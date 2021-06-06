Дистанційка: люди вимагають право не читати листи у неробочий час

Джастін Паркінсон

Політичний репортер, BBC News

6 червня 2021

Автор фото, Getty Images

"За останній рік робота стала напруженішою", - каже Клер Муллалі.

"Доводиться постійно перевіряти електронну пошту, відповідати на відеодзвінки та бути на зв'язку у будь-який час дня. Тому стає дедалі важче провести межу між роботою та приватним життям".

Клер, консультантка з інформаційних технологій з Північної Ірландії, стверджує, що ситуація, з якою стикнулася вона та мільйони інших людей, що працюють з дому під час пандемії, "не є прийнятною".

Тому британська профспілка Prospect закликає уряд встановити норми для роботи з дому, надавши працівникам законне право "відключатися".

Нова норма заборонила б керівникам "регулярно писати електронні листи або телефонувати" у позаробочий час.

Будь-які листи, надіслані у цей час, також можуть бути автоматично видалені. Це дозволить працівникам не перевіряти постійно свою поштову скриньку у позаслужбовий час.

Автор фото, Claire Mullaly Підпис до фото, Клер Муллалі вважає, що рівень електронних контактів у багатьох дистанційників зашкалює

Представник Prospect Ендрю Пейкс каже, що "цифрові технології захистили нас під час пандемії, але для мільйонів людей робота з дому виглядала, наче ти живеш в офісі, що впливає на їхнє психічне здоров'я".

Національна служба статистики виявила, що 35,9% британців хоча б частково працювали з дому.

У середньому вони працювали понаднормово та без оплати по шість годин на тиждень, додає він.

Чотири роки тому право на відключення узаконили у Франції. Там компанії мають встановлювати "певні робочі години" для "дистанційних працівників".

Минулого місяця Ірландія також запровадила правила, згідно з якими роботодавці мають "нагадувати людям, ... що немає потреби відповідати на електронні листи у неробочий час".

Prospect, до складу якого входять інженери, науковці, менеджери та держслужбовці, хоче, щоб уряд Британії додав аналогічні заходи до закону про зайнятість, який, як очікують, оприлюднять наприкінці цього року.

"Від вигорання на роботі програють і працівники, і роботодавці, - каже Клер. - Ми повинні дати людям час відключитися та підзарядитися".

З ноутбуком до сніданку

Автор фото, Getty Images

Працівник банку Омар каже, що ніхто з його знайомих не вірить, що можна працювати з дому так само продуктивно, як в офісі, де є доступ до великих екранів, технологій та спілкування з колегами.

А вдома, як він виявив, робота поглинає ваше життя.

"Ви з ноутбуком ще до сніданку, - каже він. - А коли працюєте в офісі, на вас чекає поїздка, ранкова кава у кав'ярні, бесіда з колегою, а за робочий стіл ви сідаєте о 8:30 або о 9-ій ранку".

Однак роботодавці та юристи сумніваються у реалістичності права на відключення - адже багато працівників самі просять про гнучкий графік роботи.

Пітер Чіз, виконавчий директор Королівського інституту управління персоналом та кадрового розвитку, каже, що "дуже складно" реалізувати пропозицію Prospect.

"Головні питання - як зробити так, щоб робота приносила радість, та як покращити баланс між роботою та особистим життям", - додає він.

Автор фото, Getty Images

Не порушувати кордони

Наразі британцям радять максимально перейти на віддалену роботу.

Британський фонд психічного здоров'я рекомендує керівникам щоденно контактувати з працівниками задля збереження комфортної атмосфери.

Але при цьому вони мають "поважати кордони між роботою та приватним життям", додають у фонді.

"Ми усвідомлюємо, що це був виключно важкий рік, і пандемія вплинула на психічне здоров'я людей", - заявив представник міністерства у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

У Британії створили урядову робочу групу, яка вивчає, як "гібридний" режим роботи (дім-офіс) працюватиме після пандемії.