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!